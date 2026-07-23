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Cuándo cobro ANSES: quiénes reciben su pago este jueves 23 de julio

ANSES continúa este jueves 23 de julio con el calendario de pagos. Quiénes cobran jubilaciones, AUH, Asignación por Embarazo, Desempleo y otras prestaciones, según la terminación del DNI.

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Cuándo cobro ANSES: quiénes reciben su pago este jueves 23 de julio

Cuándo cobro ANSES: quiénes reciben su pago este jueves 23 de julio

ANSES continúa con el calendario de pagos de julio 2026. Este jueves 23 cobran jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, titulares de la AUH, Asignación por Embarazo, Prestación por Desempleo y otras prestaciones.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 23 de julio de 2026 con el cronograma de pagos correspondiente al mes. Durante esta jornada, distintos grupos de beneficiarios recibirán sus haberes de acuerdo con la terminación del DNI.

Según el calendario oficial, este jueves cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyos documentos terminan en 0 y 1. También reciben sus prestaciones las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 8 y los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con documentos finalizados en 2 y 3.

Los pagos correspondientes a julio se realizan con el aumento del 2,15% establecido por la fórmula de movilidad vigente. Además, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) reciben un bono extraordinario de $70.000.

Pagos de ANSES del jueves 23 de julio

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 8.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 2 y 3.

Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 9: 24 de julio.

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de DNI: del 14 de julio al 11 de agosto.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.

Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagan para todas las terminaciones de DNI desde el 13 de julio hasta el 11 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto.

Los montos actualizados de ANSES en julio de 2026

Con el incremento del 2,15%, los principales beneficios de ANSES quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • AUH y Asignación por Embarazo: $148.049.
  • AUH Zona I: $192.464.
  • Asignación Familiar por Hijo: desde $74.033.
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041.
  • Asignación por Nacimiento: $86.295.
  • Asignación por Adopción: $515.930.
  • Asignación por Matrimonio: $129.209.
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672.

ANSES recuerda que las fechas de cobro se determinan según la terminación del DNI de cada beneficiario. Para evitar demoras, se recomienda consultar el calendario correspondiente antes de acercarse al banco o al lugar de pago.

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