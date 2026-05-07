Buscan a las 23 personas que podrían estar esparciendo la cepa Andina

El MV Hondius se convirtió en una morgue flotante. Mientras el barco navega con cadáveres a bordo, el mundo busca desesperadamente a los "viajeros fantasma" que podrían estar esparciendo la letal cepa Andina en vuelos comerciales.
Se busca a los 23 pasajeros que escaparon del "crucero del horror" son una amenza. Qué podría suceder. Enterate.
El MV Hondius se convirtió en una morgue flotante. Mientras el barco navega con cadáveres a bordo, el mundo busca desesperadamente a los "viajeros fantasma" que podrían estar esparciendo la letal cepa Andina en vuelos comerciales.
El paraíso se tiñó de miedo y el mundo contiene la respiración. Lo que comenzó como una expedición de lujo desde las gélidas aguas de Ushuaia, hoy es la zona cero de una posible catástrofe sanitaria global. El MV Hondius, un crucero que prometía aventura, se ha transformado en una cárcel de metal aislada frente a Cabo Verde tras la confirmación de tres muertes y un brote de la temida Cepa Andina del Hantavirus.
Pero lo peor no está en el mar, sino en el aire. La pesadilla cobró una dimensión aterradora: hay 23 pasajeros que desembarcaron antes del bloqueo y ahora son sombras que caminan entre nosotros.
La OMS ha activado el código rojo. De los 40 pasajeros que bajaron en la remota isla de Santa Elena, 23 permanecen en paradero desconocido. Estos "pasajeros del horror" se mezclaron con turistas desprevenidos en vuelos comerciales, cruzando fronteras sin controles, sin barbijos y con el virus latente en sus pulmones que se contagia entre humanos y es letal.
El mapa de la sospecha: La lista de los buscados es un rompecabezas internacional de terror. Las autoridades rastrean a contra reloj a: Reino Unido, EE.UU. y Holanda: Los países con más sospechosos en fuga. Suiza, Canadá y Turquía: Con ciudadanos que ya habrían regresado a sus hogares. El misterio: Dos pasajeros de "origen desconocido" que nadie sabe dónde están ni a quiénes pudieron infectar.
"Seguiremos buscando hasta el último", sentenció Shenaaz El-Halabi, de la OMS, mientras en Sudáfrica ya identificaron a 42 contactos estrechos que compartieron aire en vuelos cerrados con los posibles portadores.
El pánico llegó a Europa. Imágenes captadas por muestran escenas de guerra biológica: ambulancias blindadas y personal con trajes de protección de máximo nivel recibiendo a los evacuados en Ámsterdam y Alemania. En Suiza, el virus ya cruzó la puerta: un hombre dio positivo y su esposa está bajo vigilancia extrema.
En Düsseldorf, el Hospital Universitario se convirtió en un búnker. Cada estornudo, cada fiebre, se trata como una amenaza a la seguridad nacional. El patógeno no perdona y la transmisión persona a persona es la sombra que persigue a los médicos.
Mientras el MV Hondius navega hacia Tenerife convertido en una bomba de tiempo, en Argentina la tensión es total. Equipos científicos se han desplegado en el fin del mundo para cazar roedores y analizar si el foco infeccioso nació en las tierras fueguinas. Aunque se cree que la pareja infecta llevó el virus desde fuera del crucero, lugar donde comenzó todo.
En Reino Unido, dos británicos que viajaban en el barco se autoaislaron tras regresar, aunque ninguno mostró síntomas. Francia vigila a un ciudadano que estuvo en contacto con un pasajero infectado. Por su parte, Argentina inició capturas y análisis de roedores en Ushuaia para investigar el origen del brote.
En Bariloche hay un hombre internado en terapia intensiva, con hantavirus. El mundo mira esta enfermedad como la posible causante de otra pandemia, aunque aún más peligrosa que la de coronavirus.