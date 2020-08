Aston Martin 007: celebran el lanzamiento de la película de James Bond , No Time To Die

Aston Martin y sus versiones especiales 007 Edition. Homenaje a James Bond

Los exclusivos autos deportivos de la edición 007 celebran el lanzamiento de la 25a película de James Bond , No Time To Die

La división a medida de la marca, Q by Aston Martin, crea dos nuevos modelos exclusivos

La Vantage 007 Edition rinde homenaje a The Living Daylights Aston Martin V8, y la DBS Superleggera 007 Edition presenta la suntuosa especificación No Time To Die

Aston Martin celebra el estreno de la película número 25 de James Bond, con dos ediciones especiales exclusivas de 007 inspiradas en los coches que aparecen en No Time to Die .

Esta nueva colaboración entre Aston Martin y EON Productions, la compañía que produce las películas de James Bond con Metro Goldwyn Mayer Studios, ofrece nuevas e emocionantes ediciones 007 de Aston Martin Vantage y DBS Superleggera.

No Time To Die se lanzará en todo el mundo en noviembre de 2020 y contará con no menos de cuatro icónicos autos deportivos Aston Martin: el icónico DB5; el clásico Aston Martin V8; el último super GT de la marca, DBS Superleggera; y el excepcional Aston Martin Valhalla, el próximo hipercoche de motor central de la compañía.

Las dos ediciones especiales que celebran el lanzamiento de No Time To Die , cada una de las cuales se ofrece en cantidades limitadas a compradores de todo el mundo a partir de hoy, han sido cuidadosamente diseñadas y elaboradas por los expertos de la división personalizada de Aston Martin: Q by Aston Martin.

Aspirando a ofrecer lo último en servicios de personalización a medida, Q by Aston Martin ofrece ediciones especiales cuidadosamente seleccionadas como estas, así como la oportunidad para que los propietarios individuales se embarquen en la creación de autos deportivos completamente individuales a través del Q by Aston Martin.

El primero de los dos modelos es el Vantage 007 Edition, inspirado en el Aston Martin V8 original que hizo su debut en el modelo 007 en The Living Daylights en 1987 y también aparece en No Time to Die.. En la película, James Bond descubre el coche en su calabozo personal en Londres.

Basado en el formidable estilo deportivo y el desempeño agresivo del Vantage regular, el nuevo auto presenta tratamientos de estilo exterior únicos liderados por una rejilla de malla a medida con bisel cromado que hace referencia al aspecto del V8 clásico de la marca

Otros detalles de estilo incluyen un difusor amarillo discontinuo inspirado en las franjas de peligro en los cohetes del auto de película.

La Vantage 007 Edition puede incluso entregarse con un juego de esquís y portaesquís de edición limitada inspirados en The Living Daylights , en referencia a la berlina V8 'acondicionada para el invierno' de la película

El automóvil se entregará en el auténtico color de pintura exterior Cumberland Grey, mientras que el interior se presentará en cuero negro obsidiana y cromo oscuro con la marca 007 aplicada en la consola central de los automóviles equipados con una caja de cambios manual.

Los parasoles de todos los autos llevarán otra referencia de película sutil en la forma de una frecuencia de estación de radio bordada, 96.60 (FM), que los aficionados a 007 sabrán que fue la frecuencia de la policía rusa que Bond usó para ayudarlo a escapar en The Living Daylights .

Los asientos en sí cuentan con un legado único que recuerda al que se ve en el V8, junto con los respaldos de los asientos de fibra de carbono

Además, en un guiño particularmente detallado a la película de la década de 1980, el contorno de los 'agujeros de f' del violonchelo inspirado en la memorable escena de persecución de violonchelo con James Bond (Timothy Dalton) y Kara Milovy (Maryam D'Abo).

El conductor puede disfrutar aún más con una placa de dispositivo grabada con láser que hace referencia a las diversas armas y dispositivos que se ven en el automóvil de película original.

Reproducción de sus armas especiales: un motor de cohete, misiles, láseres y otras genialidades dignas de James Bond

Disponible como manual o automático, el Vantage 007 Edition también cuenta con un distintivo Vantage con tira lateral y está limitado a 100 unidades en todo el mundo.

El vicepresidente y director creativo de Aston Martin, Marek Reichman, dijo: “Crear una edición 007 es siempre un desafío emocionante mientras trabajamos para desarrollar y diseñar un automóvil que encarne la leyenda de James Bond. Es un honor aplicar un estilo inspirado en 007 cuidadosamente juzgado a nuestros autos deportivos, lo que brinda a nuestros clientes la oportunidad de poseer una pieza única de la historia tanto cinematográfica como automotriz ".

Para celebrar el debut de James Bond del Aston Martin DBS Superleggera de gama alta, se ha creado una segunda edición exclusiva de 007.

Estrictamente limitado a solo 25 autos de producción disponibles en todo el mundo y con las mismas especificaciones que el musculoso DBS Superleggera presentado en la próxima película, el auto tiene una presencia en la carretera convenientemente amenazadora.

Los 715 CV proporcionados por el motor V12 biturbo de 5.2 litros del DBS Superleggera se corresponden con el estado de tope de gama del automóvil, mientras que su par máximo, a 900 Nm, no solo es sustancial por derecho propio, sino que, tal como están las cosas actualmente, es el par máximo. cifra para cualquier Aston Martin de carretera producido hasta ahora.

A esta potente combinación, la DBS Superleggera 007 Edition agrega una serie de mejoras de estilo y diseño que elevan aún más su atractivo.

El coche luce una pintura exterior especial Ceramic Grey en el techo, las carcasas de los retrovisores, el divisor, el difusor y el Aeroblade II TM trasero, presentado en fibra de carbono teñida de negro.

También son exclusivas de la 007 Edition las llamativas llantas de 21 ”con radios en Y de color negro brillante torneado en diamante.

Esta edición especial también cuenta con una insignia de guardabarros 007, acabada en cromo con un relleno de esmalte negro y una lámina de acero inoxidable plateado 007 aplicada a la hoja del alerón trasero.

En el interior, la cabina de este DBS Superleggera es un ambiente oscuro, inquietante, revestido de cuero con destellos rojos que detallan el contorno de los asientos.

La sutil marca 007 se puede encontrar en las puertas, la insignia de la hebilla del apoyabrazos y en la cubierta del subwoofer trasero.

El coche está acabado con una placa en el umbral que lo reconoce como una de las 25 ediciones DBS Superleggera 007.

La DBS Superleggera 007 Edition con un precio minorista recomendado de PVP £ 279,025 y la Vantage 007 Edition con un precio minorista recomendado de PVP £ 161,000 están a la venta por separado ahora.

Las primeras entregas comenzarán en el primer trimestre de 2021.