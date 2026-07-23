Cuándo cobro ANSES: quiénes reciben su pago este jueves 23 de julio

Pagos de ANSES del jueves 23 de julio

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1.

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 8.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3.

Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 9: 24 de julio.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: del 14 de julio al 11 de agosto.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.

Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagan para todas las terminaciones de DNI desde el 13 de julio hasta el 11 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto.

Los montos actualizados de ANSES en julio de 2026

Con el incremento del 2,15%, los principales beneficios de ANSES quedaron establecidos de la siguiente manera:

AUH y Asignación por Embarazo: $148.049.

$148.049. AUH Zona I: $192.464.

$192.464. Asignación Familiar por Hijo: desde $74.033.

desde $74.033. Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041.

hasta $241.041. Asignación por Nacimiento: $86.295.

$86.295. Asignación por Adopción: $515.930.

$515.930. Asignación por Matrimonio: $129.209.

$129.209. Ayuda Escolar Anual: $55.672.

ANSES recuerda que las fechas de cobro se determinan según la terminación del DNI de cada beneficiario. Para evitar demoras, se recomienda consultar el calendario correspondiente antes de acercarse al banco o al lugar de pago.