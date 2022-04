Fuerte respuesta de Julián Domínguez a Martín Guzmán sobre las retenciones y la "renta inesperada" del campo

Si bien los principales encontronazos en materia de retenciones se dan con Comercio Interior, conducido hoy por Roberto Feletti, quien en reiteradas oportunidades ratificó su intención de subir los derechos de exportación a todos los granos, los mensajes de este martes de parte de Domínguez también tuvieron como receptor al titular de Economía, quien en sintonía con la cartera agropecuaria no se expresa públicamente en favor de subirlas. “Hay una definición política tomada de no aumentar los derechos de exportación de los granos”, había dicho este lunes.

Pero sí lo hizo en materia de recaudaciones en plena guerra entre Rusia y Ucrania, y por eso Julián Domínguez salió a responder.

Julian Dominguez.jpeg Julián Domínguez participó de un encuentro en Rojas, y le contestó a Martín Guzmán.

“Es importante que la Argentina sepa que quien trabaja la tierra asume todos los riesgos, es importante que la Argentina sepa que el productor no captó los precios internacionales de la Guerra, que ya estaba casi vendida toda la cosecha, que se vendió a un precio “preguerra”, y que tienen que pagar los fertilizantes más caros, entonces es importante terminar con este mito y que se conozca lo que pasa en el campo argentino y que se conozca el riesgo que toma el contratista, que es el que va, que compra la maquinaria y que la encarga para el próximo año”, aseguró.

Consultado por este medio sobre el debate en torno a retenciones, Domínguez fue tajante: “no se van a subir”. Incluso lo repitió en varios pasajes de la charla con la prensa y aseguró que su área busca “darle tranquilidad al productor”.

Feletti.jpeg Roberto Feletti es la cara visible de los funcionarios que más presionan por un aumento de retenciones a los granos.

“Ustedes saben que el productor argentino no es el dueño de la tierra. Argentina tiene que saber que casi el 70% lo hacen contratistas rurales que son los que compran la maquinaria, que son los que toman riesgos, que son los que pagan los fertilizantes a un precio a un valor internacional y que son los que están sufriendo las dificultades del gasoil, y por lo tanto el productor argentino tiene que tener tranquilidad de que no va a haber aumento de retenciones, como me comprometí desde el primer momento”, indicó.

“El mundo y Argentina necesitan que podamos superar los 25 millones de toneladas de trigo, eso va a ser un gran aporte al desafío humanitario que tenemos y necesitaos seguir trabajando con tranquilidad y dejar al productor afuera de estas discusiones que lo único que genera son incertidumbres. El productor argentino no es formador de precios y no va a haber aumento de retenciones”, sostuvo.

Y ante la consulta sobre las frases de Martín Guzmán, fue directo: “Pregúntenle al ministro de Economía. No es un tema mío”.

soja casa rosada.jpg Las retenciones a las exportaciones de granos, uno de los aspectos que más sigue el Gobierno en materia de agro.

Retenciones: ¿Cuál es la postura del presidente?

El debate en materia de la relación con el campo es un tema de discusiones puertas afuera y dentro del Gobierno. Por eso, Domínguez defendió la visión de su cartera. “Acá estás con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Y lo he dicho desde el primer momento. Somos un Gobierno heterogéneo, representativo y no todos los funcionarios tienen que conocer lo que pasa en el sector”.

“Yo que estoy al frente de la cartera por pedido del Presidente, vuelvo a ratificar su decisión y la decisión política desde el primer día en el que asumimos: no se va a afectar al productor, que no es formador de precios en la Argentina. Y es más: tenemos los cambios que tenemos y la revolución en productividad que la Argentina ha tenido porque tenemos una generación de contratistas rurales y productores que han producido este fenómeno. Pero vuelvo a repetir que el productor argentino en su gran mayoría no captó los precios internacionales”, postuló.

Jura de Julian dominguez.jpg Julián Domínguez aseguró que su visión sobre las retenciones coincide con la del Presidente.

Y remarcó su intención y la del Presidente Alberto Fernández en materia de retenciones. “Este tema ya está hablado con él y no necesitamos volver a charlarlo”.

“Yo sé lo que él piensa y él sabe lo que yo pienso. Yo recibí dos claros mensajes el día en el que asumí en el Ministerio, dos claros pedidos: construir puentes, diálogo, con el sector y el otro era que haya reglas claras para todas las producciones. Y estamos haciéndolo contra situaciones en las que a veces se genera incertidumbre, y yo repito como un loro lo mismo que dije desde el primer momento”, sostuvo.

“Y celebramos inversiones como la de BASF porque está demostrando la comunidad internacional y la comunidad de inversión, que la Argentina es un país en el que se puede seguir produciendo y generando valor agregado y que es destino del valor más importante que tiene la humanidad, como el conocimiento y el desarrollo científico. Que por otro lado es una de las respuestas al cambio climático”, concluyó.