Murió la argentina Serena Andreatta en Australia: así fue el trágico accidente

El operativo de rescate fue de gran magnitud y contó con la participación de ambulancias, helicópteros sanitarios y equipos especializados de emergencia, ya que el lugar del accidente es considerado de difícil acceso.

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Quién era Serena Andreatta

Oriunda de Rosario, Serena Andreatta tenía doble ciudadanía argentina e italiana y llevaba varios años viviendo y viajando por distintos países. Entre 2018 y 2020 estudió en la Universidad Nacional de Rosario, mientras trabajaba en el rubro gastronómico e inmobiliario.

En 2020 decidió mudarse a Italia, donde comenzó trabajando como recepcionista y luego desarrolló un emprendimiento dedicado al asesoramiento para obtener la ciudadanía italiana, enfocado principalmente en argentinos que buscaban emigrar.

Su pasión por los viajes la llevó a recorrer distintos destinos de Europa, América y Asia. Durante gran parte de 2025 permaneció en el sudeste asiático, especialmente en Vietnam y Tailandia. En la isla de Koh Tao incluso obtuvo certificaciones vinculadas al buceo.

Según relataron personas cercanas, había llegado a Australia el pasado 17 de abril para iniciar un extenso recorrido turístico. Después de permanecer algunos días en Sídney, continuó viaje hacia el norte del país, en lo que describían como “el viaje de su vida”.

El conductor y la investigación

El micro era conducido por un hombre de 70 años que sufrió heridas leves y fue dado de alta poco después del accidente. Ahora deberá declarar ante las autoridades en el marco de la investigación que intenta determinar qué provocó el vuelco.

Desde FlixBus señalaron que, de acuerdo con los primeros datos recopilados, el vehículo no circulaba a exceso de velocidad. Además, los controles de alcohol y drogas realizados al conductor dieron resultado negativo.