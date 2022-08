"Trazabilidad nutricional": por qué digitalizar un rodeo ganadero

Los Girasoles es propiedad del productor Marcelo Passon. Allí se dieron a conocer los excelentes resultados obtenidos y rendimiento a pesar de haber sido, climáticamente, una campaña extremadamente desafiante, pero que el cultivo de sorgo dio batalla: con sequías entre el 10 de diciembre 2020 y el 21 de enero de 2021; Stress térmico los primeros 10 días de enero de 2021 alcanzando temperaturas extremas; y precipitaciones intensas que acumularon en 5 días, 517 mm.

DJI_0157.jpg Los productores se acercaron a Los Girasoles y apreciaron los beneficios del sorgo en la ganadería.

"Este es un campo donde la mayoría de los lotes se encharcan, yo acá produzco sorgo donde el agua los había tapado por completo y fue un desafío personal continuar. Para que se den una idea, por la lluvia tuve que encerrar 260 madres con cría durante dos meses dándoles silo de sorgo. No sabía que hacer porque a esto se le sumaba la ola de calor anterior y el pulgón que después tuvimos que fumigar", compartió Marcelo Passon.

Y continuó: "¿Qué termino pasando? EL ADV 2450 IG dio 47 Tn de materia verde por hectárea y el ADV 1250 IG, 9.100 kg/ha, a pesar de haber estado 18 días con agua abajo. Es una cosa que no lo puedo creer. Yo acá produzco sorgo y maíz. La realidad que después fue muy positiva la preñez y el destete. Con trabajo y conciencia lo logramos. Gracias al sorgo funciona este campo si no tuviera sorgo no funcionaría esa es la realidad"

El sorgo, ante el crecimiento de la ganadería

En el último tiempo se vio un importante incremento de la ganadería en el país, con muy buenas perspectivas de producción de carne, faena, consumo interno y exportación.

Según la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros en la campaña 2020/21 se destinó a ensilaje un total de 1.286.268 ha de maíz y 316.783 ha de sorgo. Una superficie en aumento que refleja el interés del sector ganadero por traccionar los kg / lts por hectárea a través del método de conservación de forraje más difundido en el país. Dados estos números, Advanta cree que su portafolio tiene el mix ideal para ser parte del millón de maíz y, sobre todo, para lograr que se incremente el número de hectáreas en sorgo, un cultivo de gran potencial, y que su utilización ha demostrado calidad en el rendimiento de los procesos productivos.

La jornada se organizó en diferentes estaciones para observar y entender cada una de las etapas del proceso:

La cocina – conservación y extracción de silaje de maíz y sorgo. Grano molido de sorgo

La dupla perfecta: recría y terminación a base de silaje de sorgo y maíz

Ganadería de precisión: Digirodeo – Herramientas digitales para maximizar la trazabilidad animal

La tranquilidad de contar con forraje en invierno – manejo de pastoreo diferido de sorgo

Potenciando el peso al destete – EL rol del silaje en pre y post parto. Pastoreo ryegrass en rastrojo de maíz.

DJI_0176.jpg La ganadería y el uso del sorgo, una combinación que dio grandes resultados en Ameghino.

La trazabilidad de la carne

El objetivo en la jornada a campo fue demostrar a campo los beneficios del cultivo de sorgo en diferentes clases de suelo, su transformación en silo, su incorporación en la dieta y cómo la adopción de nuevas tecnologías como la medición, la digitalización de los datos y el conocimiento de la evolución de la vida del animal, por medio de la trazabilidad, determina y es fundamental al momento de obtener cantidad de kg/ha. En esa línea, Advanta entiende que la medición de datos es la única forma para que el productor pueda aprovechar el rendimiento del cultivo, y su posterior transformación al máximo.

Durante esta campaña Advanta armó equipo con "Digirodeo", la startup agtech dedicada a procesar y medir los datos de la vida de cada animal, para facilitarle a los productores ganaderos la posibilidad de digitalizar su rodeo y conocer la trazabilidad, es decir, la evolución de cada una de las etapas del animal, y entender lo ocurre en su sistema.

Al respecto de la adopción y uso de la tecnología de Digirodeo, Passon afirmó: "Lo cierto es que no soy muy amigo de la tecnología, pero último tiempo me he hecho amigo, y ahora en conjunto con Advanta, digitalizamos el establecimiento con caravanas digitales de digerido. Al ver los resultados, lo primero que noté es el beneficio de una buena genética, demuestra que ganás kg con menos comida", cerró.

¿Por qué digitalizar un rodeo ganadero?

En el sector entienden que es momento de elevar el nivel de los sistemas e incorporar herramientas que le permitan al productor medir instancias de la producción que, o bien no podía, no llegaba, o no imaginaba cómo hacerlo.

“Con las herramientas de procesamiento de datos, se soluciona el problema de entender cuáles son las fallas y cómo mejorarlas, permite hacer seguimientos diarios de cada animal, algo impensado hace unos años. Además, es fundamental buscar la forma de cambiar lo que hacemos y mejorarlo. Es decir, digitalizar para potenciar. Medir para cambiar. Y es aquí donde Advanta interviene y acompaña al productor facilitándole nuevas alternativas que permitan mejorar la siembra y cosecha del cultivo, y su posterior transformación a campo, contribuyendo a la democratización de la tecnología, a lograr que la digitalización esté al alcance de todos y brindarle herramientas al productor para que pueda prepararse y seguir creciendo”, precisaron.

Diego Mattalia - responsable Técnico de Ventas Advanta - Zona Córdoba.jpg Muchos productores se acercaron a la jornada de campo en Ameghino.

¿Cómo se adapta el sorgo al estrés?

“El sorgo se ha convertido en una alternativa económica y competitiva elegida por los productores y asesores por su alta tolerancia a condiciones climáticas poco favorables, y por su aporte a la sustentabilidad de los sistemas productivos con el gran aporte de rastrojo, la capacidad de almacenar carbono y por ser un producto atractivo para mercados internacionales”, precisaron desde Advanta.

La empresa lanzó la tecnología Aphix, especialmente desarrollada para combatir el pulgón amarillo de la caña de azúcar, Melanaphis sacchari, y seguir poniendo a disposición soluciones al campo sencillas, sustentables y que mejoran sustancialmente los resultados del productor a la hora de sembrar sorgo.

La máxima tolerancia al pulgón amarillo de estos materiales permite disminuir al mínimo el riesgo de pérdidas, manteniendo el potencial y estabilidad de rendimiento que tanto caracteriza a sus híbridos.

Lanzado originalmente en México, llegó a la Argentina para traer más soluciones al campo, que sean sencillas, sustentables y mejoren sustancialmente los resultados del productor a la hora de sembrar sorgo.