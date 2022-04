¿Vuelven las retenciones móviles? Por qué desde el campo miran al impuesto a la "renta inesperada" como una nueva "Resolución 125"

“El Ejecutivo insiste con medidas incongruentes que no llevan a la salida de la crisis económico social. El proyecto de ley debe ingresar en la Cámara de Diputados, tal lo establece la Constitución Nacional, donde el gobierno no tiene mayoría propia. Desde el punto de vista fiscal genera un aumento del déficit porque incrementa el gasto público en 2022, y si lo aprobara, se lograría un aumento de recaudación en 2023. Si hubiera anticipos en 2022 (como en el impuesto a las Ganancias), se neutralizaría este problema, en parte, pero no queda clara la legalidad”, sostuvieron desde Confederaciones Rurales Argentinas.