Zunino tiene un nuevo amor en Gran Hermano y en las redes lo liquidaron: "Vive alzado"

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Cómo reaccionaron en las redes contra Zunino de Gran Hermano

En redes sociales, especialmente en X, muchos usuarios se manifestaron en contra de Zunino luego de los comentarios que realizó sobre Nenu López dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

El participante había expresado lo que siente por la nueva integrante apenas unas horas después de su ingreso a la casa, algo que no pasó desapercibido fuera del programa. En cuestión de minutos, comenzaron a multiplicarse las críticas y opiniones en redes, donde varios usuarios cuestionaron la rapidez con la que Franco mostró interés sentimental.

Entre los mensajes más virales se destacaron fuertes críticas que rápidamente se replicaron entre fanáticos del reality, como por ejemplo:

“¿Qué hace este tipo adentro de la casa todavía? ”, se preguntaron muchos usuarios en tono de indignación, mientras otros fueron más duros al señalar: “ Como aburre este re pelot* siempre con la misma narrativa ”, en referencia a sus reiteradas posturas dentro del programa, antes con Luana y la Bomba Tucumana.

Por otro lado, también aparecieron comentarios aún más filosos en redes, donde algunos usuarios ironizaron sobre su vínculo con la participante: “Que va a estar enamorado el enano de jardín. Pero la próxima placa se va a la mierd* ”, expresaron con tono crítico, y finalmente cerraron con mensajes cargados de sarcasmo como: “ Va a estar dos meses más con ese ship. Mamadera ”.