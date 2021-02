Se patentaron en febrero 28.371 autos y comerciales livianos. Ranking con el Top 40 de las marcas

Con 15.288 unidades vendidas en enero y febrero, Toyota es la marca más vendida en la Argentina

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de vehículos (autos y comerciales livianos) patentados durante febrero de 2021 ascendió a 28.371 unidades; en febrero de 2021 se habían registrado 26.471 unidades.

De esta forma en los dos meses acumulados del año se patentaron 75.786 unidades, esto es un 7,2% más que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado 69.586.

De acuerdo a ACARA antes de comenzar febrero, esperaban un mes algo mejor que en 2020 pero estaban seguros de que las actuales condiciones del mercado no permiten una recuperación significativa en el cortoplazo.

Lo que también continúa convalidándose, es la lectura de que las restricciones macro siguen y seguirán poniendo un límite a la actividad.

Si bien la demanda no tiene la fuerza de otros tiempos mejores, lo cierto es que el desempeño de las ventas minoristas de vehículos nuevos está más afectado por la oferta que por la demanda.

La disponibilidad de unidades por parte de las concesionarias es limitada por problemas de abastecimiento (sobre todo de unidades importadas) y la incertidumbre respecto de la reposición del stock es al mismo tiempo alta, con lo que el escenario de ventas bajas y precios altos parece ser el más probable para los próximos meses.

Hay muchos autos parados en el puerto que el gobierno no libera y de esta forma no ayuda a que se realicen las ventas. El mal llamado “impuesto al lujo” y sus escalas desastrosas no contribuyen a comprar automóviles y al no liberar la compra de dólares el “combo” se completa para la autodestrucción…

¿Algún día el gobierno entenderá que tiene que bajar los impuestos distorsivos para vender más autos?

Y a propósito, durante los siguientes 90 días, será muy importante analizar cómo evolucione la situación sanitaria en los principales centros urbanos del país, ya que sabemos que las restricciones macro económicas seguirán ahí por un buen tiempo más, pero un rebrote del virus y la necesidad de volver a un esquema de aislamiento social, puede ser un escenario muy complejo para la economía toda, y el sector automotor ciertamente no será la excepción.

El escenario base no prevé esta situación, pero es una de las variables clave que seguimos más de cerca.

Patentamientos por marcas. Automóviles y Comerciales Livianos. Top 40

Toyota 15.288 unidades

Volkswagen 11.506

Fiat 11.198

Renault 8.202

Ford 6.950

Chevrolet 6.544

Peugeot 6.017

Nissan 2.717

Citroën 2.251

Jeep 2.148

Mercedes-Benz 815

Honda 557

Audi 240

Chery 200

Hyundai 167

RAM 158

BMW 152

DS 145

KIA 131

Iveco 97

DFSK 60

Lexus 55

JAC 40

KYC 35

Haval 34

Baic 31

Shineray 28

Volvo 27

Changan 26

Lifan 21

Mitsubishi 19

Geely 17

Mini 17

Suzuki 14

Foton 13

Jetour 12

Zanella 10

Great Wall 11

Alfa Romeo 9

Isuzu 5