El presidente de la Sociedad Rural tras el anuncio de la baja de retenciones al campo: "Milei está cumpliendo con la palabra"

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Ante este escenario, el titular de la Sociedad Rural comentó: “Siempre hay más expectativa, el camino es con retenciones cero. A medida que bajen los impuestos la producción de los argentinos va a aumentar. Demandamos porque tenemos ofertas”,

“Milei está cumpliendo con su palabra, él es el primero que dice que es un impuesto nefasto a la exportación, porque quita renta y frena inversiones, es tremendo. Hoy en diferentes producciones no lo tenemos, pero tenemos que llegar a cero lo antes posible”, reconoció Pino.

El apoyo de campo al Gobierno y el futuro de Pino en la Rural

A su vez, Pino recordó: “El campo le ofreció apoyo al Gobierno en 2023 y el ida y vuelta que tenemos es bueno para dejar que el campo produzca y muestre todo su potencial. Tenemos una gran cosecha de trigo y granos gruesos con números interesantes, si quitan presión impositiva vamos a estar mejor”.

Por último, Pino se refirió a las elecciones dentro de la Sociedad Rural Argentina: “Estamos trabajando con el grupo de la asamblea de la Rural para ver qué vamos a hacer y después internamente veremos, por ahora es insistir por las retenciones cero. Falta tiempo y veremos si qué hacemos, ahora estamos concentrados en la intensidad de la gestión”.