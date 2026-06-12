Descubrió por las cámaras que la niñera golpeaba a sus hijos mientras trabajaba: el terrible video

Una mamá de la ciudad cordobesa de Jesús María observó en tiempo real -a través de las cámaras de seguridad de su casa- cómo la niñera que había contratado para cuidar a sus hijos golpeaba a su hija de apenas tres años durante el almuerzo.
La mujer golpeó a los pequeños durante el almuerzo y la mamá lo vio a través de las cámaras de seguridad. El video generó conmoción en redes sociales y derivó en una presentación judicial.
Descubrió por las cámaras que la niñera golpeaba a sus hijos mientras trabajaba. (Foto: captura de video)
Una mamá de la ciudad cordobesa de Jesús María observó en tiempo real -a través de las cámaras de seguridad de su casa- cómo la niñera que había contratado para cuidar a sus hijos golpeaba a su hija de apenas tres años durante el almuerzo.
Según relató la mujer, la niñera trabajaba con la familia desde febrero y nunca había despertado sospechas. Por el contrario, siempre se había mostrado amable y afectuosa con los niños. Sin embargo, todo cambió el pasado 1 de junio cuando, durante una pausa en su trabajo, decidió revisar las cámaras instaladas en el interior de su vivienda.
Lo que vio la dejó paralizada. En las imágenes se observa a la cuidadora sentada junto a los dos hermanos durante el almuerzo. En un momento, la mujer comienza a retar a la pequeña por la forma en que estaba comiendo. “Comé bien”, le exige mientras le golpea la mano.
Segundos después, al notar que la menor demora en volver a tomar el cubierto, le da una cachetada y vuelve a increparla. “Te estoy hablando, comé la galleta”, se escucha decirle en la grabación.
La pequeña queda visiblemente afectada, rompe en llanto y tarda varios minutos en recuperar la compostura mientras la cuidadora continúa utilizando su teléfono celular.
En declaraciones a medios locales, la madre contó que nunca había recibido señales de alarma por parte de sus hijos. “Mis hijos nunca me dieron señales de algo. Ella frente a ellos siempre se mostró amorosa y buena”, explicó.
Al descubrir la situación, aseguró que entró en un estado de desesperación. “Me quedé en shock, empecé a llorar y no podía creer lo que estaba viendo”, recordó.
La conmoción fue tan grande que compañeros de trabajo tuvieron que acompañarla hasta su vivienda para que pudiera reencontrarse con los niños.
Lejos de reaccionar con violencia, la mujer decidió enfrentar a la niñera y pedirle que abandonara inmediatamente la casa. “Lo único que le dije fue que se fuera. Ella parecía no entender lo que estaba pasando o se hacía la que no entendía”, sostuvo.
Posteriormente se presentó en la Unidad Judicial de Jesús María para radicar la denuncia correspondiente y aportar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades de la acusada.
Tras realizar la denuncia, la madre decidió compartir públicamente las imágenes en redes sociales para alertar a otras familias.
En un extenso mensaje explicó que nunca imaginó exponer la intimidad de su hogar, pero consideró necesario hacerlo para evitar que la mujer vuelva a trabajar al cuidado de otros niños.
“Le brindé mi confianza y lo más valioso que tengo, que es la vida de mis hijos”, expresó. La publicación rápidamente se viralizó y generó cientos de mensajes de apoyo, además de un fuerte debate sobre la importancia de los controles y la supervisión de quienes trabajan en el cuidado infantil.