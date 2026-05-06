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Se enojó la Chiqui

"Es raro ese...": filtran un fuerte chat de Mirtha Legrand que causa revuelo

Mirtha Legrand mostró su descontento por una situación muy particular y su mensaje no tardó en generar repercusión pública. Enterate qué fue lo que ocurrió.

6 may 2026, 22:40
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Mirtha Legrand fue una de las figuras más comentadas de las últimas semanas luego de atravesar una fuerte bronquitis que la obligó a ausentarse temporalmente de su histórico programa de los sábados. Durante ese período, quien tomó su lugar en la conducción fue su nieta, Juana Viale, llevando adelante las emisiones mientras la diva se recuperaba y seguía las indicaciones médicas.

La ausencia de Mirtha generó una enorme preocupación entre sus seguidores, especialmente por el hermetismo que rodeó inicialmente su estado de salud. Sin embargo, con el correr de los días, la conductora logró recuperarse favorablemente y todo indica que ya está lista para regresar a las grabaciones que se realizan los viernes.

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Pero esta vez, el nombre de la histórica conductora no volvió a instalarse en los medios por cuestiones vinculadas a su salud, sino por aquello que marcó gran parte de su vida: La Noche de Mirtha (El Trece) y su extensa trayectoria en la televisión argentina.

"Está ternada en labor periodística femenina, compitiendo con Carolina Amoroso y Soledad Larghi, de América Noticias", recordó Dani Ambrosino en Intrusos (América TV) la terna en la que compite la Chiqui.

Sin embargo, al preguntarle el periodista si ella estaba conforme con el lugar otorgado, fue categórica: "No, es raro ese rubro. No estoy contenta".

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Cuándo vuelve Mirtha Legrand a su programa

Luego de varios días de incertidumbre y preocupación por la ausencia de Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece, fue Juana Viale quien finalmente llevó tranquilidad al público y reveló detalles sobre el esperado regreso de la diva a su histórica mesa.

La nieta de Mirtha, que quedó al frente del programa durante las últimas emisiones, habló sobre cómo vio a la conductora en los últimos días y dejó en claro que su recuperación avanza favorablemente.

"Aún cuidando el lugar que es el de mi abuela. Estuve con ella el miércoles por la noche y estaba divina, montadísima, espléndida, y ya empezó la aguja a picar", dijo Juana sobre cómo la notó anímica y físicamente.

Además, la actriz confirmó que la vuelta de la Chiqui a la televisión ya tendría fecha estimada, una noticia que rápidamente generó alivio entre los seguidores del clásico ciclo de los sábados.

Además, comunicó que al fin Mirtha ya tiene fecha de regreso: "Seguramente el sábado (9 de mayo) esté acá entre nosotros, veremos. Si no, me tendrán a mí; me tendrán que aguantar otro sábado más".

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