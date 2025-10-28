A24.com

Qué participante se salvó de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity

Una participante de MasterChef Celebrity se salvó de la gala de eliminación al preparar el mejor plato de la noche.

28 oct 2025, 00:20
Este lunes MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a encender las hornallas y la competencia con un desafío culinario que llevó a los participantes de delantal gris a explorar los sabores de Turquía. La consigna fue clara: sorprender al exigente jurado con platos típicos de esa región, y solo uno lograría esquivar la segunda gala de eliminación.

El azar definió qué receta debía preparar cada concursante. Los platos en juego fueron cuatro clásicos de la cocina turca: kebab de cordero, yaprak sarma, lahmacun y mam bayld. Con ingredientes exóticos y técnicas poco familiares, los famosos se enfrentaron a una jornada intensa.

‍Sofía “La Reini” Gonet, La Joaqui, Sofía Martínez, Emilia Attias, Cachete Sierra, Esteban Mirol, Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez, Claudio “El Turco” Husaín y Maxi López tuvieron que poner manos a la obra y demostrar sus habilidades frente a Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Tras degustar cada una de las preparaciones, el jurado tomó su decisión. “Quien sube al balcón esta noche es Emilia”, anunció De Santis y confirmó que la ex Casi Ángeles fue la gran destacada de la noche y logró asegurarse un lugar en la próxima etapa.

Qué pregunta filosa le hizo Wanda Nara a Maxi López sobre su mujer en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a regalar un momento desopilante protagonizado por Wanda Nara y Maxi López. La conductora y el exjugador, que forma parte del reality culinario, tuvieron un cruce divertido cuando ella le lanzó una pregunta filosa sobre su actual pareja, Daniela Christiansson, quien está cursando el séptimo mes de embarazo en Suiza.

Durante la presentación de su plato frente al jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, Maxi reveló una escena cotidiana de su vida familiar: "En el embarazo de mi mujer esta vez quiere milanesas, así que a cualquier hora me tengo que levantar y prepararlas".

Fiel a su estilo punzante, Wanda aprovechó el comentario para meter una broma: "La pregunta es quién le está haciendo milanesas ahora a la mujer de Maxi". Él, entre risas, respondió más tarde en la entrevista individual: "Es terrible". Mientras los chefs probaban el plato, Wanda se mostró entusiasmada: "Yo quiero probar, Germán". Martitegui, con sarcasmo, le recordó: "Es la favorita de la mujer de ahora". La conductora retrucó: "Ya sé, pero ¿qué tiene que ver?". El chef insistió: "Y no sé, no me parece. ¿Tenés un antojo?", y Betular cerró el momento con humor: "Lo que falta".

Más adelante, Wanda quiso indagar un poco más en la historia de su ex y le preguntó: "¿En qué fecha se conocieron, Maxi?". Él, sin pensarlo, mostró uno de sus dedos y respondió: "Acá, mirá, la tengo tatuada".

La respuesta dio lugar a una nueva chicana de Wanda: "Sí, casi se te está borrando", y enseguida le preguntó a Betular: "Betular, ¿qué dice ese dedito?". El chef, entre risas, contestó: "No, calculá que no veo".

Maxi cerró el divertido intercambio con una frase que provocó más carcajadas en el estudio: "No, no, las cuentas dan bien, las cuentas dan bien".

