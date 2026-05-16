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Luis Zahera brilla en Netflix con la nueva temporada de la serie española más vista

Esta serie española con Luis Zahera estrena su segunda temporada en Netflix con nuevos personajes, secretos ocultos y un cambio que sorprenderá a los fans.

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Luis Zahera brilla en Netflix con la nueva temporada de la serie española más vista. (Foto: Archivo)

Luis Zahera brilla en Netflix con la nueva temporada de la serie española más vista. (Foto: Archivo)

La serie "Animal" se convirtió en una de las grandes sorpresas de Netflix durante el último año. Lo que parecía una simple comedia sobre un veterinario rural terminó conquistando a miles de espectadores gracias a la química entre Luis Zahera y Lucía Caraballo. Ahora, mientras la plataforma ya trabaja en los nuevos episodios, comenzaron a conocerse detalles de una segunda temporada.

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Luis Zahera y José Coronado arrasan en Netflix con Entrevías, la serie española más exitosa. (Foto: Archivo)

Con el regreso de Luis Zahera como el particular veterinario Antón y la incorporación de nuevos personajes, la ficción gallega prepara un nuevo escenario cargado de conflictos, negocios extraños y situaciones disparatadas. Netflix apostó fuerte por esta producción y todo indica que la historia crecerá en escala sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno inesperado.

"Animal", el fenómeno inesperado que conquistó Netflix

Cuando Animal llegó a Netflix en octubre del año pasado, pocos imaginaban el impacto que tendría entre los usuarios. La serie apareció sin grandes campañas, pero rápidamente comenzó a ganar popularidad gracias a las recomendaciones dentro de la plataforma.

La ficción destacó desde el inicio por su estilo diferente. Lejos de las comedias tradicionales, apostó por personajes incómodos, diálogos rápidos y situaciones surrealistas ambientadas en el universo de una tienda de mascotas. Ese enfoque logró conectar con el público que buscaba una propuesta ligera, pero al mismo tiempo inteligente y original.

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De qué trata "Animal", la serie española de Netflix

El gran responsable de ese éxito fue Luis Zahera, quien interpretó a Antón, un veterinario gallego cansado de los problemas económicos y de una vida rural donde los clientes muchas veces le pagaban con huevos o favores. El actor construyó un personaje irónico, malhumorado y entrañable que terminó convirtiéndose en uno de los favoritos del catálogo reciente de Netflix.

Según el resumen oficial de la plataforma: "Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados".

La primera temporada contó con episodios de aproximadamente 25 minutos cada uno. Ese formato corto también ayudó a que muchos espectadores consumieran la serie en pocos días.

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Qué pasará en la segunda temporada de "Animal"

Netflix ya confirmó el inicio del rodaje de la nueva entrega y reveló una sinopsis que dejó varias incógnitas abiertas. Según adelantó la plataforma, la historia dará un salto importante con la apertura de un nuevo local de Kawanda Urban en Santiago de Compostela.

Ese cambio devolverá la ilusión a Antón, quien verá una nueva oportunidad económica y profesional dentro de la empresa. Sin embargo, todo comenzará a complicarse cuando su sobrina Uxía vuelva a irrumpir en su vida laboral después de haberse diplomado en etología.

La relación entre ambos seguirá siendo uno de los pilares centrales de la serie. En la primera temporada ya quedó claro que el choque generacional entre tío y sobrina provocó algunos de los momentos más divertidos de la ficción. Antón representa una mirada tradicional, mientras que Uxía sigue al pie de la letra las nuevas tendencias empresariales y emocionales.

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Pero el gran cambio llegará con la aparición de Mike, el nuevo gerente de Kawanda. Este personaje se incorporará al negocio para modernizar la empresa y abrir nuevas oportunidades comerciales.

Según la información oficial, Antón, Uxía y Mike pondrán en marcha un llamativo servicio de entierros para mascotas. Lo que inicialmente parecerá una idea extravagante terminará convirtiéndose en un negocio extremadamente rentable para el pueblo de Topomorto.

Luis Zahera vuelve a liderar el elenco de "Animal"

Uno de los grandes aciertos de Animal fue el casting. La serie encontró en Luis Zahera al protagonista perfecto para sostener el humor incómodo y las situaciones absurdas de la historia.

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Junto a él regresará Lucía Carballo, quien volverá a interpretar a Uxía. La actriz fue otra de las grandes revelaciones de la primera temporada gracias a un personaje impulsivo y completamente opuesto a la personalidad de su tío.

La gran incorporación será Álvaro Mel, quien interpretará a Mike, el nuevo gerente de Kawanda Urban. Su personaje promete convertirse en una pieza clave de los nuevos episodios.

Anuncio oficial de "Animal", nueva temporada en Netflix

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