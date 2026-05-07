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"Feliz primer año, Franco": el emotivo posteo de Alpine por el aniversario de Colapinto en la F1

La escudería francesa celebró el primer año del anuncio que convirtió al pilarense en piloto titular de la parrilla, tras reemplazar al australiano Jack Doohan en 2025. En medio de los festejos, el equipo ya proyecta la actividad en Montreal para finales de mayo.

Feliz primer año, Franco: el emotivo posteo de Alpine por el aniversario de Colapinto en la F1

El vínculo entre Franco Colapinto y Alpine parece estar en su mejor momento. Luego de un fin de semana soñado en Miami, donde el argentino alcanzó su mejor resultado histórico en la máxima categoría, la escudería francesa decidió utilizar sus plataformas digitales para conmemorar una fecha grabada a fuego en el automovilismo nacional: el primer aniversario del ingreso de Colapinto como piloto titular a la Fórmula 1.

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A través de un emotivo mensaje que no tardó en volverse viral, el equipo francés recordó el momento en que decidieron apostar por el talento de Pilar para ocupar el asiento que, hasta ese entonces, pertenecía al australiano Jack Doohan. “Feliz primer año, Franco Colapinto. On This Day en 2025 anunciamos que Franco se uniría a nosotros como piloto a tiempo completo”, rezaba la publicación acompañada por una imagen del corredor que despertó miles de interacciones de los fanáticos.

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Cuándo fue el ascenso oficial de Franco Colapinto como piloto de F1

La historia de Colapinto con la escudería dio un giro definitivo en mayo de 2025. Tras destacarse en las categorías formativas y cumplir con creces en sus primeras pruebas, Alpine anunció oficialmente el ascenso del argentino a la parrilla de la F1 en reemplazo de Jack Doohan. Desde aquel anuncio, el crecimiento de Franco ha sido exponencial, logrando una madurez conductiva que hoy lo tiene consolidado como una de las realidades más firmes del paddock.

Este aniversario llega en un contexto inmejorable. El respaldo de la escudería no solo es mediático, sino también técnico, brindándole al argentino un monoplaza competitivo que le ha permitido batallar de igual a igual en la zona media y sumar puntos vitales para el Campeonato de Constructores.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras la intensa actividad en Miami, el calendario le otorga a los pilotos un breve respiro. Franco Colapinto pondrá ahora el foco en su próximo desafío: el Gran Premio de Canadá. El piloto argentino tendrá unas semanas de descanso para trabajar en la estrategia junto a sus ingenieros antes de encarar la actividad en el circuito Gilles-Villeneuve, una pista técnica y exigente que pondrá a prueba la evolución del auto de Alpine.

Cómo es el cronograma y los horarios del GP de Canadá 2026

La actividad en Montreal se desarrollará entre el 22 y el 24 de mayo. Para los fanáticos argentinos que quieran seguir el minuto a minuto, estos son los horarios oficiales (correspondientes a la Argentina):

  • Viernes 22 de mayo: La acción comenzará con la Práctica libre 1 de 13.30 a 14.30, seguida por la Clasificación Sprint a las 17.30, una instancia crucial para determinar la grilla del sábado.

  • Sábado 23 de mayo: Se disputará la Carrera Sprint de 13.00 a 14.00, otorgando los primeros puntos del fin de semana. Más tarde, entre las 17.00 y las 18.00, se llevará a cabo la Clasificación para la carrera principal.

  • Domingo 24 de mayo: El plato fuerte llegará a las 17.00 con el inicio de la Gran Carrera, donde Colapinto buscará estirar su buen presente y celebrar su primer año como titular con otro resultado positivo.

Con el respaldo total de su equipo y el cariño de una hinchada que no deja de crecer, el pilarense se prepara para seguir haciendo historia en el "Gran Circo". El aniversario es solo un recordatorio de que el camino de Colapinto en la F1 recién comienza.

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