Retenciones: el cruce público entre los ministros de Agricultura de Buenos Aires y Córdoba

“Como sector no es lo mismo ir individualmente que nucleados. Porque esto va a hacer al desarrollo territorial y al arraigo, y sino juega en contra de estimularnos. ¿Qué visión tienen sobre esto y qué nos pueden decir a los ciudadanos? ¿Tienen espacio para ponerlo arriba de la mesa o no?”, abrió el juego Roggero. “¿Quién se anima a responder?”, sonrió buscando complicidad.

Busso Rodriguez Roggero Costamagna.JPG Busso, Rodríguez, Roggero y Costamagna. La charla giró en torno a la sustentabilidad, hasta que las retenciones ganaron protagonismo.

Rápidamente Busso recogió el guante y arremetió. Era de esperar: la provincia suele ser uno de los terrenos más vehementes en el reclamo y mantiene una gran sintonía con la Mesa de Enlace, al punto que en la última Expo La Rural 2022, apenas semanas atrás, el gobernador Schiaretti y Busso se reunieron a solas con los presidentes de las 4 entidades. “El peronismo de Córdoba es un peronismo republicano y federal que responde a la producción y al trabajo, como tiene que ser el peronismo. Hemos interpretado el sentir de los cordobeses”, se entusiasmaba esa tarde en Palermo el propio Busso ante A24.com Agro.

Por eso este miércoles volvió a la carga en el Metropolitano de Rosario. “Yo no tengo problemas en decirlo porque lo planteamos de manera permanente. Las retenciones penalizan a las producciones, no existen en ningún país del mundo. Uno tiene que andar con lupa buscando en cuál hay retenciones, y uno encuentra algunos países de África y Rusia. En América no hay nadie, solamente nosotros, y ni siquiera nuestros vecinos que nos compiten”, remarcó.

“A este hay que abordarlo sin miedo. Y no es demagogia, son recursos que la Nación se apropia y no le devuelve al Interior, porque no se coparticipa. El productor tiene que pagar ganancias, no retenciones, porque la Ganancia es el impuesto más progresivo que hay”, expresó.

En la Gobernación estiman en $270.000 los millones que se fueron de Córdoba al Estado Nacional. “¿Dónde van esos recursos?”, se preguntó. “Precisamente para alimentar al AMBA, porque son subsidios que se pagan para que nosotros tengamos desigualdad en los servicios públicos. En un país si se quiere se federal tenemos que romper con eso”, ahondó.

Buenos Aires: la defensa de las escalas de producción

Si bien nunca interfirió en las palabras de Busso los gestos de desaprobación por parte de Rodríguez fueron visibles. Apenas pudo tener su turno salió a diferenciarse de lo planteado por su colega. “Cuando hablamos del sector agropecuario hay distintas escalas de productores. Y claro que en muchísimos casos ocurre que el productor consume en la localidad. Pero también nos encontramos con muchos otros casos de otras escalas de producción que no, y por eso para nosotros estas políticas deben ser diferenciadas. No solo lo planteamos: lo hacemos”, afirmó el referente del agro para Axel Kicillof.

Rodríguez esgrimió que Buenos Aires actualiza el impuesto inmobiliario rural anualmente, y que el mismo está fijado en pesos. “En esa actualización más de la mitad de los productores tuvieron variaciones por debajo de la inflación. Y eso también es generar condiciones de mejoras para los productores de menor escala”, apuntó.

Busso Rodriguez Roggero Costamagna 2.JPG Busso habló de los recursos de Córdoba que salen en concepto de retenciones y no vuelven a la provincia.

Y dirigió su mensaje directamente al funcionario cordobés. “Quiero corregir a Sergio en algo: la provincia de Buenos Aires aporta al menos el 40% de los recursos nacionales, y recibe el 22%. Y no nos parece mal porque somos un país federal y somos solidarios con eso, pero sí nos parece que a veces hay distritos que concentran a la población con mayores ingresos promedio y reciben demasiado, como ha pasado en la anterior gestión”, defendió a su espacio.

“Nosotros tenemos una mirada integral de qué es lo que hace a la rentabilidad de un productor, y claro que los impuestos de todo el Estado tienen que ver, pero también sucede con el precio de los insumos o el costo del financiamiento”, expresó y detalló el programa crediticio que su Ministerio desarrolla, por ejemplo, con la producción lechera.

En ese momento Busso frenó a su par: “¿No sería más fácil, Javier, sacarle las retenciones a un tambero? ¿Para qué buscamos mecanismos que distorsionan?”, le preguntó y pidió: “saquémosle al tambero las retenciones que distorsionan y tratemos a la lechería como una economía regional, son gestos que hay que hacer”.

Y acto seguido Rodríguez completó su defensa: “Todos sabemos que se bajaron retenciones a muchas economías regionales. Nosotros avalamos como provincia la idea de considerar a los tambos como una economía regional”.

Santa Fe y el canon en semillas: Costamagna se diferenció del Gobierno

El tercer ministro que se encontraba en el escenario también aprovechó el momento para colar un pedido especial sobre otro de los temas que preocupó a los productores agropecuarios el mes pasado: el pago de un canon al uso de semillas propias. Se trataba de un proyecto impulsado por el exministro Julián Domínguez, con el visto bueno de la industria pero con el total rechazo de la Mesa de Enlace.

En ese sentido Costamagna defendió la idea y la extendió a todo el Gobierno de Omar Perotti. “Nosotros coincidimos plenamente con esto, debe haber un apoyo y una apuesta y un acompañamiento hacia las inversiones tecnológicas”, expuso.

“Ahora bien: vamos a ver quién paga la cuenta porque si en esto estamos ya con un 33% de retenciones y encima tenemos que largar algo más hacia el primer eslabón de la cadena, esas cosas deberían verse. Lo mínimo es que haya una mesa y un ámbito de debate”, analizó.