El urgente comunicado de la familia de Daniela De Lucía por su salud en Gran Hermano: "Con dolor de..."

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Qué dice el comunicado de los familiares de Daniela de Lucía

"Dani viene hace unos días con dolor de panza y algunas molestias estomacales. Estos días estuvo cuidándose bastante con las comidas y tratando de comer más liviano. Le hicieron una batería de estudios y dio todo normal, así que queremos llevar tranquilidad".

"Y creo que a todos nos pasó alguna vez: cuando el cuerpo no está al 100%, también cambia cómo reaccionamos, cómo nos sentimos y cómo atravesamos ciertas situaciones".

"Si algo caracteriza a Dani es la fortaleza. Los obstáculos no la frenan: la están haciendo cada día más fuerte, sólida y más consciente de todo lo que está viviendo. Está bien, está fuerte y va a seguir adelante".

"También queremos agradecer especialmente a la producción de Gran Hermano, que se está ocupando muchísimo de ella y acompañándola muy de cerca en todo momento".