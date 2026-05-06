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El urgente comunicado de la familia de Daniela De Lucía por su salud en Gran Hermano: "Con dolor de..."

Daniela de Lucía atraviesa un delicado cuadro de salud dentro de Gran Hermano, en medio de la preocupación por su estado, comenzaron a circular fuertes versiones sobre una posible salida de la casa. Qué dijo su familia.

6 may 2026, 21:37
El urgente comunicado de la familia de Daniela De Lucía por su salud en Gran Hermano: Con dolor de...
El urgente comunicado de la familia de Daniela De Lucía por su salud en Gran Hermano: Con dolor de...

El urgente comunicado de la familia de Daniela De Lucía por su salud en Gran Hermano: "Con dolor de..."

Luego de que comenzaran a circular versiones sobre el delicado estado de salud de Daniela de Lucía dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la preocupación creció rápidamente entre los seguidores del reality. Frente al revuelo que generó la noticia, la familia de la participante decidió emitir un comunicado para aclarar la tranquilidad.

Según trascendió, Daniela estaría atravesando un complicado cuadro intestinal que habría encendido las alarmas dentro de la casa más famosa del país. Las versiones indicaban incluso que la producción analizaba seriamente la posibilidad de que abandonara el programa para priorizar su recuperación y recibir atención médica fuera del aislamiento.

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El periodista Damián Rojo en Los Profesionales con Flor (El Nueve) contó la información: "Hay quienes dicen, y están asegurando por estas horas, lo voy a dar en potencial porque no tenemos ese resultado, que tendría algún problema intestinal”.

Por ese motivo estaría bajando mucho de peso, no tendría el peso que tuvo siempre, su peso ideal. Si esto sigue así, en un rato nada más, como mañana, se estaría yendo de la casa de Gran Hermano”, cerró.

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Qué dice el comunicado de los familiares de Daniela de Lucía

"Dani viene hace unos días con dolor de panza y algunas molestias estomacales. Estos días estuvo cuidándose bastante con las comidas y tratando de comer más liviano. Le hicieron una batería de estudios y dio todo normal, así que queremos llevar tranquilidad".

"Y creo que a todos nos pasó alguna vez: cuando el cuerpo no está al 100%, también cambia cómo reaccionamos, cómo nos sentimos y cómo atravesamos ciertas situaciones".

"Si algo caracteriza a Dani es la fortaleza. Los obstáculos no la frenan: la están haciendo cada día más fuerte, sólida y más consciente de todo lo que está viviendo. Está bien, está fuerte y va a seguir adelante".

"También queremos agradecer especialmente a la producción de Gran Hermano, que se está ocupando muchísimo de ella y acompañándola muy de cerca en todo momento".

Comunicado de la familia de Daniela de Lucía

     

 

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