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Comenzó el jury por el caso Nora Dalmasso: acusan a tres fiscales y declararán más de 30 testigos

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Córdoba debatirá si destituye a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. La expectativa de la familia Macarrón.

Comenzó el jury por el caso Nora Dalmasso. 
Comenzó el jury por el caso Nora Dalmasso. 

Con fuerte expectativa de la familia y un extenso listado de testigos, comenzó en Córdoba el juicio político contra los tres fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso. El proceso apunta a determinar si hubo mal desempeño y negligencia grave en una causa que lleva casi dos décadas sin resolución.

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La primera audiencia se inició con la lectura de la acusación contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes intervinieron en distintas etapas de la investigación entre 2007 y 2019. La fiscalía general los imputó por su actuación en el expediente que tuvo como principal acusado al viudo, Marcelo Macarrón.

El debate tuvo un momento de tensión cuando la defensa de uno de los acusados pidió anular la participación de la fiscal adjunta Bettina Croppi. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo por unanimidad y el juicio continuó con normalidad.

Está previsto que declaren 37 testigos entre el 22 y el 27 de abril, entre ellos Macarrón, sus hijos y funcionarios judiciales vinculados a la causa.

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Los tres primeros fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso.(Foto: Jury de Enjuiciamiento de C&oacute;rdoba)

Los tres primeros fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso.(Foto: Jury de Enjuiciamiento de Córdoba)

Durante la audiencia, los tres fiscales negaron irregularidades en su desempeño. Di Santo aseguró que la investigación fue “seria, profunda y acabada” y calificó las acusaciones como “deshonestas”.

Por su parte, Miralles sostuvo que actuó con diligencia y explicó que el caso ya tenía una década de investigación previa cuando asumió. En ese sentido, defendió el análisis del ADN que vinculaba a Macarrón como una línea investigativa central. A su turno, Pizarro cuestionó la falta de recursos asignados y afirmó que, pese a las limitaciones, logró elevar la causa a juicio.

El reclamo de la familia y el eje en las pruebas

Desde la familia de la víctima insisten en que hubo errores graves en la investigación. Su abogada sostuvo que existían pruebas científicas clave, como un informe del FBI y análisis de ADN, que apuntaban hacia otras hipótesis que no fueron profundizadas.

El mal desempeño llevó a la prescripción de la causa”, señalaron, y advirtieron que esperan que el jury avance hacia una eventual destitución de los fiscales.

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Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, los tres fiscales que ir&aacute;n a jury por el mal desempe&ntilde;o en el caso Dalmasso. (Foto: Jury de Enjuiciamiento C&oacute;rdoba)

Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, los tres fiscales que irán a jury por el mal desempeño en el caso Dalmasso. (Foto: Jury de Enjuiciamiento Córdoba)

Un proceso clave tras casi 20 años del crimen

El jury se originó tras una denuncia presentada en marzo de 2025 por la familia Macarrón. Meses después, el jurado decidió avanzar con el juicio político. Los tres fiscales continúan en funciones y el tribunal tiene plazo hasta el 28 de mayo para definir si son destituidos o sobreseídos.

El proceso vuelve a poner en el centro de la escena uno de los casos más emblemáticos de la historia criminal argentina, con nuevas tensiones judiciales y una investigación que aún deja más preguntas que respuestas.

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