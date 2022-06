Presión para la Justicia de Santa Fe: Vicentin anunció un acuerdo con sus acreedores internacionales

Además, explicó que el hecho se suma a la aprobación “manifestada por más de mil acreedores que también superan holgadamente las conformidades de personas requeridas por ley en el trámite concursal y que fuera debidamente informada a finales del mes de abril del corriente año”.

Vicentín busca reestructurar su deuda Vicentin aguarda por la homologación de parte de la Justicia.

¿Qué decidirá la Justicia de Santa Fe?

Días atrás se supo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, había apelado a la figura jurídica del “per saltum” para que el concurso preventivo saliera de la órbita del juzgado de Fabián Lorenzini y pasara a los despachos de la máxima autoridad judicial de la provincia. Tras eso, la empresa presentó una recusación y pidió la inmediata devolución de la causa a la Justicia ordinaria de Avellaneda, hecho que aún no se realizó.

“La compañía ha cumplido en tiempo y forma las instancias previstas dentro de su concurso de acreedores alcanzando ambas mayorías y demostrando que la propuesta efectuada cuenta con un categórico respaldo mayoritario”, apuntaron desde Vicentin.

Y señalaron que la propuesta encontró la buena recepción de parte de los “actores bienintencionados” que están vinculados al proceso.

“Es la mejor alternativa para garantizar la continuidad de las operaciones productivas y de las fuentes laborales, en un contexto país sumamente complejo que exime de mayores análisis y comentarios”, expusieron.

Por eso le enviaron un mensaje a la Corte provincial: “Confiamos que prontamente este suceso cuente con la necesaria homologación judicial, que permita asimismo instrumentar de manera inmediata los primeros pagos comprometidos en la propuesta”.

Las palabras de Alberto Fernández sobre Vicentin

Todo esto se da a semanas de las declaraciones del Presidente Alberto Fernández sobre la posibilidad de que el Estado se quede con Vicentin a través del mecanismo de cramdown.

El mandatario se manifestó a favor de la posibilidad de que el Estado cuente con “una empresa testigo para que ordene el mercado” en el plano alimentario y dijo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de desplazar al juez del concurso de acreedores de Vicentin permite contar con “un escenario más favorable” que el que existía en el inicio del proceso.

“Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor (...) Nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas. No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa (de estatizar) Vicentin la descarté. En ese momento, dije lo descarto, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”, señaló el jefe de Estado.