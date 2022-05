Productores autoconvocados sumaron un nuevo tractorazo por una economía regional y pidieron por menos impuestos

Sin embargo también hay producciones vitivinícolas, hortícolas y en los últimos tiempos la forrajería fue ganando espacio para abastecer a la ganadería tradicional, que fue acercando su área de influencia hacia la zona.

El pedido fue contundente: que el Gobierno de Río Negro intervenga en la crisis que atraviesa el sector agrícola. La marcha fue organizada por la Asociación de Productores del Alto Valle, y se extendió por la traza de la ruta 22 desde Allen hasta la rotonda próxima al puente que une Cipolletti con la ciudad de Neuquén.

Tractorazo de productores de fruta en Río Negro | A24

¿Cuántos tractores se sumaron al reclamo?

Los productores autoconvocados que organizaron la manifestación calcularon en 150 vehículos el volumen de maquinaria agrícola.

“Nos duele y rebela lo que sucede en el Alto Valle con los productores de frutas. Debido a las malas políticas, miles de productores han desaparecido. Y no sólo se trata de la falta de rentabilidad sino también a la de gas y de caminos”, manifestaron desde AAPA, la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios.

Y agregaron: “Eso que provoca que las familias no puedan vivir en zonas rurales, además del costo exorbitante de la energía”.

Ese es uno de los puntos sensibles para los productores locales, ya que la región está a solo 70 kilómetros de la represa de El Chocón. “Sin embargo se paga más que en Buenos Aires”, remarcaron.

"Hoy un kg de pera un productor lo cobró $20 en 12 cuotas, y 1 kg de manzana lo cobró en $30. El costo de producción es de $32 centavos de dólar, más o menos $35 pesos. No queremos subsidios, queremos créditos para poder crecer, no queremos un solo peso que no sea devuelto, queremos que los fondos sean para proyectos de inversión, crecimiento", manifestó el productor Carlos Borocci a radio Continental.

peras cosecha 2.jpg La producción de pera es la más importante del Alto Valle.

¿Cuál es la relación con el Gobierno?

Desde las entidades locales de productores, cuyos armados componen a nivel nacional la Mesa de Enlace, remarcaron la negativa a adherirse oficialmente a la protesta. ¿La razón? Los dirigentes mantienen diálogos con el sector político y se encuentran en plena negociación por mejoras para el sector. Sin embargo, aclararon que "liberaron a todos los productores que quieran marchar", y eso en parte explica el volumen de la marcha que se generó.

"Nuestra Cámara no participó porque no lo consideramos oportuno hacerlo como tal, estamos en plena negociación. Pero el reclamo es el mismo que el que se escuchó hoy. El malestar entre los productores por el granizo y la helada que cayó es altísimo y no hay dinero para hacer las tareas necesarias en los cultivos", remarcó un dirigente local a A24.com Agro.