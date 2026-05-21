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Zunino tiene un nuevo amor en Gran Hermano y en las redes lo liquidaron: "Vive alzado"

Zunino manifestó su intención de avanzar con una participante dentro de Gran Hermano y dejó atrás sus anteriores vínculos dentro de la casa, entre ellos el acercamiento con La Bomba Tucumana y Luana.

21 may 2026, 23:43
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Zunino ya protagonizó varios acercamientos amorosos dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, para muchos seguidores del programa, gran parte de su protagonismo dentro de la casa gira justamente alrededor de esos vínculos sentimentales que fue construyendo con distintas participantes.

Sin embargo, con el reciente ingreso de nuevos jugadores, el joven oriundo de Berazategui parece haber encontrado un nuevo foco de atención. En las últimas horas comenzó a mostrarse especialmente interesado en Nenu López, quien desembarcó en el reality envuelta en polémica por su tensa relación con Luana, una interna del pasado que ambas dejaron entrever apenas compartieron sus primeras horas de convivencia.

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En una charla distendida con Brian Sarmiento, el participante no ocultó su interés por la nueva integrante del reality y dejó en claro lo impactado que quedó con su presencia en la casa. Entre risas y comentarios propios del juego, se mostró directo al hablar de sus sensaciones.

Mirá lo que es Nenu, amigo. Esa Nenu es una bomba, amigo. Me enamoré ”, lanzó sin filtro, dejando en evidencia la atracción que le generó.

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Cómo reaccionaron en las redes contra Zunino de Gran Hermano

En redes sociales, especialmente en X, muchos usuarios se manifestaron en contra de Zunino luego de los comentarios que realizó sobre Nenu López dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

El participante había expresado lo que siente por la nueva integrante apenas unas horas después de su ingreso a la casa, algo que no pasó desapercibido fuera del programa. En cuestión de minutos, comenzaron a multiplicarse las críticas y opiniones en redes, donde varios usuarios cuestionaron la rapidez con la que Franco mostró interés sentimental.

Entre los mensajes más virales se destacaron fuertes críticas que rápidamente se replicaron entre fanáticos del reality, como por ejemplo:

¿Qué hace este tipo adentro de la casa todavía? ”, se preguntaron muchos usuarios en tono de indignación, mientras otros fueron más duros al señalar: “ Como aburre este re pelot* siempre con la misma narrativa ”, en referencia a sus reiteradas posturas dentro del programa, antes con Luana y la Bomba Tucumana.

Por otro lado, también aparecieron comentarios aún más filosos en redes, donde algunos usuarios ironizaron sobre su vínculo con la participante: “Que va a estar enamorado el enano de jardín. Pero la próxima placa se va a la mierd* ”, expresaron con tono crítico, y finalmente cerraron con mensajes cargados de sarcasmo como: “ Va a estar dos meses más con ese ship. Mamadera ”.

Zunino y Luana GH (1)

     

 

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