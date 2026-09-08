La firme opinión de Vero Lozano tras la polémica con Ian Lucas y MasterChef Junior: "No hay que enojarse"

Así, de movida confirmó que MasterChef Junior "arranca en octubre", y admitió que además de "alegría" siente muchos "nervios". En tanto, sobre cómo se la verá en su interacción con los chicos, Lozano bromeó deslizando que será "muy Panam".

Al tiempo que señaló ansiosa que "el formato es súper claro y está muy encorsetado a una estructura, donde estás muy cuidada en las devoluciones, el tema de las frustaciones... Entonces todo eso va a ser un camino de aprendizaje y de transitarlo con ellos y con el jurado fundamentalmente".

Fue allí cuando el notero fue al hueso y le consultó por la original intención de Ian Lucas de ser el conductor, si bien terminó aceptando participar en el programa como jurado.

"A mí cuando me lo propusieron, que fue hace un mes más o menos, estaba Ian Lucas pero como opción de jurado y estaban viendo si él quería hacerlo o no", aseguró Vero Lozano tratando de ser políticamente correcta.

Y cuando el intruso le remarcó que el representante de Ian había dicho que no aceptaría el jurado, y luego terminó haciéndolo, una vez más fue diplomática. "Viste cómo es la vida... Muchas veces decimos que no y después... (cambiamos de opinión) Seguramente lo habrá evaluado. ¡Para mí es una propuesta fantástica!", sentenció.

Asimismo, sobre las maneras en que hoy se logra la popularidad y se llega a los medios a través de las redes sociales, nuevamente Vero Lozano fue clara. "Me parece que han cambiado las formas de hacerse conocidos, de hacerse famosos, y después hay que sostenerlo en el tiempo. Cada uno tiene su canal de comunicación, su Instagram, su cuenta de Youtube. O sea, cambió la forma. No hay que enojarse con eso", confió súper relajada.

Por último, sobre las versiones que aseguraban que Ian Lucas pretendía ser el conductor del reality, aún sin contar con una trayectoria que lo respalde, Lozano fue contundente al asegurar que "no está mal" si ese es su objetivo. "Me parece que está buenísimo tener foco y que uno proponga lo que quiera y lo diga", concluyó.

Por qué bajaron a Ian Lucas de la conducción de MarterChef Junior

Días atrás, Yanina Latorre reveló por qué Ian Lucas finalmente no conducirá MasterChef Junior, programa que quedará en manos de Verónica Lozano. Si bien en un primer momento se especuló con la figura del influencer para ese lugar, desde el canal de las pelotas se inclinaron por la conductora para el proyecto.

La conductora de Sálvese Quien Pueda (América Tv) contó los detalles de la decisión del canal que tenía al ganador de MasterChef Celebrity como una de las principales opciones para ser el animador de la versión infantil del reality gastronómico.

“A Telefe le interesa Ian Lucas, la charla existió pero nunca estuvo ni confirmado ni ofrecido formalmente. Esta persona me reconoce que en algún momento barajaron la posibilidad de que sea el conductor y que se apuraron", precisó Yanina Latorre.

"Si bien lo quieren y les encanta, se dieron cuenta que está muy verde para ser conductor de un proyecto grande para el prime time", agregó.

Y en ese sentido amplió: "Telefe cree que Ian Lucas y su representante operaron mucho para que se hable de MasterChef y Popstars y que crezca pero ellos todavía no tenían nada definido".

"Le ofrecieron otras cosas y a ellos (Ian lucas y su representante) les pareció poco, como ser jurado de MasterChef Kids, que el formato lo había aceptado pese a no ser cocinero", remarcó la conductora en ese momento. En tanto, con el correr de los días el canal pudo negociar con el influencer y su representante para que forme parte del concurso gastronómico, pero en el rol de jurando.