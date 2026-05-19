Cuenta regresiva para el evento de mayor relevancia sobre tendencias, marketing y tecnología

14:00 h BIENVENIDA: bienvenida a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli

14:10 h: Marketing, Comunicación y Negocios Digitales: ¿el principio del fin o el fin del principio? - Gustavo Mames - Interactivity

14:30 h PANEL Comunicación e Innovación en tiempos de IA: Estrategias y nuevos skills

Ezequiel Arlanian - Accenture

Alan Levy - Interact Argentina

Modera:

Fernando Arango - Arcos Dorados

15:10 h Comercializar servicios en la era de la IA - Andrés Fiorotto - RUS Seguros

15:30 h Los Pecados Capitales del Branding - Ximena Diaz Alarcón - YOUNIVERSAL / Silvina Seiguer - Brand PR & Communications

16:00 h BREAK

16:40 h Federico Feres - Go For Marketing and eCommerce

17:00 h Estrategias de comunicación y creatividad. La vuelta de la Llama que Llama en formato serie - Silvana Cataldo - Personal / Sebastián Wilhelm - Trans

17:30 h Marketing y Redes / Cómo nos preparamos para el mundial. Casos: Victoria Fernández Acuña - Arcos Dorados; Andrés González Casco - Olé; Leandro Petersen - AFA

18:00 h Siempre nunca como ahora - Juan Ramiro Fernández -The Chemical Pitch Company

18:20 h De agencia tradicional a agencia con IA: Lo que aprendimos en el camino - Carolina Dubiansky - Giver Solutions

18:40 h PANEL Estrategia Digital en el mundo de la música y el Entretenimiento by Billboard

Melisa Lipnizky - Ranked Music

Tomás Frontanilla - Billboard AR

Nicolás Vanecek - FaroLatino

Federico Charriere - Prina

19:30 h CIERRE

Sala de Cámara

17:00 h Del contenido al sistema: Cómo la IA está rediseñando la creación de contenidos en tiempo real - Agustina Pérez y Nasa Lombardo - NINCH Creative Communication Company

17:30 h Cuando tu marca es el blanco: cómo reaccionar cuando lo falso se vuelve viral - Eduardo Ceccotti - Chequeado

18:00 h La mentira viral: claves para detectarla, frenarla y no compartirla - Ana Laura García Luna y Lucila Vespali Sutera - Chequeado

Las entradas anticipadas ya pueden conseguirse a través de www.smday.com.ar/buenosaires con importantes descuentos. Además, habrá beneficios de un 30% off para cámaras, un 50% off en becas para alumnos y profesores universitarios y terciarios e importante descuento en compra de combo de entradas.

La convocatoria para ser sponsor continúa vigente para quien quiera participar a través de la web completando el formulario.

El Social Media Day es una iniciativa de Digital Interactivo a cargo de Adriana Bustamante , Diego Piscitelli, Alessandro Piscitelli y Franco Piscitelli. Para más información visitar el Instagram @smdayar o www.smday.com.ar.

Acerca de Social Media Day Argentina

Social Media Day es el evento global de tendencias e innovación en medios sociales. Es uno de los eventos referentes en la industria digital en la región. Se ha llevado a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy, Mendoza, Madryn, Corrientes, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, , Neuquén, Bahía Blanca y de manera virtual para todo el país, convoca a miles de personas y las mejores marcas para abordar las tendencias digitales.

Para más información del evento y/o sumarse como Sponsor escribir a [email protected] o por Whatsapp al 1131066844 (Adriana Bustamante).

Contacto de prensa: [email protected]