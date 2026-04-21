Comenzó el jury por el caso Nora Dalmasso: acusan a tres fiscales y declararán más de 30 testigos

los-tres-primeros-fiscales-que-investigaron-el-crimen-de-nora-dalmassofoto-jury-de-enjuiciamiento-de-cordoba-CP2IEWF22RCWRNA2MA6FC6R2HI Los tres primeros fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso.(Foto: Jury de Enjuiciamiento de Córdoba)

Durante la audiencia, los tres fiscales negaron irregularidades en su desempeño. Di Santo aseguró que la investigación fue “seria, profunda y acabada” y calificó las acusaciones como “deshonestas”.

Por su parte, Miralles sostuvo que actuó con diligencia y explicó que el caso ya tenía una década de investigación previa cuando asumió. En ese sentido, defendió el análisis del ADN que vinculaba a Macarrón como una línea investigativa central. A su turno, Pizarro cuestionó la falta de recursos asignados y afirmó que, pese a las limitaciones, logró elevar la causa a juicio.

El reclamo de la familia y el eje en las pruebas

Desde la familia de la víctima insisten en que hubo errores graves en la investigación. Su abogada sostuvo que existían pruebas científicas clave, como un informe del FBI y análisis de ADN, que apuntaban hacia otras hipótesis que no fueron profundizadas.

“El mal desempeño llevó a la prescripción de la causa”, señalaron, y advirtieron que esperan que el jury avance hacia una eventual destitución de los fiscales.

javier-di-santo-daniel-miralles-y-luis-pizarro-los-tres-fiscales-que-iran-a-jury-por-el-mal-desempeno-en-el-caso-dalmasso-foto-jury-de-enjuiciamiento-cordoba-OVLF3CZ5EJAS7F5PVQMR5BMDT4 Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, los tres fiscales que irán a jury por el mal desempeño en el caso Dalmasso. (Foto: Jury de Enjuiciamiento Córdoba)

Un proceso clave tras casi 20 años del crimen

El jury se originó tras una denuncia presentada en marzo de 2025 por la familia Macarrón. Meses después, el jurado decidió avanzar con el juicio político. Los tres fiscales continúan en funciones y el tribunal tiene plazo hasta el 28 de mayo para definir si son destituidos o sobreseídos.

El proceso vuelve a poner en el centro de la escena uno de los casos más emblemáticos de la historia criminal argentina, con nuevas tensiones judiciales y una investigación que aún deja más preguntas que respuestas.