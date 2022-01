Hyundai Motor supera las cifras del mercado europeo en 2021

Además, los vehículos electrificados alcanzaron su mayor cuota de ventas hasta el momento.

El 35% de los vehículos Hyundai vendidos en Europa en 2021 contaban con algún sistema de propulsión alternativo, incluyendo en este apartado sistemas híbridos, híbridos enchufables, eléctricos de baterías y eléctricos de pila de combustible. Esto representa un aumento del 77% respecto al año anterior.

De ellos, 72.509 fueron vehículos cero emisiones –vehículos eléctricos de baterías y de pila de combustible–, lo que supone el 14,1% de las ventas en el continente.

"El hecho de que Hyundai haya sido capaz de superar las cifras del mercado del automóvil en Europa es un verdadero testimonio de la fuerza de nuestra gama y la calidad de nuestro servicio", ha comentado Michael Cole, presidente y CEO de Hyundai Motor Europe. "En 2021, nos enfrentamos a interrupciones en la cadena de suministro y a una pandemia que sigue afectando a todo, desde los viajes internacionales hasta la vida cotidiana. Sin embargo, nuestra red de concesionarios demostró su capacidad para mantener la calidad de su servicio, incluso ante estas difíciles circunstancias. Esto demuestra el éxito de nuestro enfoque centrado en el cliente".

Cuotas de mercado récord en varios países

Además de alcanzar una cuota de mercado del 4,4% en Europa, Hyundai también registró en 2021 cuotas de mercado récord en Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

En Alemania, los modelos de Hyundai representaron el 4,1% de todos los coches vendidos, medio punto porcentual más que el año anterior, lo que supone un récord histórico para la marca. Esto se tradujo en 106.620 patentamientos en dicho país.

En España, por su parte, Hyundai alcanzó una cuota de mercado del 6,7%, un máximo histórico. Esto supuso 57.508 vehículos matriculados. Tras el lanzamiento de IONIQ 5, el CUV eléctrico de tamaño medio de Hyundai y modelo referente en el campo de la movilidad eléctrica de baterías, la compañía lideró las ventas en el país en la segunda mitad del año.

Hyundai también terminó 2021 como el primer fabricante de automóviles asiático en España y en quinto lugar entre todos los fabricantes.

En el caso de Italia, la cuota de mercado de Hyundai alcanzó el 3,1% en 2021, es decir, 0,7 puntos porcentuales más que en 2020 y 0,5 puntos más que en 2019. En Italia también se produjo un aumento de las ventas del 35% en comparación con el año anterior. En 2021, el 28% de los vehículos Hyundai vendidos en Italia fueron modelos electrificados.

En Francia, Hyundai también alcanzó la mayor cuota de mercado de su historia, un 2,7%, 0,6 puntos porcentuales más que el año anterior. Las ventas también aumentaron un 30,8% en comparación con 2020, con un total de 45.241 vehículos vendidos.

El mercado británico también fue testigo de un importante éxito para Hyundai. La compañía matriculó 69.680 unidades, lo que representa una cuota de mercado del 4,2%, la más alta de su historia en el Reino Unido hasta la fecha. Las ventas interanuales aumentaron un 47%, impulsadas por la introducción de nuevos modelos como el BAYON, el KONA N y IONIQ 5. Asimismo, la marca vendió más de 12.500 vehículos cero emisiones en 2021, la cuarta mayor cifra de entre todos los fabricantes.

El Hyundai TUCSON, a la cabeza

El superventas en todos los sentidos fue una vez más el SUV compacto de la marca, el Hyundai TUCSON. Tras su renovación a finales de 2020, el nuevo TUCSON experimentó un aumento de las ventas a lo largo de 2021.

Con 152.257 unidades vendidas en Europa, el TUCSON representó el 29,5% de las ventas de Hyundai en el continente durante el pasado año. Tras él se situaron el Hyundai KONA, con 109.902 unidades vendidas, y el i20, con 60.560 unidades.

Los buenos resultados de ventas cosechados por los SUV de Hyundai en Europa demuestran la diversidad de la gama SUV de la compañía. Con productos que abarcan los segmentos B, C y D, y que cubren todos los sistemas de propulsión disponibles, los SUV de Hyundai se encuentran en una posición única para satisfacer una gran cantidad de estilos de vida y demandas de los clientes.

Las ventas de vehículos electrificados aumentaron un 77%

Las ventas de vehículos electrificados aumentaron un 77% en Europa en 2021 en comparación con 2020. El año pasado, Hyundai vendió 182.437 modelos electrificados en el continente. Así, los sistemas de propulsión alternativos representaron el 35% de las ventas totales de vehículos Hyundai en Europa.

De ellos, 72.509 fueron vehículos cero emisiones –eléctricos de baterías o de pila de combustible–. Los vehículos cero emisiones representaron el 14,1% de las ventas en Europa en 2021, lo que supone un aumento del 26% respecto al año anterior.

En 2021, el TUCSON Híbrido fue el modelo electrificado más vendido por la marca en Europa, con 43.792 unidades, mientras que el KONA Eléctrico encabezó la lista de los vehículos cero emisiones más vendidos por la compañía, con 44.069 unidades.

Como prueba de la calidad del modelo y de su respeto por el medio ambiente, dos miembros de Divers Alert Network (DAN) Europe han recorrido recientemente 25.000 kilómetros por toda Europa en un KONA Eléctrico para promover prácticas sostenibles en el mundo de la empresa.

El recién lanzado IONIQ 5 también tuvo una gran acogida. Ya representa más del 3,7% de todas las ventas en Europa.

Incrementar la cuota de mercado de vehículos de bajas y cero emisiones forma parte de la estrategia de Hyundai para lograr la neutralidad de carbono en 2045.

Fabricado en Europa

Desde el TUCSON hasta el KONA Eléctrico, seis de los modelos más vendidos por la compañía en Europa se producen también en el continente, en concreto en las fábricas de Turquía y la República Checa. Estos modelos representan el 72% de las ventas totales en Europa, con 371.302 unidades vendidas.

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS) es la fábrica de Hyundai que más tiempo lleva funcionando fuera de Corea. Está situada en zmit (Turquía) y opera desde 1997.

HAOS produce para Europa los i10, i20, i20 N y BAYON. Con casi 2.500 empleados, tiene una capacidad de producción anual de 230.000 unidades.

En 2019, Hyundai Motor celebró la fabricación del vehículo número dos millones producido en su planta turca.

Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), la fábrica de Hyundai en Nošovice, República Checa, lleva produciendo vehículos desde 2008. Es una de las plantas más modernas de Europa y tiene una capacidad de 350.000 vehículos al año.

HMMC produce casi todos los sistemas de propulsión disponibles en la marca, desde motores de combustión de gasolina y diésel hasta híbridos enchufables y vehículos eléctricos de baterías. HMMC produce para Europa los i30, i30 N, TUCSON y KONA Eléctrico.

Con la fabricación de casi todos los sistemas de propulsión en Europa, Hyundai aumenta su compromiso con la región y subraya la importancia del continente europeo en su estrategia de negocio a nivel global.

Una amplia gama de modelos para todo tipo de clientes

Hyundai es el fabricante con la gama de motorizaciones más variada del mercado. La compañía ofrece vehículos con todos los sistemas de propulsión disponibles, incluidos los de combustión interna, los eléctricos de baterías, los híbridos e híbridos enchufables y los de pila de combustible de hidrógeno.

El año pasado, Hyundai presentó IONIQ 5, un vehículo eléctrico de baterías que introduce avanzadas innovaciones tanto tecnológicas como relacionadas con la sostenibilidad. IONIQ 5 es un CUV eléctrico de tamaño medio y el primer modelo de la nueva marca IONIQ.

Este modelo es el protagonista de un episodio del podcast Are We There Yet? En el episodio 11 de la primera temporada, tres de las mentes más brillantes de Hyundai charlan con la presentadora Suzi Perry sobre las características eléctricas de IONIQ 5, los materiales sostenibles y el diseño futurista.

IONIQ 5 no fue el único modelo que Hyundai presentó en 2021. En uno de los años más relevantes en lo que a lanzamientos de productos se refiere, la compañía también desveló el BAYON y el KONA N, reforzando su posición en el segmento B y llegando a nuevos consumidores con su primer “hot SUV”. También debutó el nuevo STARIA, un vehículo polivalente (MPV) que servirá de modelo para los futuros vehículos para fines específicos (PBV) de la compañía.

En 2022, Hyundai lanzará IONIQ 6, una berlina eléctrica de baterías que se convertirá en el segundo modelo de su marca IONIQ. IONIQ 6 se basará en el prototipo Prophecy. La compañía también ha apuntado una ampliación de su gama N de altas prestaciones. A nivel mundial, Hyundai pretende vender 4,3 millones de vehículos en 2022.