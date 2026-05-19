Premios Martín Fierro 2026: la lista completa de los ganadores

La edición 2026 de los Premios Martín Fierro volvió a reunir a las grandes figuras de la televisión argentina en una noche cargada de emoción, reconocimientos y momentos únicos. La conducción estuvo a cargo de Santiago del Moro, quien llevó adelante la ceremonia con su estilo característico y dio paso a cada una de las ternas que premiaron lo mejor del año.