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LOS GALARDONADOS

Premios Martín Fierro 2026: la lista completa de los ganadores

Este lunes se llevó a cabo la entrega de los Premios Martín Fierro 2026, con la conducción de Santiago del Moro. Conocé la lista de los ganadores.

19 may 2026, 00:56
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santiago del moro 1
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La edición 2026 de los Premios Martín Fierro volvió a reunir a las grandes figuras de la televisión argentina en una noche cargada de emoción, reconocimientos y momentos únicos. La conducción estuvo a cargo de Santiago del Moro, quien llevó adelante la ceremonia con su estilo característico y dio paso a cada una de las ternas que premiaron lo mejor del año.

Uno de los instantes más destacados fue el homenaje a América TV por sus 60 años, con un emotivo repaso de su historia y la presencia de Daniel Vila en el escenario para agradecer el reconocimiento.

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La gala también rindió tributo a Enrique Macaya Márquez, figura indiscutida del periodismo deportivo, cuya trayectoria fue reconocida con cálidos aplausos y palabras de admiración.

Y como broche de oro, Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de Oro, cerrando la noche con uno de los momentos más celebrados de la ceremonia.

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Todos los ganadores

Ficción

AMIA, la serie – Telefe

La voz ausente – El Trece

Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

Periodístico

Camino a casa – Telefe

GPS – América

Opinión pública – El Nueve

Humorístico/Actualidad

La Noche Perfecta – El Trece

Las Chicas de la Culpa – el Trece

Polémica en el bar - América

Deportivo

ACTC – TV Pública

Carburando – El Trece

Knockout 9 – El Nueve

Futbolístico

CONMEBOL Libertadores - Telefe

Mundial de Clubes - Telefe

Knockout 9 - El Nueve

Noticiero diurno

Arriba Argentinos – El Trece

El noticiero de la gente – Telefe

Telenueve al mediodía – El Nueve

Noticiero nocturno

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche – El Trece

Interés General

Almorzando con Juana – El Trece

DDM – América

Los Profesionales de Siempre - El Nueve

Sálvese Quien Pueda – América

LAM – América

Lape Club Social – América

Musical

Hay música siempre – TV Pública

La Peña de Morfi – Telefe

Pasión de Sábado – América

Planeta Nueve – El Nueve

Magazine

Qué te pasa – Net TV

Nara que ver – El Nueve

Cortá por Lozano – Telefe

Con Carmen – El Nueve

A la Barbarossa – Telefe

Cultural Educativo

Argentina de película – América

Ser Humano – América

Tierras - Telefe

Entretenimientos

Ahora Caigo – El Trece

Buenas Noches Familia – El Trece

Pasapalabra – Telefe

Big Show

La Voz Argentina – Telefe

Medianoche con Jey – El Nueve

Otro Día Perdido – El Trece

Reality

Cuestión de Peso – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Gran Hermano – Telefe

Gastronomía

Ariel en su Salsa – Telefe

Escuela de cocina – El Nueve

Qué Mañana! – El Nueve

Viajes/Turismo

Iván de Viaje – Telefe

Por el mundo – Telefe

Resto del mundo – El Trece

Programa de Servicios

ADN Buena Salud – TV Pública

Aire de Campo - TV Pública

Intelexis - Net TV

Mascotas al rescate – América

Jurados

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity - Telefe

Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar - El Nueve

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina - Telefe

Branded Content

Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)

Labor en Conducción Femenina

Moria Casán – La Mañana con Moria - El Trece

Pamela David – Desayuno Americano - América

Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván - Telefe

Karina Mazzocco – A la Tarde - América

Wanda Nara – MasterChef Celebrity - Telefe

Mariana Fabbiani – DDM - América

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa - Telefe

Labor en Conducción Masculina

Darío Barassi – Ahora Caigo - El Trece

Iván de Pinera – Pasapalabra - Telefe

Guido Kaczka – Buenas Noches Familia - El Trece

Santiago del Moro – Gran Hermano - Telefe

Nico Occhiato – La Voz Argentina - Telefe

Labor Periodística Femenina

Carolina Amoroso – Telenoche - El Trece

Soledad Larghi – América Noticias - América

Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha - El Trece

Labor Periodística Masculina

Nelson Castro – Telenoche - El Trece

Rolando Graña – América Noticias y GPS - América

Mauro Szeta – Lape Club Social - América

Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente - Telefe

Cronista/Movilero

Alejandro Guatti – Intrusos - América

Cecilia Insigna – Arriba Argentinos - El Trece

Martín Salwe – Lape Club Social Informativo - América

Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias - Telefe

Panelista Femenina

Marcela Feudale – LAM - América

Edith Hermida – Bendita - El Nueve

Natalie Weber – Pasó en América - América

Analía Franchín – A la Barbarossa - Telefe

Mariana Brey – A la Barbarossa - Telefe

Panelista Masculino

Martín Candalaft – DDM - América

Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate - Telefe

Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano - América

Paulo Kablan – A la Barbarossa - Telefe

Mejor Actor

César Bordón – La voz ausente - El Trece AMIA – Telefe

Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo - El Nueve

Gustavo Garzón - La voz ausente - El Trece

Benjamín Vicuña - La voz ausente - El Trece

Mejor Actriz

Gimena Accardi – La voz ausente - El Trece

Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

Susú Pecoraro – la voz ausente - El Trece

Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece

Revelación

Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo - El Nueve

Ian Lucas – MasterChef Celebrity - Telefe

Sofía Gonet – MasterChef Celebrity - Telefe

Labor Humorística

Agustín Rada Aristarán – Otro día perdido - El Trece

Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa - El Trece

Darío Lopilato – Viralizados - América

Laila Roth – Otro día perdido - El Trece

Autor/Guionista

Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente - El Trece

Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie - Telefe

Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo - El Nueve

Director

Gustavo Hernández – La voz ausente - El Trece

Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo - El Nueve

Guillermo Rocamora – AMIA, la serie - Telefe

Director de No Ficción

Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido - El Trece

Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina - Telefe

Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor - El Trece

Aviso publicitario

Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)

Tarjetita, Swiss Medical (LA América)

Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois

ABI INVBEV/GUT Buenos Aires

Producción Integral

La Voz Argentina – Telefe

Otro Día Perdido – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

     

 

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