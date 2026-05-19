Premios Martín Fierro 2026: la lista completa de los ganadores

Todos los ganadores
Ficción
AMIA, la serie – Telefe
La voz ausente – El Trece
Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve
Periodístico
Camino a casa – Telefe
GPS – América
Opinión pública – El Nueve
Humorístico/Actualidad
La Noche Perfecta – El Trece
Las Chicas de la Culpa – el Trece
Polémica en el bar - América
Deportivo
ACTC – TV Pública
Carburando – El Trece
Knockout 9 – El Nueve
Futbolístico
CONMEBOL Libertadores - Telefe
Mundial de Clubes - Telefe
Knockout 9 - El Nueve
Noticiero diurno
Arriba Argentinos – El Trece
El noticiero de la gente – Telefe
Telenueve al mediodía – El Nueve
Noticiero nocturno
América Noticias - América
Telefe Noticias - Telefe
Telenoche – El Trece
Interés General
Almorzando con Juana – El Trece
DDM – América
Los Profesionales de Siempre - El Nueve
Sálvese Quien Pueda – América
LAM – América
Lape Club Social – América
Musical
Hay música siempre – TV Pública
La Peña de Morfi – Telefe
Pasión de Sábado – América
Planeta Nueve – El Nueve
Magazine
Qué te pasa – Net TV
Nara que ver – El Nueve
Cortá por Lozano – Telefe
Con Carmen – El Nueve
A la Barbarossa – Telefe
Cultural Educativo
Argentina de película – América
Ser Humano – América
Tierras - Telefe
Entretenimientos
Ahora Caigo – El Trece
Buenas Noches Familia – El Trece
Pasapalabra – Telefe
Big Show
La Voz Argentina – Telefe
Medianoche con Jey – El Nueve
Otro Día Perdido – El Trece
Reality
Cuestión de Peso – El Trece
MasterChef Celebrity – Telefe
Gran Hermano – Telefe
Gastronomía
Ariel en su Salsa – Telefe
Escuela de cocina – El Nueve
Qué Mañana! – El Nueve
Viajes/Turismo
Iván de Viaje – Telefe
Por el mundo – Telefe
Resto del mundo – El Trece
Programa de Servicios
ADN Buena Salud – TV Pública
Aire de Campo - TV Pública
Intelexis - Net TV
Mascotas al rescate – América
Jurados
Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity - Telefe
Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar - El Nueve
Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina - Telefe
Branded Content
Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)
Labor en Conducción Femenina
Moria Casán – La Mañana con Moria - El Trece
Pamela David – Desayuno Americano - América
Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván - Telefe
Karina Mazzocco – A la Tarde - América
Wanda Nara – MasterChef Celebrity - Telefe
Mariana Fabbiani – DDM - América
Georgina Barbarossa – A la Barbarossa - Telefe
Labor en Conducción Masculina
Darío Barassi – Ahora Caigo - El Trece
Iván de Pinera – Pasapalabra - Telefe
Guido Kaczka – Buenas Noches Familia - El Trece
Santiago del Moro – Gran Hermano - Telefe
Nico Occhiato – La Voz Argentina - Telefe
Labor Periodística Femenina
Carolina Amoroso – Telenoche - El Trece
Soledad Larghi – América Noticias - América
Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha - El Trece
Labor Periodística Masculina
Nelson Castro – Telenoche - El Trece
Rolando Graña – América Noticias y GPS - América
Mauro Szeta – Lape Club Social - América
Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente - Telefe
Cronista/Movilero
Alejandro Guatti – Intrusos - América
Cecilia Insigna – Arriba Argentinos - El Trece
Martín Salwe – Lape Club Social Informativo - América
Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias - Telefe
Panelista Femenina
Marcela Feudale – LAM - América
Edith Hermida – Bendita - El Nueve
Natalie Weber – Pasó en América - América
Analía Franchín – A la Barbarossa - Telefe
Mariana Brey – A la Barbarossa - Telefe
Panelista Masculino
Martín Candalaft – DDM - América
Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate - Telefe
Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano - América
Paulo Kablan – A la Barbarossa - Telefe
Mejor Actor
César Bordón – La voz ausente - El Trece AMIA – Telefe
Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo - El Nueve
Gustavo Garzón - La voz ausente - El Trece
Benjamín Vicuña - La voz ausente - El Trece
Mejor Actriz
Gimena Accardi – La voz ausente - El Trece
Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve
Susú Pecoraro – la voz ausente - El Trece
Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece
Revelación
Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo - El Nueve
Ian Lucas – MasterChef Celebrity - Telefe
Sofía Gonet – MasterChef Celebrity - Telefe
Labor Humorística
Agustín Rada Aristarán – Otro día perdido - El Trece
Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa - El Trece
Darío Lopilato – Viralizados - América
Laila Roth – Otro día perdido - El Trece
Autor/Guionista
Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente - El Trece
Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie - Telefe
Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo - El Nueve
Director
Gustavo Hernández – La voz ausente - El Trece
Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo - El Nueve
Guillermo Rocamora – AMIA, la serie - Telefe
Director de No Ficción
Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido - El Trece
Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina - Telefe
Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor - El Trece
Aviso publicitario
Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)
Tarjetita, Swiss Medical (LA América)
Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)
Paparazzi: Stella Artois
ABI INVBEV/GUT Buenos Aires
Producción Integral
La Voz Argentina – Telefe
Otro Día Perdido – El Trece
MasterChef Celebrity – Telefe