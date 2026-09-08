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José C. Paz

Brutal crimen: volvía del gimnasio, lo interceptaron dos motochorros y lo mataron de un tiro por la espalda

La víctima tenía 23 años y regresaba a su casa en moto cuando lo interceptaron en José C. Paz, pero intentó escapar, lo balearon por la espalda y le robaron el vehículo.

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Uno de los delincuentes le disparó desde atrás cuando intentaba escapar. (Foto: captura)

Uno de los delincuentes le disparó desde atrás cuando intentaba escapar. (Foto: captura)

Un joven de 23 años fue asesinado de un disparo por la espalda en José C. Paz cuando regresaba a su casa después de haber ido al gimnasio. La víctima fue interceptada por dos delincuentes que circulaban en moto y estaban vestidos como repartidores de PedidosYa, quienes lo atacaron para robarle su vehículo y escaparon.

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Asesinaron a un chofer de una app de viajes en un robo. (Foto: gentileza Noticias Digital).

El crimen ocurrió cerca de las 21.30 del lunes, en el cruce de las calles Polonia y Piñero, cuando Elías circulaba en moto rumbo a su casa, ubicada en la localidad de Sol y Verde.

La violenta secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que los dos sospechosos se acercaron a la víctima y la amenazaron con un arma de fuego para obligarla a entregar la moto. Elías intentó escapar y aceleró para alejarse de los asaltantes. Sin embargo, uno de ellos le disparó por la espalda mientras huía.

Tras recibir el disparo, el joven continuó avanzando algunos metros, pero perdió el control de la moto. En el video se escucha la detonación y, segundos más tarde, se observa cómo Elías se detuvo y cayó sobre la vereda gravemente herido.

Lejos de escapar inmediatamente después del disparo, los delincuentes regresaron hasta donde estaba la víctima tendida en el suelo, se apoderaron de su moto y luego huyeron del lugar. El vehículo robado todavía no fue recuperado.

Elías permaneció alrededor de 15 minutos herido en el lugar hasta la llegada de una ambulancia. El personal de emergencias lo trasladó de urgencia al Hospital Mercante, donde fue asistido por los médicos. Pese a los esfuerzos realizados para salvarlo, el joven murió como consecuencia de las graves heridas provocadas por el disparo.

Buscan a los delincuentes que asesinaron al joven en José C. Paz

La investigación quedó en manos de la Justicia, que intenta identificar y localizar a los dos delincuentes que participaron del crimen. Hasta el momento, ambos permanecen prófugos.

Una de las principales pruebas son las imágenes que registraron el ataque. Los investigadores también analizan otras cámaras de seguridad de José C. Paz para reconstruir el recorrido de fuga y determinar hacia dónde escaparon después de robar la moto.

José C. Paz: motochorros se hicieron pasar por repartidores y mataron a un joven de 23 años para robarle cuando volvía del gimnasio.

José C. Paz: motochorros se hicieron pasar por repartidores y mataron a un joven de 23 años para robarle cuando volvía del gimnasio.

Familiares y amigos de Elías, mientras tanto, aguardan la entrega del cuerpo y anticiparon que realizarán manifestaciones y cortes sobre la Ruta 197 para exigir justicia, el esclarecimiento del asesinato y la detención de los responsables.

En pocas palabras

  • Asesinato en José C. Paz: Un joven de 23 años fue baleado y robado de su moto tras ser interceptado por dos motochorros.
  • Intento de fuga: La víctima intentó escapar de los delincuentes, quienes le dispararon por la espalda, provocándole la muerte.
  • Investigación en curso: La policía busca a los asaltantes, quienes se vistieron como repartidores y usaron una cámara de seguridad para identificar el modus operandi.
Resumen generado por Thinkindot AI
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