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El Reino Unido busca bajar la tensión por Malvinas mientras endurece su postura frente a Israel

El Gobierno británico expresó su intención de mantener una relación de cooperación con la Argentina pese al recrudecimiento de la disputa por las islas Malvinas. Al mismo tiempo, ratificó su respaldo a los habitantes del archipiélago y sostuvo que la soberanía británica no está en discusión.

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El Gobierno británico expresó su intención de mantener una relación de cooperación con la Argentina pese al recrudecimiento de la disputa por las islas Malvinas. (Foto: Reuters)

El Gobierno británico expresó su intención de mantener una relación de cooperación con la Argentina pese al recrudecimiento de la disputa por las islas Malvinas. (Foto: Reuters)

El Gobierno del Reino Unido buscó reducir la tensión diplomática con la Argentina en medio de la renovada disputa por las islas Malvinas y aseguró que aspira a sostener una relación de cooperación con el país. Sin embargo, volvió a ratificar su posición sobre el archipiélago y afirmó que la soberanía británica no está en discusión.

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El presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre la soberanía del archipiélago. (Foto: Reuters).

La definición fue expresada por la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, durante una exposición ante la Cámara de los Comunes. Allí señaló que Londres pretende continuar desarrollando vínculos con la Argentina en distintas áreas de interés mutuo.

La definición fue expresada por la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, durante una exposición ante la Cámara de los Comunes. (Foto: The Edinburgh Reporter)

La definición fue expresada por la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, durante una exposición ante la Cámara de los Comunes. (Foto: The Edinburgh Reporter)

"El Reino Unido quiere seguir manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina, con respecto a un rango de intereses compartidos", afirmó la funcionaria.

"No hay duda de nuestro compromiso con los habitantes de las islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las islas Malvinas", sostuvo.

La funcionaria también recordó que, en el referéndum realizado en 2013, el 99,8% de los votantes se manifestó a favor de mantener el estatus actual del archipiélago bajo administración británica. Según señaló, el futuro de las islas debe quedar en manos de sus habitantes.

El respaldo de Estados Unidos

Durante su intervención, McNeill también hizo referencia a la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos y buscó transmitir tranquilidad respecto de la posición de Washington sobre el conflicto.

En ese marco, la secretaria de Estado consideró que las recientes decisiones adoptadas por la administración de Milei no modificarán la situación del archipiélago y destacó la cercanía política entre ambos aliados.

"Estados Unidos es nuestro aliado más cercano. Ellos tampoco tienen ninguna duda sobre nuestro apoyo inquebrantable a los isleños", afirmó.

Reino Unido anunció sanciones contra asentamientos israelíes en Cisjordania

El Gobierno británico también anunció medidas contra los asentamientos israelíes en Cisjordania, en una decisión que profundiza sus diferencias con la administración de Benjamin Netanyahu y que busca respaldar una solución de dos Estados.

El secretario de Exteriores británico, Ed Miliband, presentó los detalles de la medida ante la Cámara de los Comunes, después de que el Gobierno de Andy Burnham anticipara la semana anterior que buscaría "reiniciar" las relaciones del Reino Unido con Israel.

Miliband acusó al Gobierno israelí de hacer la vista gorda frente a la "limpieza étnica" que, según sostuvo, es llevada adelante por colonos en Cisjordania. Además, anunció la prohibición de importar productos provenientes de los asentamientos israelíes ubicados en los territorios ocupados.

El secretario de Exteriores británico, Ed Miliband, presentó los detalles de las medidas contra los asentamientos israelíes en Cisjordania ante la Cámara de los Comunes. (Foto: Reuters)

El secretario de Exteriores británico, Ed Miliband, presentó los detalles de las medidas contra los asentamientos israelíes en Cisjordania ante la Cámara de los Comunes. (Foto: Reuters)

La decisión también contempla medidas contra compañías y personas que brinden servicios a esos asentamientos, incluidos trabajos vinculados con la construcción, la asesoría y la publicidad.

"Nuestro Gobierno reconoce que se está produciendo una limpieza étnica en Cisjordania, perpetrada por colonos terroristas. Y con demasiada frecuencia el Gobierno israelí hizo la vista gorda ante esta situación. Peor aún, algunos de sus miembros hicieron declaraciones y tomado medidas destinadas a apoyar el desplazamiento forzoso de los palestinos", sostuvo.

En ese marco, el funcionario británico confirmó luego el alcance de las sanciones que contemplan la prohibición de importación de productos procedentes de asentamientos ilegales situados en los territorios ocupados.

Según explicó Miliband, la iniciativa será coordinada con otros países. La medida cuenta con la participación de Francia, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia.

En pocas palabras

  • Reino Unido busca: Cooperación con Argentina pese a disputa por Malvinas, ratificando soberanía británica y apoyo a habitantes.
  • Postura británica: Se reitera el compromiso con los isleños y se recuerda el referéndum de 2013.
  • Medidas contra Israel: Reino Unido anuncia sanciones contra asentamientos en Cisjordania, buscando apoyar la solución de dos Estados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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