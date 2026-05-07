"Feliz primer año, Franco": el emotivo posteo de Alpine por el aniversario de Colapinto en la F1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras la intensa actividad en Miami, el calendario le otorga a los pilotos un breve respiro. Franco Colapinto pondrá ahora el foco en su próximo desafío: el Gran Premio de Canadá. El piloto argentino tendrá unas semanas de descanso para trabajar en la estrategia junto a sus ingenieros antes de encarar la actividad en el circuito Gilles-Villeneuve, una pista técnica y exigente que pondrá a prueba la evolución del auto de Alpine.

Cómo es el cronograma y los horarios del GP de Canadá 2026

La actividad en Montreal se desarrollará entre el 22 y el 24 de mayo. Para los fanáticos argentinos que quieran seguir el minuto a minuto, estos son los horarios oficiales (correspondientes a la Argentina):

Viernes 22 de mayo: La acción comenzará con la Práctica libre 1 de 13.30 a 14.30 , seguida por la Clasificación Sprint a las 17.30 , una instancia crucial para determinar la grilla del sábado.

Sábado 23 de mayo: Se disputará la Carrera Sprint de 13.00 a 14.00 , otorgando los primeros puntos del fin de semana. Más tarde, entre las 17.00 y las 18.00, se llevará a cabo la Clasificación para la carrera principal.

Domingo 24 de mayo: El plato fuerte llegará a las 17.00 con el inicio de la Gran Carrera, donde Colapinto buscará estirar su buen presente y celebrar su primer año como titular con otro resultado positivo.

Con el respaldo total de su equipo y el cariño de una hinchada que no deja de crecer, el pilarense se prepara para seguir haciendo historia en el "Gran Circo". El aniversario es solo un recordatorio de que el camino de Colapinto en la F1 recién comienza.