Insólito robo en Vaca Muerta: quedaron filmados y ofrecen $2 millones para hallar a los ladrones

En las imágenes difundidas por la empresa se observa a tres hombres dentro del vehículo mientras escapaban del yacimiento. Según trascendió, los sospechosos inicialmente no advirtieron que estaban siendo filmados. Sin embargo, en medio de la fuga, uno de ellos descubrió el dispositivo y tapó el lente con la mano.

De acuerdo con medios locales como LM Neuquén y Río Negro, los delincuentes escaparon primero a baja velocidad por una de las picadas internas y luego aceleraron hacia otro sector del área petrolera.

El camión robado era un vehículo de carga con batea modelo 2015 y llevaba materiales vinculados a la operación petrolera, principalmente cables, uno de los elementos más buscados en los robos registrados en la región.

Cómo actuó la banda que robó el camión

Camión robado en Vaca Muerta 2 Sitec Ingeniería decidió publicar las imágenes de los sospechosos en redes sociales y anunció una recompensa de $2 millones para quienes aporten datos concretos.

La investigación permitió establecer que los delincuentes ingresaron al predio durante una extensa franja horaria en la que no había personal de vigilancia. El personal de seguridad privada abandonó el lugar entre las 20:30 y las 21 para realizar recorridas habituales por el yacimiento y regresó recién cerca de las 2 de la madrugada.

Al volver encontraron uno de los portones abierto y el candado violentado. “Constatan que estaba el portón abierto y el candado dañado. Ingresan y ven que faltaba un vehículo, un camión”, explicó el jefe policial en declaraciones reproducidas por LM Neuquén.

Las cámaras externas registraron el ingreso de una camioneta negra con tres ocupantes, quienes luego abordaron el camión y escaparon del lugar.

Sospechan que desactivaron el GPS

Camión robado en Vaca Muerta 1 En las imágenes difundidas por la empresa se observa a tres hombres dentro del vehículo mientras escapaban del yacimiento.

Uno de los puntos que más preocupa a los investigadores es que el camión contaba con sistema de rastreo satelital, aunque hasta el momento no logró ser localizado. Por eso, la principal hipótesis apunta a que los delincuentes habrían desactivado el GPS poco después de abandonar el yacimiento.

“Entendemos que sí, que hay maneras de desactivarlo”, reconoció el comisario que participa de la investigación. Hasta ahora no hay detenidos ni rastros firmes sobre el destino del vehículo.

La causa quedó en manos de la fiscalía y del Departamento Sustracción Automotores de Neuquén capital, que intenta determinar si detrás del golpe existe una banda organizada dedicada al robo de vehículos y materiales petroleros.

La empresa ofrece $2 millones de recompensa

Tras el robo, Sitec Ingeniería decidió publicar las imágenes de los sospechosos en redes sociales y anunció una recompensa de $2 millones para quienes aporten datos concretos que permitan recuperar el camión o identificar a los responsables.

La firma difundió capturas tomadas desde las cámaras internas del vehículo, donde se alcanzan a distinguir parcialmente los rostros de los tres sospechosos antes de que intentaran cubrirse con capuchas y prendas de vestir.

La denuncia fue realizada en la Comisaría 52 de Centenario.

Los robos de cables, un problema creciente en Vaca Muerta

El episodio se suma a una larga lista de robos registrados en áreas petroleras de Neuquén, donde el cobre y el equipamiento vinculado a la explotación de hidrocarburos se convirtieron en objetivos frecuentes de bandas delictivas.

En junio de 2024, un hombre fue declarado responsable por intentar robar cables y equipamiento de un pozo de YPF en el yacimiento Desfiladero Bayo, cerca de Rincón de los Sauces.

Además, en 2022 se registró otro importante robo de cobre en el yacimiento Puesto Hernández, entre Añelo y Rincón de los Sauces, donde la Policía logró recuperar más de 200 kilos de material sustraído.

Las autoridades ahora investigan si el robo del camión forma parte de una estructura delictiva más amplia vinculada al mercado ilegal de cobre y materiales petroleros en la región.