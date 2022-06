Preocupada por el salto en el ingreso de carne de cerdo brasileña, la industria acusa al Gobierno y a los importadores

“China levantó el pie del acelerador a las compras que estaba haciendo el año pasado y eso provocó que muchos países con producción tuvieran excedente. Todos los que siempre están pensando en China tuvieron un excedente grosero y que no es fácil colocar. Porque una cosa es abastecer a China, que es un monstruo, y otra a mercados como los nuestros. Eso fue lo que pasó con Brasil, que empezó a llenar de carne de cerdo a precios “regalados” a países como nosotros, pero también Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, Perú y algunos de Centroamérica”, opinó Uccelli ante el llamado de este medio.

jair-bolsonaro-gas-bolivia-argentina.jpg Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. La carne porcina de ese país está presente en las góndolas de varios países de la región. (Foto: AFP).

Sin embargo también observó otra causa de la gran importación: el retraso del tipo de cambio actual. No obstante, en el sector esperan que en las próximas semanas el dólar oficial gane mayor cotización y que reduzca la brecha actual con el blue.

Por esto, pero también con la situación coyuntural con China y la producción de Brasil, es que en la actividad entienden el que Gobierno podría jugar algunas cartas en favor de los porcinos argentinos. “Lo que le pedimos al Gobierno es que regule ante la licencia automática que hay en la actividad importadora de carne de cerdo”, pidió Uccelli.

“Recordemos que a Argentina le faltan dólares. Entonces está poniendo trabas para traer algunos productos, por ejemplo ruedas de tractor, neumáticos de cosechadoras, cosas que en Argentina no se fabrican y no está dando cupo para eso. Y hay pymes que no tienen dólares para traer eso y tampoco pueden fabricar sin esos componentes. Y por otro lado, el Gobierno te deja entrar en carne de cerdo que acá producimos y le quita el espacio en la góndola a los productores y frigoríficos argentinos”, graficó.

Quienes siguen de cerca el comercio de la carne de cerdo entienden que el precio promedio de $600 para el kilo de carne de este animal, como en un corte como la bondiola, al importador le representa un costo de aproximadamente la mitad, $300.

Importaciones de cerdo.jpg Las importaciones de carne porcina, muy por encima en 2022 en relación a otros años.

“Ahora, ¿qué pasa cuando no se coloca una bondiola argentina en el mostrador? Eso empieza a tirar para atrás en una media res, y esa media red se transforma en cerdo a pie y a la larga, el que empieza a complicar para poder colocar su cerdo es el productor porcino”, apuntó.

En la misma línea apuntó Adolfo Franke, presidente de la Presidente de Asociación Argentina de Productores Porcinos. “El productor no se beneficia, el consumidor a priori tampoco no se beneficia, porque los precios en góndola han subido, no han bajado”, explicó.

“El que se beneficia es el compra-venta y de alguna manera eso es lo que está pasando. Y además, si uno identifica hay algunos frigoríficos que exportan y que importan desde hace tiempo y están vinculados a la pulpa. Pero hay algunos importadores y de otros sectores, como la carne, que importan y distribuyen. Entonces el que se beneficia es el operador que compra y vende”, indicó el referente de los productores.

“Esto no genera mano de obra ni actividad económica porque esos animales no se crían, no se trasladan, no se faenan y no se despostan”, concluyó.

JUAN-UCCELLI.jpg Juan Luis Uccelli apuntó contra el rol del Gobierno y los métodos de trabajo de los importadores.

La industria alertó por la carne de cerdo que se descongela para vender

Tanto los analistas de la actividad como los productores remarcaron que el consumo argentino se emparentó históricamente en la carne con los productos frescos, sin congelar. El paso del tiempo, las características de los tiempos actuales, y las posibilidades que dan los electrodomésticos modernos fueron cambiando el escenario.

“Todos fuimos criados con el consumo de carne vacuna, pero fresca, no congelada. Antes vos ibas a la carnicería y comprabas, y a nadie se le ocurría congelarla. Sin embargo, la carne de cerdo para el comercio internacional tiene muy poca durabilidad estando fresca, por eso debe ser congelada sí o sí. Pero estamos observando que algunos lugares reciben el producto congelado y lo descongelan para vender”, expuso Uccelli.

¿Hacia dónde apuntan? En la producción argentina hay bronca con los importadores. Entienden que es un sector que hoy en día tiene grandes márgenes de ganancia en detrimento de toda la cadena.

Para Uccelli se trata de un espacio que en cuestiones de logística tiene inversiones escuetas y ganancias muy superiores a los productores. “Ponen una oficina, alquilan una cámara de frío y un camión de reparto y les venden a las carnicerías y los controles que deberían hacer los estados municipales rara vez se realizan, allí es donde todo empieza a esfumarse”, se quejó.

“Esto perjudica al sector nacional también porque la conclusión del consumidor es “la carne de cerdo no es buena””, concluyó.