BEBE vuelve a la Argentina: la noticia que esperaban sus fans después de 20 años

Lanzado en 2004 y producido por Carlos Jean, Pafuera Telarañas se convirtió rápidamente en un fenómeno de la música en castellano. El disco incluyó canciones que se transformaron en verdaderos himnos, como “Malo”, “Ella”, “Siempre Me Quedará” y “Ska de la Tierra”, temas que todavía conservan una enorme vigencia.

El tour comenzó su recorrido por España y continuará por distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos, con paradas en México, Chile, Uruguay, Puerto Rico y Argentina, entre otros destinos.

Para BEBE, el regreso al país tiene además un significado especial. Argentina fue uno de los primeros destinos latinoamericanos que recibió a la artista durante su primera gira internacional, cuando comenzaba a consolidarse como una de las voces más particulares de la música española.

Ahora, dos décadas después, la cantante vuelve para reencontrarse con aquel público y celebrar un álbum que marcó un antes y un después en su carrera. La propuesta será un viaje emocional por las canciones de Pafuera Telarañas, con los clásicos que atravesaron generaciones y que siguen formando parte de la memoria musical de miles de personas.

BEBE, cuyo nombre es María Nieves Rebolledo Vila, nació en Valencia y creció en Zafra, Extremadura. Además de cantante y compositora, desarrolló una carrera como actriz y se convirtió en una de las artistas españolas más reconocidas de su generación.

Su debut con Pafuera Telarañas le valió, entre otros reconocimientos, el Premio Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo. Posteriormente editó discos como Y… (2009) y Cambio de Piel (2015), además de numerosos singles y colaboraciones.

Con letras atravesadas por el empoderamiento femenino, la denuncia social y las experiencias personales, BEBE construyó a lo largo de los años una identidad artística propia. Ahora vuelve a la Argentina para festejar junto a sus seguidores dos décadas de uno de los discos fundamentales de la música en español.