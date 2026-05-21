Quién es el dueño de "Argentina Salud", la clínica investigada por usar médicos falsos en González Catán

CLAUSURARON CLÍNICA TRUCHA EN GONZÁLEZ CATÁN DONDE MURIÓ UN HOMBRE POR MALA PRAXIS CLAUSURARON CLÍNICA TRUCHA EN GONZÁLEZ CATÁN DONDE MURIÓ UN HOMBRE POR MALA PRAXIS

El perfil del empresario detenido

En redes sociales, Santarceri se hacía llamar “Beto” y solía publicar imágenes relacionadas con actividades de “Argentina Salud”, además de fotos familiares y encuentros personales.

Las publicaciones mostraban una estructura aceitada y una intensa actividad vinculada al área de salud, aunque la Justicia ahora intenta determinar qué parte de ese funcionamiento contaba realmente con aval legal.

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Uno de los puntos que más impacto generó en la investigación fue la aparición de antecedentes penales vinculados al empresario y a uno de sus allegados.

Según trascendió, tanto Santarceri como Gabriel Musse, otro de los detenidos en la causa, habrían estado involucrados años atrás en un expediente por homicidio. De acuerdo con información difundida por Clarín, ese caso tendría relación con una banda dedicada a piratería del asfalto.

Cómo se inició la investigación

La pesquisa comenzó luego de que una médica denunciara que estaban utilizando su identidad profesional sin autorización. Según declaró, su matrícula y su sello aparecían en recetas y certificados emitidos por centros vinculados a “Argentina Salud”.

A partir de esa presentación, la Justicia avanzó con allanamientos en diferentes sedes y secuestró computadoras, documentación, sellos médicos, ambulancias y vehículos.

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Además de Santarceri, quedaron detenidos Noelia Sofía Edith Luna, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri, Gabriel Musse y Dunia Mercedes Suazo Pulido. Otras 23 personas quedaron notificadas dentro de la causa.