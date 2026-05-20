Diego Peretti brilla en Netflix con una nueva película y es el gran estreno del 2026

De qué trata "Lo dejamos acá" en Netflix

La historia girará alrededor de un prestigioso psicoanalista interpretado por Darín. El personaje atravesará una profunda crisis personal y profesional que lo llevará a cuestionar todos los métodos que utilizó durante años dentro de su consultorio.

Ese derrumbe emocional marcará el inicio del conflicto principal. En medio de esa situación límite, el terapeuta comenzará a aplicar prácticas poco convencionales con sus pacientes. Lo que inicialmente parecerá una búsqueda desesperada por encontrar nuevas respuestas terminará convirtiéndose en una obsesión cada vez más peligrosa.

El conflicto central comenzará con la llegada de un nuevo paciente al consultorio del protagonista. Diego Peretti interpretará a un escritor atravesado por un fuerte bloqueo creativo y emocional.

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Según las primeras imágenes difundidas por Netflix, Peretti aparecerá como un hombre atrapado en una crisis profunda, mientras que Darín interpretará a un terapeuta obsesionado con encontrar respuestas que ni siquiera él mismo logra comprender.

Ricardo Darín y Diego Peretti lideran el elenco de "Lo dejamos acá"

En los últimos años, Ricardo Darín participó en proyectos que tuvieron una enorme repercusión internacional. Su presencia dentro de una producción de Netflix volvió a captar rápidamente la atención del público.

Esa experiencia parece encajar perfectamente con el tono de Lo dejamos acá, una película que apostará por el suspenso emocional y la construcción de personajes complejos.

Por su parte, Diego Peretti también sostuvo una importante presencia en cine. Su perfil actoral, muchas veces ligado a personajes intensos y ambiguos, reforzó todavía más la identidad psicológica del proyecto.

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Dentro de la industria audiovisual argentina consideran que la dupla puede transformarse en uno de los grandes atractivos del catálogo regional de Netflix durante 2026.

"Hecho en Argentina" sigue creciendo dentro de Netflix

La película formará parte del plan "Hecho en Argentina", una iniciativa impulsada por Netflix para potenciar producciones nacionales con proyección internacional.

Durante los últimos años, la plataforma incrementó notablemente su inversión en contenidos latinoamericanos. Argentina se convirtió en uno de los países estratégicos para desarrollar historias originales con figuras reconocidas de la región.

La incorporación de actores como Ricardo Darín y Diego Peretti refleja justamente esa intención de fortalecer proyectos de gran impacto cultural y comercial.

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Cuándo se estrena "Lo dejamos acá" en Netflix

Netflix confirmó que Lo dejamos acá llegará a la plataforma durante el segundo semestre de 2026. Sin embargo, todavía no existe una fecha oficial de estreno.

Mientras tanto, la expectativa continúa creciendo con cada nueva información relacionada con la producción. El proyecto ya aparece entre los títulos argentinos más esperados de los próximos meses por la combinación de figuras reconocidas, suspenso psicológico y una historia centrada en los vínculos emocionales.

La plataforma irá publicando nuevos avances e imágenes oficiales a medida que avance la etapa de promoción. Todo indica que Netflix apostará fuerte por posicionar la película dentro de sus estrenos destacados para América Latina.

Primer vistazo de "Lo dejamos acá" en Netflix