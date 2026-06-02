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Gran Hermano: Yanina Zilli reveló la curiosa coincidencia que la une a Alejandra Majluf

Tras el ingreso de Alejandra Majluf a Gran Hermano, Yanina Zilli reveló una curiosa coincidencia que comparten y sorprendió a sus compañeros.

2 jun 2026, 23:55
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majluf y yanina zilli gh
majluf y yanina zilli gh

Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) volvió a sorprender con un ingreso que dio que hablar: Alejandra Majluf, actriz con trayectoria en teatro y televisión, se convirtió en la nueva participante del reality tras la salida de Gladys La Bomba Tucumana.

La llegada de Majluf fue recibida con entusiasmo por los jugadores, que le dieron la bienvenida con gestos de cariño y buena onda. Su incorporación no solo renovó la dinámica dentro de la casa, sino que también despertó curiosidad entre quienes la reconocieron por su carrera artística.

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Minutos después de su entrada, Yanina Zilli compartió una coincidencia inesperada con la flamante participante. En una charla con Emanuel Di Gioa y Nenu López, comentó: "Es una actriz, Majluf, Alejandra Majluf, una actriz". Ante eso, Nenu reaccionó: "Yo le veo cara conocida", mientras Zilli agregó: "Es muy graciosa".

Entre risas, Zilli reveló un detalle curioso que selló el momento con complicidad: "Tiene el mismo el coiffeur que yo".

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Cómo fue la reacción de Andrea del Boca al ver ingresar a Alejandra Majluf en Gran Hermano

Alejandra Majluf finalmente cruzó las puertas de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), y su ingreso no pasó desapercibido. La llegada de la participante provocó revuelo dentro de la casa, especialmente por la reacción de Andrea del Boca, quien no dudó en celebrar este nuevo capítulo en la competencia.

La actriz se incorporó al reality tras la salida de La Bomba Tucumana, luego de semanas en las que su nombre sonaba con fuerza como posible reemplazo. Fiel a su estilo, eligió una entrada cargada de suspenso: primero dejó su valija en el umbral y, segundos después, apareció en escena sin revelar de inmediato su identidad.

Durante su recorrido por el pasillo, Alejandra se topó con su colega y juntas protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la gala. Apenas se reconocieron, se abrazaron con calidez y se llenaron de besos y gestos de afecto, dejando ver la alegría del reencuentro.

La sorpresa, sin embargo, fue doble. Su cambio de look y el misterio que rodeó su presentación hicieron que varios participantes -y parte del público- tardaran unos segundos en identificarla. Cuando finalmente se supo quién era, la reacción fue de pura euforia y asombro.

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