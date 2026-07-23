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Atención jubilados ANSES: cómo conseguir descuentos y reintegros en supermercados y farmacias

A través de Beneficios Capital Humano ANSES y las promociones bancarias, los jubilados pueden acceder a importantes descuentos y reintegros en todo el país.

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Atención jubilados ANSES: cómo conseguir descuentos y reintegros en supermercados y farmacias

Atención jubilados ANSES: cómo conseguir descuentos y reintegros en supermercados y farmacias

Además del aumento mensual de sus haberes, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder a una amplia red de beneficios que les permite ahorrar en compras cotidianas. A través del programa Beneficios Capital Humano ANSES y de las promociones que ofrecen distintos bancos, es posible acceder a descuentos, reintegros y cuotas sin interés en comercios de todo el país.

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Las promociones alcanzan a supermercados, farmacias, perfumerías, estaciones de servicio y otros rubros de consumo frecuente. En muchos casos, para acceder al beneficio solo es necesario pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se depositan los haberes, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Cómo funcionan los descuentos para jubilados de ANSES?

El programa Beneficios Capital Humano ANSES cuenta con una red de más de 7.000 comercios adheridos y alrededor de 12.000 puntos de venta distribuidos en todo el país.

A estos descuentos se suman las promociones que ofrecen diferentes entidades bancarias, que pueden incluir:

  • Descuentos directos al momento de pagar.
  • Reintegros que se acreditan posteriormente en la cuenta bancaria.
  • Cuotas sin interés en comercios seleccionados.
  • Promociones especiales durante determinados días de la semana.

De esta manera, quienes cobran sus haberes previsionales pueden combinar los beneficios disponibles y conseguir un mayor ahorro en sus compras habituales, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por cada promoción.

Supermercados con beneficios para jubilados

Entre las cadenas de supermercados que pueden ofrecer promociones para clientes que cobran sus haberes a través del Banco Nación se encuentran:

  • Carrefour.
  • Coto.
  • Changomás.
  • La Anónima.
  • Disco.
  • Jumbo.
  • Vea.
  • Día.
  • Josimar.

Los porcentajes de descuento, los topes de reintegro y los días de vigencia dependen de cada comercio y de la entidad bancaria. Por este motivo, es importante consultar las condiciones de cada promoción antes de realizar la compra.

También hay descuentos en farmacias, perfumerías y combustibles

Los beneficios para jubilados y pensionados no se limitan a los supermercados. También existen promociones en farmacias, perfumerías, ópticas y estaciones de servicio.

Entre las ofertas bancarias mencionadas se encuentran:

  • Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, de acuerdo con los topes y condiciones establecidos.
  • Banco Supervielle: 50% de descuento en farmacias adheridas, 20% de ahorro en supermercados los martes y 10% de descuento en estaciones de servicio Shell, según las condiciones de la entidad.

Las promociones pueden cambiar periódicamente, por lo que se recomienda revisar la vigencia, los topes de reintegro y los medios de pago habilitados antes de utilizar cada beneficio.

¿Cuándo se acredita el reintegro?

Dependiendo de la promoción, el descuento puede aplicarse directamente al momento de realizar el pago o acreditarse posteriormente en la cuenta bancaria.

En general, los reintegros pueden depositarse dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra, siempre que se hayan cumplido las condiciones de la promoción y el pago se haya realizado con la tarjeta de débito correspondiente.

En el caso de quienes se jubilaron recientemente, algunos beneficios pueden demorar hasta 90 días en habilitarse debido a los procesos de actualización de datos que realizan las entidades financieras.

¿Dónde consultar las promociones vigentes?

Los jubilados y pensionados pueden consultar los descuentos disponibles a través de los canales oficiales del banco donde cobran sus haberes y del programa Beneficios Capital Humano ANSES.

Allí podrán verificar los comercios adheridos, los porcentajes de descuento, los topes de reintegro, los medios de pago habilitados y las fechas de vigencia de cada promoción.

En pocas palabras

  • Jubilados ANSES: Acceden a descuentos y reintegros en comercios a través de Beneficios Capital Humano y promociones bancarias.
  • Promociones bancarias: Incluyen descuentos directos, reintegros, cuotas sin interés y ofertas especiales en supermercados y farmacias.
  • Consultas: Los beneficios vigentes se pueden verificar en los canales oficiales de ANSES y de la entidad bancaria correspondiente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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