Se supo cuánto ganan los bailarines de Tini Stoessel tras la guerra entre Laura Ubfal y Damasia Ochoa

Con esta aclaración, Yanina buscó poner fin a las especulaciones y defender el profesionalismo detrás del espectáculo de Stoessel.

¿Qué le escribió Rodrigo de Paul en su primer mensaje público a Tini Stoessel?

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvieron a acaparar la atención en redes sociales con un intercambio cargado de romanticismo que enloqueció a sus seguidores.

Durante el fin de semana, la artista dio inicio a su tour Futttura con un show en Tecnópolis, y el jugador del Atlético de Madrid no dudó en viajar desde Miami para acompañarla en este momento tan especial.

Conmovida por lo que vivió en el escenario, Tini compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes: “Gracias. Lo de ayer fue una locura hermosa, lo disfruté tanto, la energía que nos regalaron fue inolvidable. Lxs amo con todo mi corazón”.

En ese mismo posteo, también dedicó unas palabras a quienes la acompañan detrás de escena: “Gracias a mi equipo de producción, técnico y creativo por el trabajo inmenso que hicieron, por confiar y acompañarme. Gracias a mis bailarines y músicos tan llenos de talento”.

Entre los cientos de comentarios que recibió, uno se destacó por encima del resto: el de Rodrigo de Paul, quien le escribió “Te amo” acompañado de emojis de corazones y fueguitos. La respuesta de Tini no tardó en llegar: “Te amo, mi amor, con todo mi corazón”.

El intercambio no pasó desapercibido y generó una ola de reacciones entre los fans de la pareja, que celebraron el gesto con entusiasmo y ternura.