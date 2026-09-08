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Qué ver en Netflix: la serie turca de 8 episodios que es perfecta para maratonear

Esta serie dramática turca llegó a Netflix y rápidamente llamó la atención con una historia de romance, poder y rivalidad de clases.

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Qué ver en Netflix: la serie turca de 8 episodios que es perfecta para maratonear. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la serie turca de 8 episodios que es perfecta para maratonear. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a apostar por una serie turca y el resultado no tardó en despertar interés entre los suscriptores. Amor y riqueza llegó a la plataforma con una historia marcada por el romanticismo, la ambición y los conflictos que aparecen cuando dos personas pertenecen a mundos completamente diferentes.

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Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con esta serie que es perfecta para maratonear. (Foto: Archivo)

Las producciones turcas se ganaron un lugar cada vez más importante dentro del entretenimiento internacional. Sus historias suelen combinar grandes romances, secretos familiares y diferencias sociales. En esta oportunidad, Netflix sumó a su catálogo una ficción que reúne todos esos elementos y que pone el foco en una relación que no será sencilla.

La propuesta se llama Amor y riqueza y está escrita y dirigida por Meriç Acemi. La historia presenta un universo dominado por el dinero, el prestigio y las apariencias, pero también por sentimientos que surgirán en el momento menos esperado.

Con un reparto encabezado por Asli Enver, Engin Akyürek y Serkan Altunorak, la producción desarrolla una historia donde la atracción entre dos personas comenzará a poner en jaque las reglas que durante años parecían inquebrantables.

¿De qué trata Amor y riqueza, la serie turca de Netflix?

La historia de Amor y riqueza sigue a dos protagonistas provenientes de universos completamente distintos.

Nihal es una mujer sofisticada. Pertenece a una familia adinerada y se mueve con naturalidad dentro de un ambiente donde las relaciones, el prestigio y el dinero forman parte de la vida cotidiana.

Su formación y su experiencia en el mundo de la diplomacia también forman parte de su identidad. Nihal conoce las reglas del entorno al que pertenece y parece tener una vida ordenada dentro de un universo que, desde afuera, parece estable.

Osman es un magnate que consiguió hacer dinero y construir una posición de poder. Sin embargo, su pasado está muy lejos de la comodidad y los privilegios que rodean a Nihal.

Su historia está marcada por la pobreza y por experiencias que lo obligaron a construir su propio camino. Esa diferencia de origen será fundamental cuando ambos comiencen a acercarse.

Según el resumen oficial de Netflix: "La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero —y para el amor— sacude a toda la élite de Estambul".

La propuesta romántica que ya despierta atención en Netflix

Desde su llegada al catálogo de Netflix, Amor y riqueza comenzó a captar la atención por una propuesta que mezcla varios de los ingredientes más reconocibles de los dramas turcos.

El romance ocupa un lugar central. Sin embargo, la historia no se limita únicamente a mostrar una relación sentimental. También presenta un escenario donde el poder económico condiciona decisiones, donde las familias tienen peso sobre el futuro de sus integrantes y donde el origen de cada personaje puede convertirse en una barrera difícil de superar.

La serie está ambientada en Estambul, una ciudad que funciona como escenario de una historia atravesada por contrastes. Por un lado aparece un mundo relacionado con la riqueza, la sofisticación y las familias poderosas. Por el otro, surge la figura de un hombre que construyó su propio camino después de haber conocido una realidad completamente diferente.

Amor y riqueza propone una pregunta que acompañará a sus protagonistas durante gran parte de la historia: ¿qué ocurre cuando los sentimientos aparecen entre dos personas que, en apariencia, no deberían estar juntas?

¿Por qué las series turcas siguen conquistando a los espectadores?

El éxito internacional de las producciones turcas no es casual. Durante los últimos años, este tipo de ficciones logró conquistar audiencias de diferentes países gracias a historias que suelen desarrollar sus conflictos con intensidad.

Amor y riqueza reúne varios de esos elementos. La historia presenta una relación romántica, pero evita situarla en un contexto simple.

El amor aparecerá en medio de un escenario donde existen intereses económicos, diferencias de origen y conflictos que pueden modificar el destino de los personajes.

Ese tipo de construcción narrativa genera tensión. El espectador no solamente quiere saber si los protagonistas estarán juntos. También quiere descubrir qué obstáculos aparecerán antes de que puedan tomar una decisión.

Mirá el tráiler de Amor y riqueza en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma suma una nueva serie turca, Amor y riqueza, que aborda romance y rivalidad de clases.
  • Trama: La ficción narra la historia de amor entre Nihal, de familia adinerada, y Osman, un magnate hecho a sí mismo.
  • Éxito turco: Las producciones de Turquía ganan terreno internacional con dramas intensos que combinan amor, secretos y diferencias sociales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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