Qué participante se salvó de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity

Qué pregunta filosa le hizo Wanda Nara a Maxi López sobre su mujer en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a regalar un momento desopilante protagonizado por Wanda Nara y Maxi López. La conductora y el exjugador, que forma parte del reality culinario, tuvieron un cruce divertido cuando ella le lanzó una pregunta filosa sobre su actual pareja, Daniela Christiansson, quien está cursando el séptimo mes de embarazo en Suiza.

Durante la presentación de su plato frente al jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, Maxi reveló una escena cotidiana de su vida familiar: "En el embarazo de mi mujer esta vez quiere milanesas, así que a cualquier hora me tengo que levantar y prepararlas".

Fiel a su estilo punzante, Wanda aprovechó el comentario para meter una broma: "La pregunta es quién le está haciendo milanesas ahora a la mujer de Maxi". Él, entre risas, respondió más tarde en la entrevista individual: "Es terrible". Mientras los chefs probaban el plato, Wanda se mostró entusiasmada: "Yo quiero probar, Germán". Martitegui, con sarcasmo, le recordó: "Es la favorita de la mujer de ahora". La conductora retrucó: "Ya sé, pero ¿qué tiene que ver?". El chef insistió: "Y no sé, no me parece. ¿Tenés un antojo?", y Betular cerró el momento con humor: "Lo que falta".

Más adelante, Wanda quiso indagar un poco más en la historia de su ex y le preguntó: "¿En qué fecha se conocieron, Maxi?". Él, sin pensarlo, mostró uno de sus dedos y respondió: "Acá, mirá, la tengo tatuada".

La respuesta dio lugar a una nueva chicana de Wanda: "Sí, casi se te está borrando", y enseguida le preguntó a Betular: "Betular, ¿qué dice ese dedito?". El chef, entre risas, contestó: "No, calculá que no veo".

Maxi cerró el divertido intercambio con una frase que provocó más carcajadas en el estudio: "No, no, las cuentas dan bien, las cuentas dan bien".

