Tragedia en Misiones: el estremecedor audio que el conductor del auto envió antes del choque fatal

La secuencia del siniestro: el micro cayó a un arroyo tras el impacto

El choque se produjo cerca de las 4:30 de la madrugada del domingo, cuando un colectivo de la empresa Sol del Norte, que había partido desde Oberá hacia Posadas, impactó de frente contra el Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14.

Por la violencia del impacto, el micro atravesó el guardarraíl del puente y cayó al arroyo Yazá, mientras que el Focus quedó totalmente destruido sobre la banquina.

De acuerdo con los primeros informes periciales, el auto habría invadido el carril contrario a gran velocidad, lo que derivó en el choque frontal. El vehículo menor terminó reducido a un amasijo de hierros, y varios pasajeros del micro quedaron atrapados entre los restos del colectivo.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal aguarda los resultados de los exámenes de alcoholemia y toxicológicos para establecer si Ortiz había ingerido alcohol o estupefacientes antes del impacto.

Las víctimas y el profundo dolor en la comunidad

Entre las nueve víctimas fatales hay seis hombres y tres mujeres, cuatro de ellas jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

misiones

Fueron identificados como:

Gabriela Paola García (26), de Oberá.

(26), de Oberá. Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón.

(22), de Campo Ramón. Katia Bupvilofsky (24), de Oberá.

(24), de Oberá. Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34), conductor del Ford Focus.

(34), conductor del Ford Focus. Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado.

(19), de Eldorado. Elián Natanael Álvez (25), de El Alcázar.

(25), de El Alcázar. Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado.

(20), de Eldorado. Enzo León (19), de Eldorado.

(19), de Eldorado. Brian Hobos (19), de Wanda.

Desde la Facultad de Arte y Diseño (FAyD), dependiente de la UNaM, emitieron un comunicado en el que expresaron su pesar por la pérdida de los jóvenes:

“Acompañamos en este momento de intenso dolor a las familias, amistades, docentes y compañeros de las víctimas. No hay palabras suficientes para dimensionar la pérdida de jóvenes que formaban parte de nuestras aulas, proyectos y sueños compartidos”.

Los heridos: 14 personas permanecen internadas

De los 29 pasajeros hospitalizados, 14 continúan internados en distintos centros de salud de la provincia. La Policía de Misiones difundió el parte médico oficial que detalla los nombres y el estado de cada uno.

En el Hospital SAMIC de Oberá permanecen internados: Arnaldo Federico Aquino (41), Linda Graciela Rundquist (32), Natalia Vegas (23, UTI), Denis Almara (21, UTI), Paola Buchaman (24), Denis Fabián Oliveira (20), Emilio Giménez (22, UTI), Benito Hernán Gómez (28), Alberto Aquino (37) y Nahuel Alejandro Aquino (12).

Mientras que en el Hospital Ramón Madariaga de Posadas están: Adrián Cáceres (46), con fractura de pelvis y traumatismo craneal; Juan Cueva (20), con fractura vertebral; Marcos Núñez Piñeiro (35), con fracturas múltiples; y Gustavo Báez (31), en terapia intensiva por una lesión cervical.