Melody Luz apuntó contra Tini Stoessel y contó una incómoda experiencia durante un videoclip

Por qué Tini Stoessel y Rodrigo de Paul postergaron la fecha de su casamiento

En medio de rumores cruzados sobre un posible casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, hace varias semanas comenzó a circular la versión de que la pareja había elegido el 20 de diciembre de este año como fecha para dar el sí. Incluso se mencionó que el lugar elegido para la celebración sería Exaltación de la Cruz.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una novedad que cambió el panorama. Según trascendió, el futbolista y la cantante habrían decidido aplazar la boda y llevarla a cabo recién en 2026.

La información fue compartida por Juli Argenta en LAM (América TV), el programa que conduce Ángel de Brito. “No se casa el 20, que era un rumor instaladísimo, y se pasa para el año que viene. Para mí la fecha estaba bien, pero para el próximo año. No hay invitaciones ni nada por ahora“, aseguró la panelista.

A su vez, Yanina Latorre aportó más detalles sobre los motivos que habrían llevado a la pareja a modificar sus planes. Según contó, Tini estaría enfocada en mudarse de su casa en Nordelta a una nueva propiedad en San Isidro, mientras continúa con su gira de presentaciones en el país.