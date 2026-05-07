Gran Hermano: el repugnante episodio con la comida que generó preocupación

La convivencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) siempre suele dar algunos episodios curiosos en los distintos momentos del día. Esta vez, sucedió algo particular cuando los participantes se encontraban preparando la comida.
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Los participantes de Gran Hermano quedaron totalmente sorprendidos por una inesperada aparición mientras cocinaban arroz que dio mucho que hablar.
La convivencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) siempre suele dar algunos episodios curiosos en los distintos momentos del día. Esta vez, sucedió algo particular cuando los participantes se encontraban preparando la comida.
En medio de la colaboración de varios de los integrantes en las tareas, se detectó la presencia de un insecto mientras se encontraban cocinando el arroz al fuego. El particular episodio generó sorpresa y polémica en las redes pero los participantes tomaron con mucho humor esa visita inesperada.
Cuando revolvían el arroz, se dieron cuenta de que había un gorgojo en el interior, el cual separaron de inmediato del arroz color blanco que se cocinaba en la cacerola. La situación fue muy comentada entre los participantes entre risas y distintas teorías acerca de la utilización detrás de ese insecto.
"Miren, tenemos una mascotita", se alertó. A lo que Danelik lanzó un comentario que llamó la atención por la forma en la que nombró a los insectos con la letra b en vez de la g. El gorgojo son pequeños escarabajos conocidos por ser plagas comunes en alimentos secos como arroz, pasta y granos.
“Hace mucho que no veo un ‘borbojo’. ¿Sabían que los ‘borbojos’ se los comen las personas con cáncer para que le coman los tumores por dentro?”, exclamó la tucumana mientras se acercaba a ver de cerca.
Cinzia Francischiello pidió utilizar un colador para separar a los gorgojos del arroz, algo que a esa altura parecía muy difícil ya que se encontraba en plena cocción.
"Son proteína pura", dijo entre risas Lolo Poggio y luego envolvió a uno de ellos con una servilleta. Y Danelik agregó sorprendida: "Parecen piojos", aportando un poco de humor ante otro particular inconveniente gastronómico que tuvieron los participantes.
En medio del revuelo que generó la salida de Yipio de la casa de Gran Hermano al complicarse el estado de salud de su madre, Solange Abraham lanzó un polémico comentario desde el stream de Telefe.
Al escuchar que la comediante realizaba distintas acciones benéficas en su país, Uruguay, la ex participante del reality tiró una frase que hizo mucho ruido durante el stream La jugada de Telefe y despertó críticas al instante en las redes.
"Yo creo que ella está enojada. Cuando me dijeron que hace stand up dije qué divertido", comenzó exponiendo Sol Abraham. Ahí el periodista uruguayo Lucho Román reveló públicamente el trabajo solidario que realiza Yipio en su país pese a no tener una posición económica acomodada.
"Ella en Uruguay no tiene mucho dinero, es la realidad, vive con el día a día. En Uruguay el stand up tampoco garpa mucho pero ella hace un montón de juntadas de dinero para ayudar a la gente con los techos, la comida, con la ropa, con las inundaciones, tiene un lado muy lindo y muy bueno, adentro quizás es un nuego", comentó el periodista.
Sin embargo, Solange cuestionó sorpresivamente ese dato: "Te digo algo: yo jamás diría si ayudo o no a alguien, eso me lo guardo para mí". Y cuando Román le dijo que era él quien lo estaba diciendo y no Yipio, Abraham siguió firme en su postura: "La solidaridad me parece fantástico, pero yo jamás lo diría. Nadie sabe, solo mamá mi hermana y mi psicóloga si yo hago solidaridad".