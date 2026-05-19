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Social Media Day

Cuenta regresiva para el evento de mayor relevancia sobre tendencias, marketing y tecnología

El evento de referencia de la industria digital vuelve a Buenos Aires el 3 de junio en la Usina del Arte, con transmisión virtual disponible para Argentina y el resto de los países hispanohablantes.

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Cuenta regresiva para el evento de mayor relevancia sobre tendencias

Cuenta regresiva para el evento de mayor relevancia sobre tendencias, marketing y tecnología

Buenos Aires, 19 de mayo de 2026. El Social Media Day Buenos Aires regresa en su nueva edición con una jornada presencial el 3 de junio de 2026 en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1, Buenos Aires), de 13:30 a 19:30 hs., con transmisión virtual disponible para Argentina y todos los países de habla hispana.

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Llega una nueva edición del Social Media Day Buenos Aires con foco en la inteligencia artificial y la creatividad digital

El encuentro, que ha trascendido su formato original para consolidarse como un ecosistema integral, reúne a profesionales, marcas, instituciones educativas y referentes del marketing, la tecnología y la comunicación. La edición 2026 apunta a que los asistentes incorporen herramientas prácticas, amplíen su red de contactos y desarrollen nuevas perspectivas para pensar las estrategias digitales. A lo largo de la jornada, speakers especializados abordarán tendencias digitales, inteligencia artificial, redes sociales, audiencias, transformación digital e influencers.

El evento tiene además un alcance federal: ya se confirmó una edición en Rosario el 6 de mayo en la UCA Rosario (smday.com.ar/rosario/), y se esperan nuevas paradas en Mendoza en agosto; Santa Fe y Paraná el 10 y 11 de septiembre respectivamente; y una segunda edición en Buenos Aires en octubre, en el marco de la Tecweek.

Cronograma Auditorio Principal

13:30 h ACREDITACIÓN

14:00 h BIENVENIDA: bienvenida a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli

14:10 h: Marketing, Comunicación y Negocios Digitales: ¿el principio del fin o el fin del principio? - Gustavo Mames - Interactivity

14:30 h PANEL Comunicación e Innovación en tiempos de IA: Estrategias y nuevos skills

  • Ezequiel Arlanian - Accenture
  • Alan Levy - Interact Argentina

Modera:

  • Fernando Arango - Arcos Dorados

15:10 h Comercializar servicios en la era de la IA - Andrés Fiorotto - RUS Seguros

15:30 h Los Pecados Capitales del Branding - Ximena Diaz Alarcón - YOUNIVERSAL / Silvina Seiguer - Brand PR & Communications

16:00 h BREAK

16:40 h Federico Feres - Go For Marketing and eCommerce

17:00 h Estrategias de comunicación y creatividad. La vuelta de la Llama que Llama en formato serie - Silvana Cataldo - Personal / Sebastián Wilhelm - Trans

17:30 h Marketing y Redes / Cómo nos preparamos para el mundial. Casos: Victoria Fernández Acuña - Arcos Dorados; Andrés González Casco - Olé; Leandro Petersen - AFA

18:00 h Siempre nunca como ahora - Juan Ramiro Fernández -The Chemical Pitch Company

18:20 h De agencia tradicional a agencia con IA: Lo que aprendimos en el camino - Carolina Dubiansky - Giver Solutions

18:40 h PANEL Estrategia Digital en el mundo de la música y el Entretenimiento by Billboard

  • Melisa Lipnizky - Ranked Music
  • Tomás Frontanilla - Billboard AR
  • Nicolás Vanecek - FaroLatino
  • Federico Charriere - Prina

19:30 h CIERRE

Sala de Cámara

17:00 h Del contenido al sistema: Cómo la IA está rediseñando la creación de contenidos en tiempo real - Agustina Pérez y Nasa Lombardo - NINCH Creative Communication Company

17:30 h Cuando tu marca es el blanco: cómo reaccionar cuando lo falso se vuelve viral - Eduardo Ceccotti - Chequeado

18:00 h La mentira viral: claves para detectarla, frenarla y no compartirla - Ana Laura García Luna y Lucila Vespali Sutera - Chequeado

Las entradas anticipadas ya pueden conseguirse a través de www.smday.com.ar/buenosaires con importantes descuentos. Además, habrá beneficios de un 30% off para cámaras, un 50% off en becas para alumnos y profesores universitarios y terciarios e importante descuento en compra de combo de entradas.

La convocatoria para ser sponsor continúa vigente para quien quiera participar a través de la web completando el formulario.

El Social Media Day es una iniciativa de Digital Interactivo a cargo de Adriana Bustamante , Diego Piscitelli, Alessandro Piscitelli y Franco Piscitelli. Para más información visitar el Instagram @smdayar o www.smday.com.ar.

Acerca de Social Media Day Argentina

Social Media Day es el evento global de tendencias e innovación en medios sociales. Es uno de los eventos referentes en la industria digital en la región. Se ha llevado a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy, Mendoza, Madryn, Corrientes, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, , Neuquén, Bahía Blanca y de manera virtual para todo el país, convoca a miles de personas y las mejores marcas para abordar las tendencias digitales.

Para más información del evento y/o sumarse como Sponsor escribir a [email protected] o por Whatsapp al 1131066844 (Adriana Bustamante).

Contacto de prensa: [email protected]

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