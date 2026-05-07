La furia de Andrea del Boca tras la inesperada salida de Yipio de Gran Hermano

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¿Qué dijo el novio de Yipio sobre la salud de la mamá de la jugadora?

Luego de la salida de Yipio de la casa de Gran Hermano, su novio, Mathias Centurión, utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y explicar parte de la situación familiar que atraviesan. “Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos; ya habrá tiempo para contar todo, pero tampoco me pertenece a mí”, escribió en una historia de Instagram.

Además, el joven también apuntó contra quienes comenzaron a especular sobre la salida de la participante y pidió respeto por el momento que viven. “Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor. La familia somos nosotros”, expresó, molesto por algunos comentarios que circularon en redes sociales tras el abrupto abandono de la humorista uruguaya.