Brutal crimen: volvía del gimnasio, lo interceptaron dos motochorros y lo mataron de un tiro por la espalda

Lejos de escapar inmediatamente después del disparo, los delincuentes regresaron hasta donde estaba la víctima tendida en el suelo, se apoderaron de su moto y luego huyeron del lugar. El vehículo robado todavía no fue recuperado.

Elías permaneció alrededor de 15 minutos herido en el lugar hasta la llegada de una ambulancia. El personal de emergencias lo trasladó de urgencia al Hospital Mercante, donde fue asistido por los médicos. Pese a los esfuerzos realizados para salvarlo, el joven murió como consecuencia de las graves heridas provocadas por el disparo.

Buscan a los delincuentes que asesinaron al joven en José C. Paz

La investigación quedó en manos de la Justicia, que intenta identificar y localizar a los dos delincuentes que participaron del crimen. Hasta el momento, ambos permanecen prófugos.

Una de las principales pruebas son las imágenes que registraron el ataque. Los investigadores también analizan otras cámaras de seguridad de José C. Paz para reconstruir el recorrido de fuga y determinar hacia dónde escaparon después de robar la moto.

José C. Paz: motochorros se hicieron pasar por repartidores y mataron a un joven de 23 años para robarle cuando volvía del gimnasio.

Familiares y amigos de Elías, mientras tanto, aguardan la entrega del cuerpo y anticiparon que realizarán manifestaciones y cortes sobre la Ruta 197 para exigir justicia, el esclarecimiento del asesinato y la detención de los responsables.