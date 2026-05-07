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La furia de Andrea del Boca tras la inesperada salida de Yipio de Gran Hermano

Según contaron en DDM, Andrea del Boca no se tomó nada bien la salida de Yipio de la casa de Gran Hermano, Generación Dorada.

7 may 2026, 16:22
La furia de Andrea del Boca tras la inesperada salida de Yipio de Gran Hermano
La furia de Andrea del Boca tras la inesperada salida de Yipio de Gran Hermano

La furia de Andrea del Boca tras la inesperada salida de Yipio de Gran Hermano

Andrea del Boca atraviesa horas de tensión en medio de las negociaciones para regresar a Gran Hermano. Según reveló Guido Záffora en DDM (América TV), la actriz se habría molestado luego de enterarse de la salida de Yipio, una de las personas que integraban el grupo con el que ella pretendía volver al reality.

“Andrea se entera de la salida de Yipio, lo llama a su abogado y se pone muy mal”, contó el panelista al aire del ciclo conducido por Mariana Fabbiani. Según explicó, uno de los principales pedidos de la actriz para concretar su regreso era mantener intacto a su equipo dentro del programa.

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“Uno de los requerimientos de Andrea del Boca para regresar a Gran Hermano era tener el grupo limpio. Yipio, por un lado, Dani, La Coach, por el otro. Brian, afuera, La Zilli es muy difícil que la saquen, Sol, afuera también...”, detalló Záffora sobre los movimientos que se dieron en las últimas horas dentro del reality.

En ese contexto, el periodista dejó entrever que la situación podría afectar las negociaciones para la vuelta de la actriz. “Obviamente, cuando Andrea se entera lo de Yipio se pone muy mal y no voy a decir que peligra la vuelta de Andrea, pero sí sé que a ella no le gustó esto”, cerró.

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¿Qué dijo el novio de Yipio sobre la salud de la mamá de la jugadora?

Luego de la salida de Yipio de la casa de Gran Hermano, su novio, Mathias Centurión, utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y explicar parte de la situación familiar que atraviesan. “Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos; ya habrá tiempo para contar todo, pero tampoco me pertenece a mí”, escribió en una historia de Instagram.

Además, el joven también apuntó contra quienes comenzaron a especular sobre la salida de la participante y pidió respeto por el momento que viven. “Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor. La familia somos nosotros”, expresó, molesto por algunos comentarios que circularon en redes sociales tras el abrupto abandono de la humorista uruguaya.

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