Resultados mundiales del Grupo Renault en el primer semestre. Argentina se ubica en el puesto 15

El Grupo Renault ha vendido 1.256.658 vehículos en el 1er semestre con una fuerte tendencia eléctrica y una recuperación comercial en junio.

En el contexto de la pandemia del Covid-19, el Grupo Renault ha vendido 1.256.658 vehículos en el primer semestre, con una fuerte recuperación comercial en junio. La marca Renault es la 1ª marca en Europa en el mes de junio.

En el mercado eléctrico, ZOE es el vehículo más vendido en Europa con un crecimiento de cerca del 50% hasta las 37.540 unidades en el primer semestre y un récord de 11.000 pedidos en el mes de junio.

En el 2º semestre, el Grupo acentúa su ofensiva producto con el lanzamiento de la gama híbrida E-TECH y de Twingo Z.E. en Europa, la llegada de nuevo Duster en América y de un nuevo SUV en India.

El Grupo está orientado para conseguir sus objetivos CAFE en 2020.

En el contexto de la pandemia del Covid-19, el Grupo Renault ha suspendido sus actividades comerciales e industriales en la mayoría de los países desde mediados de marzo y ha registrado un descenso de ventas de un 34,9% con 1.256.658 unidades en el 1er semestre, en un mercado que ha bajado un 28,3%.

El descenso en las ventas del Grupo se debe principalmente a la alta exposición en países que han estado sujetos a estrictos confinamientos.

Vehículos eléctricos: ZOE líder en un mercado en crecimiento

Los volúmenes de ventas de la marca Renault en todo el mundo han aumentado un 38% (más de 42.000 vehículos vendidos en el primer semestre).

En Europa, ZOE es el vehículo eléctrico más vendido con un crecimiento en volumen de casi el 50% hasta las 37.540 unidades y un nivel récord con casi 11.000 pedidos en junio.

La ofensiva eléctrica con la llegada de Twingo Z.E. y el lanzamiento de las motorizaciones híbridas E-TECH ( Clio E-TECH Hibrido, Captur E-TECH Híbrido Enchufable y Mégane E-TECH Híbrido Enchufable) fortalecen la posición del Grupo en su trayectoria para lograr sus objetivos CAFE en el año 2020.

En Europa

Las ventas del Grupo ascienden a 623.854 unidades, un 41,8% menos en un mercado que cae un 38,9%.

El nuevo Clio es el vehículo más vendido de su segmento en Europa durante el semestre con 102.949 unidades vendidas.

En el primer semestre, la marca Dacia registró un descenso del 48,1% hasta las 161.334 vehículos vendidos, impactada por su exposición a un mercado de clientes particulares fuertemente afectados por la crisis del Covid-19.

En junio, las ventas del Grupo en Europa se recuperaron con Renault y Dacia alcanzando respectivamente el 10,5% (primera marca) y el 3,5% de cuota de mercado.

La marca Dacia se beneficia plenamente de la vuelta de los clientes a los concesionarios, aprovechándose de los efectos de una completa gama de motores: GLP, nafta y diésel.

Fuera de Europa, el Grupo se ha visto particularmente afectado por la caída de los mercados en Rusia(-23.3%), en India (-49.4%), en Brasil (-39.0%) y en China (-20.8%).

En Rusia

Segundo país del Grupo en volumen de ventas, el Grupo Renault es líder con una cuota de mercado del 30,2%, lo que supone un aumento de 1,4 puntos. Las ventas bajaron un 19,5% en un mercado que cae el 23,3%.

La cuota de mercado de la marca Renault aumentó 0,3 puntos hasta el 8,1%. Arkana confirma su éxito con más de 7.000 vehículos patentados durante el semestre y posiciona a Renault en un nuevo segmento de SUV-coupé en Rusia.

LADA confirma su posición de marca líder en el mercado ruso con un 20,8% de cuota de mercado al que hay que añadir un 1,3% por el modelo NIVA(AVTOVAZ) que ha sido adaptado a LADA en julio.

LADA Granta y LADA Vesta consiguen ser los dos vehículos más vendidos en Rusia.

En India

Las ventas del grupo bajaron un 28,7% en un mercado que cayó un 49,4%. Renault consigue una cuota de mercado del 2,8% (+0,8 puntos).

Cerca de 13.000 Triber se vendieron en los seis primeros meses.

En la segunda mitad del año, la gama Renault (Kwid, Duster, Triber) se ampliará con la llegada de un nuevo SUV.

En Brasil

En un mercado que disminuyó un 39,0%, las ventas del Grupo descendieron un 46,9% principalmente debido a la nueva estrategia de mejora de la rentabilidad y de reposicionamiento de precio de los vehículos.

En China

Los volúmenes del Grupo bajan un 21,2% en un mercado que desciende un 20,8%.

El Grupo redirige sus actividades hacia el vehículo comercial con Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. y el vehículo eléctrico con eGT New Energy Automotive Co., Ltd (eGT) y Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co. Ltd (JMEV).

En Corea del Sur

El Grupo ha registrado un aumento de las ventas del 51,3% en un mercado que crece un 6,9% gracias al éxito de su nuevo modelo XM3 lanzado en marzo de 2020, que ha vendido más de 22.000 unidades en 4 meses.

Los 15 mercados principales del Grupo Renault a junio 2020

Ventas 2020 en unidades

1 Francia 242.534

2 Rusia 192.158

3 Alemania 80.421

4 China °° 70.732

5 Italia 63.530

6 Brasil 59.941

7 Corea del Sur 55.242

8 Turquia 49.131

9 España 48.275

10 Bélgica + Luxemburgo 31.106

11 Reino Unido 27.057

12 India 26.245

13 Polonia 21.687

14 Rumania 21.299

15 Argentina 19.875

°° China con las ventas de Jinbei&Huasong