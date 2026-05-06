"Es raro ese...": filtran un fuerte chat de Mirtha Legrand que causa revuelo

Sin embargo, al preguntarle el periodista si ella estaba conforme con el lugar otorgado, fue categórica: "No, es raro ese rubro. No estoy contenta".

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Cuándo vuelve Mirtha Legrand a su programa

Luego de varios días de incertidumbre y preocupación por la ausencia de Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece, fue Juana Viale quien finalmente llevó tranquilidad al público y reveló detalles sobre el esperado regreso de la diva a su histórica mesa.

La nieta de Mirtha, que quedó al frente del programa durante las últimas emisiones, habló sobre cómo vio a la conductora en los últimos días y dejó en claro que su recuperación avanza favorablemente.

"Aún cuidando el lugar que es el de mi abuela. Estuve con ella el miércoles por la noche y estaba divina, montadísima, espléndida, y ya empezó la aguja a picar", dijo Juana sobre cómo la notó anímica y físicamente.

Además, la actriz confirmó que la vuelta de la Chiqui a la televisión ya tendría fecha estimada, una noticia que rápidamente generó alivio entre los seguidores del clásico ciclo de los sábados.

Además, comunicó que al fin Mirtha ya tiene fecha de regreso: "Seguramente el sábado (9 de mayo) esté acá entre nosotros, veremos. Si no, me tendrán a mí; me tendrán que aguantar otro sábado más".