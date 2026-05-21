Ricardo Darín brilla en Netflix con su mejor película argentina y todos la están viendo

De qué trata "El hijo de la novia" en Netflix

La trama sigue la vida de Rafael Belvedere, interpretado por Ricardo Darín, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal mientras intenta sostener el restaurante familiar heredado de su padre. Agobiado por las responsabilidades, divorciado y emocionalmente distante de quienes lo rodean, Rafael vive atrapado en una rutina que parece consumirlo por completo.

En paralelo, su madre (interpretada por Norma Aleandro) enfrenta el avance del Alzheimer mientras permanece internada en un geriátrico. Sin embargo, todavía conserva un deseo pendiente: casarse por Iglesia con el hombre que amó toda su vida.

Ese punto se convierte en el corazón emocional de la película. A partir de allí, la historia mezcla humor, drama y ternura con una naturalidad que logró conectar con millones de espectadores alrededor del mundo.

La escritura de Campanella junto a Fernando Castets construyó un relato íntimo y sensible que evitó caer en golpes bajos. Esa combinación entre emociones reales, vínculos familiares y pequeñas situaciones cotidianas fue una de las claves de su enorme éxito.

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Ricardo Darín arrasa en Netflix con "El hijo de la novia"

Aunque Ricardo Darín ya era una figura reconocida en Argentina, El hijo de la novia terminó de consolidarlo como uno de los actores más importantes del cine en español.

Su interpretación de Rafael recibió elogios de la crítica internacional por la naturalidad con la que transmitió agotamiento, angustia y vulnerabilidad. El personaje se convirtió rápidamente en uno de los más recordados de su filmografía.

Junto a él brillaron Héctor Alterio y Norma Aleandro, dos leyendas del cine argentino que aportaron profundidad emocional a una historia atravesada por el amor, la memoria y el paso del tiempo.

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El elenco principal de "El hijo de la novia" con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Héctor Alterio

Norma Aleandro

Eduardo Blanco

Natalia Verbeke

Gimena Nobile

David Masajnik

Claudia Fontán

Atilio Pozzobon

Salo Pasik

Por qué "El hijo de la novia" es una de las películas más recomendadas

La llegada nuevamente de El hijo de la novia al catálogo de Netflix permitió que miles de usuarios redescubrieran uno de los títulos más importantes del cine argentino moderno.

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Para muchos espectadores jóvenes, representa el primer acercamiento a una película fundamental dentro de la carrera de Ricardo Darín. Para otros, es una oportunidad perfecta para volver a emocionarse con una historia que nunca perdió vigencia.

Con el auge actual de las plataformas de streaming, clásicos como este encontraron una nueva vida. Lo que antes dependía de emisiones televisivas o ediciones físicas ahora puede descubrirse en cualquier momento y desde cualquier lugar.

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Ese fenómeno ayudó a que nuevas generaciones comprendan por qué la película sigue siendo considerada una obra imprescindible del cine argentino contemporáneo.

El hijo de la novia no sólo consolidó a Ricardo Darín como una figura internacional. También demostró que las historias pequeñas, íntimas y humanas pueden dejar una marca mucho más profunda que muchas superproducciones millonarias.

Mirá el tráiler de "El hijo de la novia"