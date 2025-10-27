Se supo cuánto ganan los bailarines de Tini Stoessel tras la guerra entre Laura Ubfal y Damasia Ochoa

Después de que Laura Ubfal afirmara que los bailarines del show Futttura de Tini Stoessel estarían molestos por recibir un salario inferior al de los de Lali Espósito, Damasia Ochoa salió al cruce y desmintió la información.
Tras el cruce entre Damasia Ochoa y Laura Ubfal por el sueldo de los bailarines de Tini Stoessel en Futttura, Yanina Latorre reveló cuánto ganan.
“Mentira, no hay ningún bailarín de Tini que haya bailado con Lali. Mentira porque no cobran 200 mil pesos", respondió la hermana de Pepe Ochoa. Y sumó: “Si vamos a hablar, hablemos con datos".
Más adelante, en su programa Sálvese quien pueda (América TV), la conductora Yanina Latorre dio detalles sobre el contrato de los bailarines que forman parte del espectáculo de Tini. “Los bailarines cobran por todo el proceso 8 millones de pesos, que incluye dos meses de ensayo, de lunes a viernes, de 10 a 18, más los ocho shows. Los ensayos incluyen catering, snacks y almuerzo para todos”, explicó.
Además, destacó la magnitud del show y el compromiso del equipo: "El show dura tres horas, ella canta 46 temas, de los cuales 31 tienen coreografía. Los bailarines firmaron un contrato el día uno que pisaron los estudios de ensayo donde se les mencionaba las condiciones de trabajo. Nunca hubo ninguna queja, me dice esta fuente que me manda, por mal pago".
Con esta aclaración, Yanina buscó poner fin a las especulaciones y defender el profesionalismo detrás del espectáculo de Stoessel.
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvieron a acaparar la atención en redes sociales con un intercambio cargado de romanticismo que enloqueció a sus seguidores.
Durante el fin de semana, la artista dio inicio a su tour Futttura con un show en Tecnópolis, y el jugador del Atlético de Madrid no dudó en viajar desde Miami para acompañarla en este momento tan especial.
Conmovida por lo que vivió en el escenario, Tini compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes: “Gracias. Lo de ayer fue una locura hermosa, lo disfruté tanto, la energía que nos regalaron fue inolvidable. Lxs amo con todo mi corazón”.
En ese mismo posteo, también dedicó unas palabras a quienes la acompañan detrás de escena: “Gracias a mi equipo de producción, técnico y creativo por el trabajo inmenso que hicieron, por confiar y acompañarme. Gracias a mis bailarines y músicos tan llenos de talento”.
Entre los cientos de comentarios que recibió, uno se destacó por encima del resto: el de Rodrigo de Paul, quien le escribió “Te amo” acompañado de emojis de corazones y fueguitos. La respuesta de Tini no tardó en llegar: “Te amo, mi amor, con todo mi corazón”.
El intercambio no pasó desapercibido y generó una ola de reacciones entre los fans de la pareja, que celebraron el gesto con entusiasmo y ternura.