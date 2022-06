Fiat Argo: 5 años y casi 330 mil unidades vendidas en Brasil

Embed

El Fiat Argo destaca por su diseño, de proporciones equilibradas, mucha elegancia en los detalles y por el sorprendente comportamiento dinámico y calidad en los acabados.

Estos atributos contribuyeron a que su excelente desempeño también se comprobara en las cifras de ventas: ya son cerca de 330 mil unidades matriculadas desde su lanzamiento en Brasil, además de haber finalizado el año pasado (2021) como el tercer vehículo más vendido en el país con casi 85 mil autos y casi el 20% del segmento donde actúa. Vale mencionar que desde su primer año completo de ventas (2018), siempre ha formado parte del top 10 entre los autos más comprados por los brasileños.

La importancia de Argo va mucho más allá de sus grandes resultados de ventas. Lanzado en un momento de profunda renovación de la cartera de productos de Fiat, siguió al Toro y Mobi de 2016 y un poco antes del Cronos de 2018.

El modelo se encargó de reemplazar íconos en la historia de la marca (Punto y Palio) y lo hizo como es debido, revolucionando el diseño y aportando un nivel de calidad y contenido adecuado a las nuevas exigencias del mercado. Esto se traduce en confianza y satisfacción del cliente.

El Argo fue pieza clave en la estrategia de Fiat para potenciar el atractivo y el deseo de sus autos, marcada por sus últimos lanzamientos, como el Nova Strada, 500e y Pulse, y continuará con las novedades por venir en 2022. El Fiat Argo cuentan con novedades en el diseño y en la cadena cinemática que mejorarán aún más su eficiencia y confort.

Producido en el Complejo Automotor Betim (MG) y vendido en 13 países de América Latina, el Fiat Argo ya cuenta con aproximadamente 400.000 unidades vendidas en toda la región.

Es importante señalar que llegó al mercado brasileño con buenos números. Con la producción a partir de 2017, en 2018 se vendieron alrededor de 63.000 automóviles.

En 2019 se consolidó como uno de los vehículos con más licencias del país con más de 79 mil y, aún en 2020, cuando las concesionarias estuvieron cerradas por un período debido a la pandemia, el modelo fue la elección de casi 66 mil personas.

El Fiat Argo fue lanzado como parte importante de la nueva etapa de Fiat, que viene renovando su portafolio en los últimos años, evolucionando aún más en la percepción de la imagen de marca, y figurando en la imaginación y el deseo de los brasileños.

Une el diseño clásico de los modelos italianos con un toque urbano y destaca por su estilo y autenticidad. En total, actualmente cuenta con cuatro versiones: Argo 1.0, Argo Drive 1.0, Argo S-Design 1.3 y Argo Trekking 1.3.

Y hablando de Trekking, en abril de 2019, para ampliar las opciones de consumo, esta es la versión más aventurera para el público joven que quiere ir más allá de los grandes centros urbanos.

Cuenta con características tales como una suspensión elevada, llantas todo terreno, barras de techo longitudinales y gráficos únicos en los costados y el capó que combinan con el techo pintado de negro.

Este atractivo conjunto contribuye a que el Argo sea considerado un objeto de deseo en su segmento. También en noviembre de 2019, fue el turno del concept italiano S-Design para debutar en el Fiat Argo, uniendo estilo y contenido para quien busca un look actual y diferenciado, con una reinterpretación de la deportividad añadiendo un toque de elegancia.

Éxito reconocido

El Fiat Argo conquistó la prensa y fue elegido por varias publicaciones apenas fue lanzado. Fue elegido “Mejor Compra hasta R$ 50.000 - 2017” por la revista Quatro Rodas, fue vencedor general y en la categoría Hatch de la elección “Best of 2018”, por Jornal do Carro, mejor hatchback mediano de “Os Eslhados 2017 ”, mejor auto entre 1.1L y 1.6L de Carsughi L'Auto Preferita y mejor hatch del premio "The Best", de la revista Car and Driver.

Ventas del Fiat Argo en la Argentina

Unidades Año Puesto en el ranking

1.596 2017 67

21.378 2018 10

8.865 2019 17

4.668 2020 23

1.248 2021 49