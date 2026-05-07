Buscan a las 23 personas que podrían estar esparciendo la cepa Andina

El mapa de la sospecha: La lista de los buscados es un rompecabezas internacional de terror. Las autoridades rastrean a contra reloj a: Reino Unido, EE.UU. y Holanda: Los países con más sospechosos en fuga. Suiza, Canadá y Turquía: Con ciudadanos que ya habrían regresado a sus hogares. El misterio: Dos pasajeros de "origen desconocido" que nadie sabe dónde están ni a quiénes pudieron infectar.

"Seguiremos buscando hasta el último", sentenció Shenaaz El-Halabi, de la OMS, mientras en Sudáfrica ya identificaron a 42 contactos estrechos que compartieron aire en vuelos cerrados con los posibles portadores.

El pánico llegó a Europa. Imágenes captadas por muestran escenas de guerra biológica: ambulancias blindadas y personal con trajes de protección de máximo nivel recibiendo a los evacuados en Ámsterdam y Alemania. En Suiza, el virus ya cruzó la puerta: un hombre dio positivo y su esposa está bajo vigilancia extrema.

En Düsseldorf, el Hospital Universitario se convirtió en un búnker. Cada estornudo, cada fiebre, se trata como una amenaza a la seguridad nacional. El patógeno no perdona y la transmisión persona a persona es la sombra que persigue a los médicos.

Mientras el MV Hondius navega hacia Tenerife convertido en una bomba de tiempo, en Argentina la tensión es total. Equipos científicos se han desplegado en el fin del mundo para cazar roedores y analizar si el foco infeccioso nació en las tierras fueguinas. Aunque se cree que la pareja infecta llevó el virus desde fuera del crucero, lugar donde comenzó todo.

En Reino Unido, dos británicos que viajaban en el barco se autoaislaron tras regresar, aunque ninguno mostró síntomas. Francia vigila a un ciudadano que estuvo en contacto con un pasajero infectado. Por su parte, Argentina inició capturas y análisis de roedores en Ushuaia para investigar el origen del brote.

En Bariloche hay un hombre internado en terapia intensiva, con hantavirus. El mundo mira esta enfermedad como la posible causante de otra pandemia, aunque aún más peligrosa que la de coronavirus.