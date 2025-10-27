En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
MISTERIO

La búsqueda de Pedro y Juana en Chubut: "Es imposible que..."

La camioneta Toyota Hilux de Pedro fue hallada en Rocas Coloradas, pero tanto su hija Gabriela como rescatistas sostienen que es improbable que él haya llegado allí por voluntad propia debido a lo inhóspito del lugar.

BÚSQUEDA DE PEDRO Y JUANA EN CHUBUT: "ES UIMPOSIBLE QUE HAYAN CAMINADO" LUIS ZÚÑIGA, RESCATISTA

La provincia de Chubut sigue conmocionada por la desaparición de Pedro Kreder (79) y su pareja Juana Inés Morales (69), quienes fueron vistos por última vez el sábado 11 de octubre. Aunque inicialmente se pensó en una desaparición voluntaria o accidental, las autoridades y familiares consideran cada vez más probable que hayan sido víctimas de un delito, posiblemente un robo o asalto.

Leé también Hallan sin vida al hombre de 85 años que era intensamente buscado
hallan sin vida al hombre de 85 anos que era intensamente buscado
La camioneta Toyota Hilux de Pedro fue hallada en Rocas Coloradas, pero tanto su hija Gabriela como rescatistas sostienen que es improbable que él haya llegado allí por voluntad propia debido a lo inhóspito del lugar. "Mi papá nunca se hubiese metido en ese lugar", afirmó Gabriela, quien también descartó que su padre tuviera dinero u objetos valiosos como para ser blanco de un robo.

El operativo incluye rastrillajes ampliados con caballos criollos y revisión exhaustiva del área entre Rocas Coloradas y Caleta Córdoba, último punto donde hubo registro telefónico. Las condiciones climáticas dificultan el uso de drones y helicópteros. El rescatista Luis Uñiga remarcó la dificultad del terreno: "Es imposible que una persona mayor llegue manejando hasta ese lugar".

La familia agradece el apoyo ciudadano pero reclama mayor compromiso estatal ante los 22 casos activos de personas desaparecidas en Chubut. Las pericias sobre la camioneta podrían aportar datos clave para esclarecer el caso.


FUENTE: YOUTUBE
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Las primeras declaraciones de Cristian Graf después de su sobreseimiento: "Yo no..."
La hija del jubilado desaparecido en Chubut reveló cuál es la principal hipótesis de la familia: "Para mí..."
Tragedia en Misiones: el estremecedor audio que el conductor del auto envió antes del choque fatal

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar