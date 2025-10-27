Las primeras declaraciones de Cristian Graf después de su sobreseimiento: "Yo no..."

En esa línea, el magistrado sostuvo que “difícilmente podría desviar una investigación ya comenzada, ya que no tuvo ningún acto positivo para con las autoridades policiales ni judiciales que se encontraban allí”. Además, aclaró que “no mintió o confundió a quienes comenzaron con la investigación del hecho, dando pistas falsas para desviar la pesquisa, sino que fueron simplemente expresiones realizadas a otras personas”.

El hallazgo que reabrió una causa olvidada

La desaparición de Diego Fernández Lima ocurrió el 26 de julio de 1984. Aquel día, el adolescente almorzó con su madre, le pidió dinero para visitar a un amigo y salió de su casa en Villa Urquiza. Fue visto por última vez en la esquina de Rómulo Naón y Monroe. Nunca llegó a la escuela técnica ENET N°36 “Almirante Brown”, donde cursaba la secundaria.

Sus padres, Juan Benigno Fernández e Irma Lima, denunciaron su desaparición en la Comisaría 39, pero el expediente fue archivado como una supuesta “fuga de hogar”, sin avances significativos durante casi cuatro décadas.

Todo cambió el 20 de mayo pasado, cuando un grupo de obreros que trabajaba en una propiedad ubicada en la avenida Congreso 3748 encontró restos óseos humanos en el jardín lindante con la casa de Congreso 3742, donde vivía Graf con su familia desde los años ‘70.

El fiscal López Perrando y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) intervinieron en la investigación. Tras analizar 151 fragmentos de huesos, confirmaron que los restos pertenecían a Diego Fernández Lima.

Los expertos determinaron que el joven había sido asesinado de una puñalada en el pecho, la cual dejó una marca en la cuarta costilla derecha. Luego, quienes cometieron el crimen intentaron desmembrar el cuerpo sin éxito y lo enterraron a unos 60 centímetros de profundidad en una fosa improvisada.

El hallazgo reavivó un caso que había quedado en el olvido durante décadas y puso nuevamente bajo la lupa a Graf, vecino del lugar. Sin embargo, con su reciente sobreseimiento, la Justicia descartó su participación.

Aun así, la familia de Diego Fernández Lima adelantó que apelará la decisión para que el expediente siga abierto y se avance en la búsqueda de los verdaderos responsables del crimen.