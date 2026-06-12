Descubrió por las cámaras que la niñera golpeaba a sus hijos mientras trabajaba: el terrible video

La pequeña queda visiblemente afectada, rompe en llanto y tarda varios minutos en recuperar la compostura mientras la cuidadora continúa utilizando su teléfono celular.

“Me quedé en shock”

Comunicado mamá por niñera golpeadora

En declaraciones a medios locales, la madre contó que nunca había recibido señales de alarma por parte de sus hijos. “Mis hijos nunca me dieron señales de algo. Ella frente a ellos siempre se mostró amorosa y buena”, explicó.

Al descubrir la situación, aseguró que entró en un estado de desesperación. “Me quedé en shock, empecé a llorar y no podía creer lo que estaba viendo”, recordó.

La conmoción fue tan grande que compañeros de trabajo tuvieron que acompañarla hasta su vivienda para que pudiera reencontrarse con los niños.

La reacción de la familia

Lejos de reaccionar con violencia, la mujer decidió enfrentar a la niñera y pedirle que abandonara inmediatamente la casa. “Lo único que le dije fue que se fuera. Ella parecía no entender lo que estaba pasando o se hacía la que no entendía”, sostuvo.

Posteriormente se presentó en la Unidad Judicial de Jesús María para radicar la denuncia correspondiente y aportar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades de la acusada.

El video que se volvió viral

Tras realizar la denuncia, la madre decidió compartir públicamente las imágenes en redes sociales para alertar a otras familias.

En un extenso mensaje explicó que nunca imaginó exponer la intimidad de su hogar, pero consideró necesario hacerlo para evitar que la mujer vuelva a trabajar al cuidado de otros niños.

“Le brindé mi confianza y lo más valioso que tengo, que es la vida de mis hijos”, expresó. La publicación rápidamente se viralizó y generó cientos de mensajes de apoyo, además de un fuerte debate sobre la importancia de los controles y la supervisión de quienes trabajan en el cuidado infantil.