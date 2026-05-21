La inesperada revelación de Santiago del Moro sobre Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano: "Nunca..."

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Qué había dicho Yanina Zilli sobre La Bomba Tucumana y su posible salida de Gran Hermano

Dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Yanina Zilli compartió con Emanuel Di Gioa y Luana Fernández cómo se encuentra Gladys “La Bomba Tucumana”. Según relató, la cantante atraviesa un momento de profunda tristeza que afecta directamente su desempeño en el reality.

"La bomba se va a ir ya. Está muy mal, está muy triste", remarcó Zilli mientras hablaba con sus compañeros en el baño.

Con la intención de levantarle el ánimo, Yanina agregó: "Le dije: 'No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista'". Sin embargo, reconoció que Gladys se encuentra "knock out".

El relato incluyó detalles que reflejan la falta de energía de la artista: "Yo, en la cinta. Se levantó, agarró dos pesas. No tiene fuerza, no tiene ganas. Me dice: 'No me puse ni corpiño'".

La tristeza de Gladys tiene un trasfondo doloroso. Zilli contó que su compañera le confió un episodio íntimo: "Me contó toda la historia. Ayer lloraba porque lo internó. Que el domingo se murió. Ahora este domingo que va a venir", dijo en referencia a Luciano Ojeda, su última pareja, quien falleció en mayo de 2025 a los 38 años tras luchar contra un cáncer.

Acto seguido, Emanuel acotó: "No tiene ganas de producirse. No tiene ganas de nada. Lo dio todo acá".