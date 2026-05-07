Bariloche: confirman un caso de hantavirus y se activa el aislamiento a la familia del paciente

Aunque aún se espera la confirmación definitiva del Instituto Malbrán sobre la cepa específica, las autoridades sanitarias decidieron actuar bajo el peor escenario posible. Esto implica aislamiento, monitoreo intensivo y medidas extremas para evitar una eventual propagación.

El hantavirus, transmitido principalmente por el contacto con excreciones del ratón colilargo, puede evolucionar rápidamente hacia cuadros graves e incluso mortales. Sus síntomas iniciales —fiebre, dolores musculares, cefalea, náuseas y dificultades respiratorias— pueden confundirse con otras patologías, lo que incrementa el riesgo de detección tardía.

Especialistas advierten que el período entre el quinto y séptimo día suele ser el más peligroso, cuando los pacientes pueden sufrir un deterioro brusco.

La confirmación del caso argentino coincide con el brote internacional detectado en el crucero MV Hondius, donde varias muertes y contagios por hantavirus generaron preocupación mundial. Aunque no existe relación directa entre ambos eventos, la simultaneidad de los casos intensificó el impacto mediático y sanitario.

Las autoridades de Río Negro reforzaron recomendaciones para evitar contacto con roedores, desmalezar terrenos, sellar viviendas, usar protección respiratoria en áreas rurales o abandonadas y consultar inmediatamente ante síntomas sospechosos.