El base está: Pepe Sánchez será coordinador de divisiones juveniles de la Confederación Argentina de Básquet

PepeSánchez

Juan Ignacio Sánchez, presidente de Bahía Basket y campeón olímpico en Atenas 2004, se sumará como coordinador de las categorías formativas de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), tanto en la rama masculina como femenina en las categorías U17.

"Creemos que él es la mejor opción para una nueva etapa en la Argentina de sumar no solo a un enorme exjugador de la generación dorada, sino también a un dirigente joven, de mirada profesional y con ideas nuevas, como exige el mundo en este momento", le contó el presidente de la CABB, Fabián Borro, al sitio Pick and roll, respecto de la contratación del ex base de la Selección Argentina.

La idea de la CABB, que se analizaba desde hacía varios meses, era que las selecciones nacionales se concentraran en el Dow Center, el centro deportivo de alto rendimiento creado, justamente, por Pepe en Bahía Blanca.

"Me encantaría que el Dow Center pueda ser para las categorías menores de la selección de básquetbol lo que es el predio de Ezeiza para la AFA", había dicho Sánchez hace tres meses, cuando se comunicó con Juan Sebastián Verón (presidente de Estudiantes de La Plata) a través de un Instagram Live.

"Sea para hombres o mujeres, me gustaría poder brindar esa infraestructura para que el básquetbol argentino pueda dar un salto de calidad y estar a la vanguardia para inspirar a las demás instituciones, y que así todo el mundo quiera jugar en la selección argentina por sentir el orgullo de ser parte de ella, señaló entonces el bahiense, de 43 años.

Este martes, la CABB ya había oficializado la continuidad de otro bahiense, Sergio Hernández, por un nuevo período al frente del seleccionado argentino que participará de los próximos Juegos Olímpicos 2021.

Fuente: Télam