Nico Occhiato reveló qué habló con Florencia Peña por el juicio a Luzu

"Yo me quedo con lo que me dijo ella en esa charla porque la verdad elijo creerle", reiteró Occhiato sobre ese mano a mano con Flor Peña por su salida de Luzu.

Y sobre el final se refirió al tema futbolero instalado que dejó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España: "Las teorías conspirativas con respecto a la final me parecen un absurdo total como dijo Scaloni y todos los jugadores. España ganó bien e hizo lo mismo que contra Francia, juega de esa forma. Total agradecimiento a la Selección", concluyó.

Florencia Peña reveló cómo está su relación con Nico Occhiato

Florencia Peña habló en SQP del conflicto con Luzu TV y confirmó que volvió a dialogar con Nico Occhiato y explicó cómo vio la actitud de Marley en el tema.

"Estoy mucho mejor. Fue un mes donde necesité meterme para adentro, entender que bajara un poco la espuma. Necesitaba respirar un poco, curtir a mis afectos que también estaban un poco afectados por todo lo que había pasado", expresó la actriz tras el revuelo que generó el tema.

Consultada por Yanina Latorre sobre su vínculo con Nico Occhiato tras el escándalo, Peña confirmó que ambos pudieron conversar después del conflicto.

"Sí, estamos hablando con Nico. Estoy contenta por eso porque los dos estábamos un poco dolidos de no haber podido hablar. Y me parece que siempre el mejor camino es ese, es poder conversar, es poder entender qué nos pasó a cada uno", afirmó Flor Peña.

En tanto, la actriz explicó por qué nunca le molestó que Marley no se pronunciara públicamente durante la polémica. "Con Marley siempre estuvo todo bien. Yo lo que les quiero decir es que Marley no es como yo. Yo me inmolo, ¿viste cómo soy yo? Marley no es así, pero nunca fue así. Y yo hace 25 años que soy su amiga. Y no le pido a mis amigos cosas que sé que no van a hacer".

"Marley estuvo mucho conmigo. De hecho, hoy hablamos dos veces. Él me llama y hablo con él y hablo con Fede Hoffman y estamos ahí los dos. Y no fue en ningún momento un tema para mí que él no salga públicamente", cerró sobre su compañero de programa y amigo.