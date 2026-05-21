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El presidente de la Sociedad Rural tras el anuncio de la baja de retenciones al campo: "Milei está cumpliendo con la palabra"

Nicolás Pino habló en A24 luego del anuncio del Presidente y reconoció el esfuerzo del mandatario pero admitió que “el objetivo es llevar a cero" las retenciones.

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El presidente de la Sociedad Rural tras el anuncio de la baja de retenciones al campo. (Foto: captura A24)

El presidente de la Sociedad Rural tras el anuncio de la baja de retenciones al campo. (Foto: captura A24)

Nicolás Pino habló después del anuncio de Javier Milei de baja de retenciones en el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El presidente de la Sociedad Rural Argentina señaló que el objetivo es “llegar a cero, que no esté más este impuesto a las exportaciones”, pero reconoció que el Presidente "está cumpliendo con la palabra".

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Conforme vamos a estar cuando lleguemos a cero, que tiene que tener este impuesto nefasto de la exportación”, comentó Pino en A24 tras la disertación del mandatario, pero se mostró conforme con Milei: “Tenemos expectativa y estamos viendo cómo el Gobierno va cumpliendo su palabra de ir sacando esto de encima”.

El presidente Javier Milei anunció que las retenciones al trigo y la cebada bajarán del 7,5% al 5,5% a partir de junio. Mientras que la soja bajará, según la recaudación, entre un cuarto de punto a medio punto a partir de enero de 2027. Además, aseguró que para la industria automotriz, petroquímica y de maquinarias se reducirán a cero desde julio de este año y hasta junio de 2027.

Durante su disertación en el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Milei aseguró que la baja en la soja se dará de manera mensual hasta el 2028 "si nosotros reelegimos". La medida, según dijo, será anunciada por el Ministerio de Economía en los próximos días.

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Ante este escenario, el titular de la Sociedad Rural comentó: “Siempre hay más expectativa, el camino es con retenciones cero. A medida que bajen los impuestos la producción de los argentinos va a aumentar. Demandamos porque tenemos ofertas”,

“Milei está cumpliendo con su palabra, él es el primero que dice que es un impuesto nefasto a la exportación, porque quita renta y frena inversiones, es tremendo. Hoy en diferentes producciones no lo tenemos, pero tenemos que llegar a cero lo antes posible”, reconoció Pino.

El apoyo de campo al Gobierno y el futuro de Pino en la Rural

A su vez, Pino recordó: “El campo le ofreció apoyo al Gobierno en 2023 y el ida y vuelta que tenemos es bueno para dejar que el campo produzca y muestre todo su potencial. Tenemos una gran cosecha de trigo y granos gruesos con números interesantes, si quitan presión impositiva vamos a estar mejor”.

Por último, Pino se refirió a las elecciones dentro de la Sociedad Rural Argentina: “Estamos trabajando con el grupo de la asamblea de la Rural para ver qué vamos a hacer y después internamente veremos, por ahora es insistir por las retenciones cero. Falta tiempo y veremos si qué hacemos, ahora estamos concentrados en la intensidad de la gestión”.

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