Renault ZOE con cero estrellas en Euro NCAP

Entre los 11 nuevos modelos probados, siete lograron una calificación superior de cinco estrellas, incluidos el BMW iX,el G70 y GV70 delGenesis, el Mercedes-Benz EQ EQS, el Nissan Qashqai, el Škoda Fabia y el Volkswagen Caddy.

El FIAT 500e eléctrico y el Marvel R de MG también lo hicieron bien y obtuvieron 4 estrellas cada uno. Sin embargo, el año termina con una caída ya que Dacia Spring y el renovado ZOE eléctrico de Renault calificaron para solo una estrella y cero estrellas respectivamente, con un rendimiento aún peor de lo esperado.

BMW iX - Euro NCAP Resultados Diciembre 2021 - 5 estrellas

Genesis G70 - Euro NCAP Resultados Diciembre 2021 - 5 estrellas

Genesis GV70 - Euro NCAP Resultados Diciembre 2021 - 5 estrellas

Mercedes-Benz EQ EQS - Euro NCAP Resultados Diciembre 2021 - 5 estrellas

Nissan Qashqai - Euro NCAP Resultados Diciembre 2021 - 5 estrellas

Škoda Fabia - Euro NCAP Resultados Diciembre 2021 - 5 estrellas

Los ganadores de 5 estrellas en este lote van desde supermini asequibles y monovolumen pequeños hasta autos eléctricos ejecutivos de alta gama. A pesar de tener diferentes trenes motrices y franjas de precio, todos los autos de cinco estrellas se desempeñaron muy bien en general en términos de protección contra choques y evitación de choques.

Hay prestaciones destacadas del nuevo Nissan Qashqai en el área de asistencia de seguridad y el Mercedes-EQS para la protección de ocupantes adultos y niños.

El supermini eléctrico de FIAT, el 500e y el nuevo MG Marvel R, también lograron un buen desempeño y lograron calificaciones encomiables de cuatro estrellas.

VW Caddy - Euro NCAP Resultados Diciembre 2021 - 5 stars

MG Marvel R - Euro NCAP Resultados Diciembre 2021 - 4 stars

FIAT 500e - Euro NCAP Resultados Diciembre 2021 - 4 stars

Michiel van Ratingen, Secretario General de Euro NCAP, dice: "Bravo a estos fabricantes por dar a los consumidores los niveles de seguridad que esperan. Estos resultados una vez más dejan claro que la seguridad se trata de una buena ingeniería y menos del tipo de tren motriz o precio".

Renault ZOE - Euro NCAP Resultados Diciembre 2021 - 0 estrellas

Dacia Spring - Euro NCAP Resultados Diciembre 2021 - 1 estrella

A medida que los consumidores son empujados desde todos los lados a cambiar a automóviles eléctricos de batería, no es de extrañar que algunos fabricantes de automóviles estén lanzando productos más asequibles en el mercado que pueden atraer a un público más amplio.

Renault ha sido uno de los primeros en capturar con éxito el mercado con el popular ZOE lanzado en 2013.

El "nuevo" ZOE, un lavado de cara introducido en 2020, recibió varias mejoras en la batería, pero no una seguridad adicional. Por el contrario, el airbag lateral montado en el asiento que anteriormente protegía la cabeza y el tórax ha sido reemplazado por un airbag de solo tórax menos efectivo, lo que representa una degradación en la protección de los ocupantes.

El nuevo ZOE ofrece una protección deficiente en los accidentes en general, una protección deficiente de los usuarios vulnerables de la carretera y carece de una tecnología significativa para evitar choques, lo que la descalifica para cualquier estrella.

Desafortunadamente, las cosas no le van mucho mejor a la submarca Dacia de Renault.

El Spring totalmente eléctrico, comercializado como un vehículo nuevo, se basa en gran medida en el Renault City K-ZE de fabricación china, a su vez un derivado del problemático Renault Kwid, vendido en India y Brasil.

Dacia tiene partidarios acérrimos en toda Europa: compradores de automóviles que aprecian los bajos precios de entrada y se mantienen alejados de las "características inútiles" en su automóvil.

Sin embargo, con la primavera, los "maestros de la ingeniería frugal" han lanzado un producto que va más allá de los lujos.

Su rendimiento en las pruebas de choque es francamente problemático, con un alto riesgo de lesiones potencialmente mortales para el pecho del conductor y la cabeza del pasajero trasero en las pruebas de choque frontal y la protección marginal del pecho en el impacto lateral. El rendimiento mediocre de choque y la pobre tecnología de evitación de choques da como resultado una calificación de una estrella para Dacia Spring.

Michiel van Ratingen comenta: "Renault fue una vez sinónimo de seguridad. El Laguna fue el primer coche en obtener cinco estrellas, en 2001. Pero estos resultados decepcionantes para el ZOE y el Dacia Spring muestran que la seguridad se ha convertido en un daño colateral en la transición del grupo a los coches eléctricos. Hace solo unos meses, Dacia afirmó que estaban "preocupados por aumentar siempre la seguridad de los que están a bordo" y que sus automóviles siempre han mejorado la seguridad de los pasajeros. Claramente, ese no es el caso: no solo estos autos no ofrecen una seguridad activa apreciable de serie, sino que su protección de los ocupantes también es peor que cualquier vehículo que hayamos visto en muchos años. Es cínico ofrecer al consumidor un automóvil ecológico asequible si tiene el precio de un mayor riesgo de lesiones en caso de accidente. Otros coches, como el FIAT 500e, recientemente galardonado con 5 estrellas en Green NCAP, muestran que la seguridad no necesita ser sacrificada por la limpieza ambiental".

Rikard Fredriksson, Asesor de Seguridad de Vehículos de TRAFIKVERKET en Suecia, dice: "Las pruebas de Euro NCAP destacan las diferencias significativas que surgen cuando se toma la decisión de no actualizar el nivel de seguridad de un vehículo que se mantiene en producción. Especialmente alarmante es la degradación del airbag por parte del fabricante cuando su vehículo fue renovado en otras áreas que no son de seguridad. En las últimas pruebas podemos ver ejemplos de autos eléctricos a niveles de precios similares pero niveles de seguridad notablemente diferentes".

También, Euro NCAP verificó cinco nuevas variantes híbridas y eléctricas de automóviles calificados en años anteriores. El Audi A6 PHEV, el Range Rover Evoque PHEV, el MAZDA 2 Hybrid comparten las calificaciones de 5 estrellas de 2018, 2019 y 2020 respectivamente. El Mercedes-Benz EQ EQB está cubierto por la calificación de cinco estrellas 2019 del GLB y el nuevo Townstar de Nissan, gemelo del Renault Kangoo, comparte la calificación de cuatro estrellas de ese automóvil de principios de este año.