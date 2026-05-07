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El inesperado regreso de Loly Antoniale: la foto en Córdoba que salió a la luz tras años desaparecida

La reaparición pública de Loly Antoniale junto a su madre y una amiga revolucionó a sus seguidores, que quedaron impactados al ver cómo luce hoy tras años alejada del foco mediático.

7 may 2026, 15:39
El inesperado regreso de Loly Antoniale: la foto en Córdoba que salió a la luz tras años desaparecida
El inesperado regreso de Loly Antoniale: la foto en Córdoba que salió a la luz tras años desaparecida

El inesperado regreso de Loly Antoniale: la foto en Córdoba que salió a la luz tras años desaparecida

Después de mantenerse durante largo tiempo completamente alejada de la exposición pública y sin ningún tipo de actividad en redes sociales, Mariana Loly Antoniale volvió a generar revuelo entre sus seguidores tras la aparición de una imagen reciente tomada en Córdoba, lugar donde actualmente vive con extrema reserva desde su regreso a la Argentina luego de haber pasado varios años instalada en Miami, ciudad a la que se se había mudado tras su escandalosa y enigmática ruptura con Jorge Rial allá por 2015.

Lo cierto es que la exmodelo lleva varios años apartada de los medios de comunicación y también decidió poner en pausa su presencia digital. De hecho, su última publicación en Instagram data del 9 de mayo de 2024 y, desde entonces, nunca más volvió a interactuar con sus fanáticos, situación que alimentó una enorme cantidad de especulaciones y preguntas sobre su presente.

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Con el correr del tiempo, la ausencia virtual de la cordobesa despertó preocupación y curiosidad entre quienes la seguían desde sus años de mayor popularidad. Muchos usuarios comenzaron a preguntarse qué había sido de su vida y cómo se encontraba actualmente, ya que eligió desaparecer completamente del ambiente artístico y de las plataformas sociales.

último posteo de Loly Antoniale en IG

En este contexto, en las últimas horas una postal suya volvió a instalar su nombre en el centro de la escena mediática. La imagen fue difundida por Pochi a través de la cuenta de Instagram Gossipeame, donde se pudo ver a Loly Antoniale disfrutando de un recital junto a su mamá y una amiga en Córdoba.

Junto a la publicación, la también panelista de Puro Show (El Trece) escribió: “La Niña Loly, que está re desaparecida, en un recital en Córdoba junto a su mamá y una amiga”, frase que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios.

Reaparición de Loly Antoniale en Córdoba

Como era de esperarse, la reaparición de la modelo generó una fuerte repercusión en redes sociales y muchos internautas se dirigieron inmediatamente a la última publicación de su cuenta oficial para dejarle mensajes cargados de cariño, nostalgia y también preocupación.

Mientras algunos expresaron cuánto extrañan verla activa públicamente, otros manifestaron inquietud por el prolongado silencio que mantiene desde hace tiempo.

“Te extraño”, escribió una seguidora. “¿Loly estás bien?”, consultó otra usuaria. Además, también aparecieron mensajes deseándole paz, felicidad y tranquilidad en esta nueva etapa de su vida, completamente alejada de la exposición mediática que durante años la tuvo como protagonista.

Loly Antoniale.jpg

Cuál es la terrible teoría sobre la separación de Loly Antoniale y Jorge Rial hace más de una década

Aunque Loly Antoniale permanece completamente alejada de las redes y del ambiente mediático desde hace años, su nombre volvió a instalarse con fuerza en abril de 2025 luego de que se difundiera un polémico audio de Tadeo Suárez, el uruguayo señalado como cómplice de Morena Rial, quien deslizó una impactante versión sobre los motivos que habrían llevado a la modelo a instalarse en Miami y desaparecer de la escena pública.

Según trascendió, el joven aseguró que Jorge Rial habría obligado a la cordobesa a interrumpir un embarazo, una información que -siempre de acuerdo a sus dichos- le habría sido revelada por la propia mediática. La explosiva declaración generó una fuerte repercusión en redes sociales y volvió a poner bajo la lupa las verdaderas razones detrás del abrupto final de la relación.

Pero ese no fue el único episodio que alimentó el misterio alrededor de la ex figura televisiva. Meses atrás, en febrero de 2025, Ángel de Brito recordó en Bondi Live un dato desconocido hasta entonces sobre el momento en que la pareja se separó. Allí contó que el ex conductor de Intrusos se habría comunicado con Marcelo Tinelli para pedirle que desvincularan a Loly del Bailando, algo que finalmente no ocurrió.

Loly Antoniale y Jorge Rial

“Yo la vi cambiar, lamentablemente. No conmigo, pero fue despectiva con otra gente por el poder que sentía al ser la novia de Rial, pero eso después le jugó en contra. Loly vino a LAM y contó la separación, pero fue la última vez que la vimos con vida”, expresó el periodista.

Luego, profundizó aún más sobre el hermetismo de la modelo: “A partir de ahí nunca más habló. ¿Es miedo? ¿O es un acuerdo económico para desaparecer? La Niña Loly empezó su carrera diciendo que moría y hacía cualquier cosa con tal de ser famosa, y una persona que ama este medio no desaparece así”.

Mientras tanto, las dudas sobre el presente de Loly Antoniale siguen creciendo y, hasta ahora, ningún integrante de su entorno familiar salió a dar explicaciones públicamente.

Loly Antoniale Jorge Rial.jpeg

     

 

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